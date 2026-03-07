Wie Wiggerl Kögl in Starnberg seine Fußballkarriere startete Ludwig Kögl wird 60 von Thomas Ernstberger · Heute, 08:34 Uhr · 0 Leser

Seinen 18. Geburtstag feierte Wiggerl Kögl (Mitte) mit 1860-Trainer Bernd Patzke (l.) und Klamotte-Wirt Dinand Scheermeyer in Starnberg. – Foto: ebg

Verlinkte Inhalte Bundesliga FC Bayern

Der sechsmalige Deutsche Meister Ludwig Kögl feiert heute seinen 60. Geburtstag. Seine Karriere begann bei der SpVgg Starnberg in der A-Jugend.

Seinen 18. Geburtstag feierte er in Starnberg, in Dinand Scheermeyers legendärer Nacht-Bar „Klamotte“. Da kam sogar sein damaliger Trainer bei 1860 München, Ex-Nationalspieler und Meister-Löwe Bernd Patzke, zum Gratulieren.

Jubilar Wiggerl Kögl mit seinem Sohn Florian, der in St. Heinrich am Starnberger See das Gasthaus „Fischerrosl“ betreibt. – Foto: ebg

Das ist jetzt exakt 42 Jahre her – an diesem Samstag wird Ur-Bayer Ludwig „Wiggerl“ Kögl 60 Jahre alt. Legendär sein „Entweder i geh rechts vorbei oder i geh links vorbei“, höchst erfolgreich seine Karriere: Sechs deutsche Meisterschaften und einen DFB-Pokalsieg (1986) konnte der Dribbelkünstler aus Penzberg feiern – fünfmal, 1985, 1986, 1987, 1989 und 1990, triumphierte er mit dem FC Bayern München, mit dem er 1987 auch in Wien gegen den FC Porto im Finale des Europapokals der Landesmeister stand. Da traf der Publikumsliebling beim 1:2 zum 1:0 – sein Kopfballtor bleibt unvergessen: „Eines der Highlights meiner Karriere.“ Titel Nummer sechs holte Kögl 1992 mit dem VfB Stuttgart unter Trainer Christoph Daum. Nach drei Jahren beim FC Luzern in der Schweizer Nationalliga A beendete der zweifache Nationalspieler (Länderspiele gegen Mexiko und die CSSR) im Dezember 2000 im Trikot des damaligen Bundesligisten SpVgg Unterhaching in Frankfurt seine aktive Laufbahn. Die schon siebenmal operierte Achillessehne machte nicht mehr mit. Damit endete im „Waldstadion“ der Eintracht eine Karriere, deren Weichen nach Anfängen in Penzberg letztlich und ganz entscheidend in Starnberg gestellt wurden. Ein herausragendes halbes Jahr in der A-Jugend der SpVgg machte die Verantwortlichen von 1860 München auf den kleinen Wirbelwind aufmerksam. 1983 wechselte er zu den „Löwen“ in die Bayernliga, von dort ging’s nach einem Jahr direkt zu den Bayern in die Bundesliga.