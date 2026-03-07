Wie Wiggerl Kögl in Starnberg seine Fußballkarriere startete

Der sechsmalige Deutsche Meister Ludwig Kögl feiert heute seinen 60. Geburtstag. Seine Karriere begann bei der SpVgg Starnberg in der A-Jugend.
Seinen 18. Geburtstag feierte er in Starnberg, in Dinand Scheermeyers legendärer Nacht-Bar „Klamotte“. Da kam sogar sein damaliger Trainer bei 1860 München, Ex-Nationalspieler und Meister-Löwe Bernd Patzke, zum Gratulieren.
Das ist jetzt exakt 42 Jahre her – an diesem Samstag wird Ur-Bayer Ludwig „Wiggerl“ Kögl 60 Jahre alt. Legendär sein „Entweder i geh rechts vorbei oder i geh links vorbei“, höchst erfolgreich seine Karriere: Sechs deutsche Meisterschaften und einen DFB-Pokalsieg (1986) konnte der Dribbelkünstler aus Penzberg feiern – fünfmal, 1985, 1986, 1987, 1989 und 1990, triumphierte er mit dem FC Bayern München, mit dem er 1987 auch in Wien gegen den FC Porto im Finale des Europapokals der Landesmeister stand. Da traf der Publikumsliebling beim 1:2 zum 1:0 – sein Kopfballtor bleibt unvergessen: „Eines der Highlights meiner Karriere.“ Titel Nummer sechs holte Kögl 1992 mit dem VfB Stuttgart unter Trainer Christoph Daum. Nach drei Jahren beim FC Luzern in der Schweizer Nationalliga A beendete der zweifache Nationalspieler (Länderspiele gegen Mexiko und die CSSR) im Dezember 2000 im Trikot des damaligen Bundesligisten SpVgg Unterhaching in Frankfurt seine aktive Laufbahn. Die schon siebenmal operierte Achillessehne machte nicht mehr mit.
Damit endete im „Waldstadion“ der Eintracht eine Karriere, deren Weichen nach Anfängen in Penzberg letztlich und ganz entscheidend in Starnberg gestellt wurden. Ein herausragendes halbes Jahr in der A-Jugend der SpVgg machte die Verantwortlichen von 1860 München auf den kleinen Wirbelwind aufmerksam. 1983 wechselte er zu den „Löwen“ in die Bayernliga, von dort ging’s nach einem Jahr direkt zu den Bayern in die Bundesliga.
Es war der langjährige Starnberger Spieler, Trainer und Manager sowie Ex-Bundesliga-Stürmer (1860, Freiburg) Werner Anzill (heute 85) aus Pöcking, der Kögl 1982 vom FC Penzberg zum SpVgg-Nachwuchs holte: „Ich hab’ einen Tipp bekommen, ihn mir in Penzberg angeschaut – und ich wusste sofort: Der muss her. Ich habe dann mit seinem Vater verhandelt, und wir waren uns schnell einig.“
Wiggerls erster Auftritt im Starnberger Trikot war beim Dreikönigs-Hallenturnier in Herrsching. Das war im Januar 1983. Und schon da ließ er sein außergewöhnliches Können aufblitzen. Die Folge: Der erste von später unzähligen Zeitungsartikeln über den damals knapp 17-jährigen Ausnahmefußballer – natürlich im Starnberger Merkur. Am Saisonende gab’s „ein paar tausend Mark Ablöse“ von TSV 1860 München für die SpVgg Starnberg. Anzill: „Der Verein wollte ihn eigentlich sperren. Aber ich habe dann gesagt: Wir können doch seiner Karriere nicht im Weg stehen.“
Seit Jahrzehnten ist der Ex-Starnberger mit seiner Agentur „Kögl & Partner“ (2001 in Luzern gegründet) als Spielerberater tätig, sein bekanntester Schützling ist Ex-Bayern-Star Thomas Müller (jetzt Vancouver), den er in der U15 der „Roten“ entdeckte und später unter seine Fittiche nahm.
Kögl ist bodenständig geblieben, er wohnt nach wie vor in Penzberg – und unterstützt Sohn Florian (31), Pächter und Chefkoch im bayerischen Traditions-Gasthaus „Fischerrosl“ in St. Heinrich am Starnberger See: „Ich helfe oft in der Wirtschaft aus. Wenn jemand ausfällt, bin ich da.“ Und so kann’s durchaus vorkommen, dass der Gast ein ganz besonderes Bier serviert bekommt – gezapft vom ehemaligen Bundesliga-Star Ludwig Kögl, dessen Karriere einst auf der anderen Seeseite begann.