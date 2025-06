Wie werden die 2008er ein goldener Jahrgang?

Borussia wird auf eine starke Erfolgsquote angewiesen sein in den nächsten Jahren. Das Abrutschen ins Mittelmaß der Bundesliga sollte wenigstens den positiven Nebeneffekt haben, dass das sinkende sportliche Niveau die Durchlässigkeit erhöht. Mit Eigengewächsen lässt sich das Projekt „Werte schaffen“ überaus effektiv umsetzen.

Pereira Cardoso setzt Tradition fort

Als 32. Spieler durfte Pereira Cardoso jüngst ein gerahmtes Trikot im Kabinengang aufhängen, die Tradition gilt für Absolventen aus dem „Fohlenstall“, die seit 2004, als das Nachwuchsleistungszentrum gegründet wurde, für Borussias Profis debütierten. Geboren wurden sie in folgenden Jahren: 1985, 1985, 1985, 1986, 1986, 1986, 1987, 1988, 1988, 1988, 1988, 1989, 1990, 1990, 1991, 1992, 1992, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1997, 1998, 1998, 2000, 2001, 2001, 2002, 2004, 2004, 2006.

Leer ausgegangen sind die 1994er, die 1999er, die 2003er und die 2005er. Quantitativ ist 1988 am besten vertreten, doch Tim Rubink, Moses Lamidi, Frederic Löhe und Christian Dorda sind entweder One-Hit-Wonder oder verabschiedeten sich schnell in den Amateurbereich. Nachhaltiger durchgesetzt haben sich die 1986er: Eugen Polanski wurde Stammspieler bei Borussia, der heutige U23-Trainer verließ den Klub aber früh in Richtung Spanien, Karriere machte er beim FSV Mainz 05 und der TSG Hoffenheim. Tobias Levels und Johannes van den Bergh absolvierten 254 beziehungsweise 327 Spiele in den ersten beiden Ligen, das kann sich sehen lassen.

Virkus hatte starken Kader

Der goldenste Jahrgang aus dem „Fohlenstall“ war bislang 1992. Einer, der bei Borussia heute in einer sehr exponierten Position arbeitet, führte die damalige U17 vor 16 Jahren zur Westdeutschen Meisterschaft, im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft folgte das Aus nach einem 1:2 und einem 1:1 gegen den VfB Stuttgart. Die Rede ist von Roland Virkus, der nach seiner Beförderung zum Nachwuchsdirektor den Trainerjob niederlegte, seit 2022 ist er Sportchef bei Borussia.

Die 1992er sind ein passender Gradmesser, um die Erwartungen an die meisterlichen 2008er zu präzisieren. Nur wann hat es ein Talent „geschafft“? Virkus gab vor einigen Jahren im Interview mit unserer Redaktion, damals noch als Nachwuchsdirektor, eine passende Definition: „Du kannst nicht alle für den elitären Bereich ausbilden. Wir neigen beispielsweise dazu, in der A-Jugend zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Das ist Quatsch, gute Fußballer sind alle. Wir reden eher über gut, sehr gut und elitär. Die Bundesligaspieler sind elitär — und die erste, zweite und dritte Liga heißen eben Bundesliga.“ Sprich, wer später in einer der ersten drei deutschen Ligen spielt, der hat es durchaus „geschafft“. Hinzu kommen gelungene Auslandskarrieren.

24 Spieler wurden 2008/2009 in der B-Jugend eingesetzt. In Marc-André ter Stegen ging wohl das beste Eigengewächs der Borussia-Park-Ära aus dieser Mannschaft hervor, ein deutscher Nationaltorwart, Champions-League-Sieger, mehrfacher Meister – in Gladbacher Dimensionen ein „Jahrhunderttalent“. Dagegen kam der Kapitän der Virkus-Jungs, Marvin Commodore, später nicht über die Oberliga Niederrhein hinaus. Der Blick auf die 1992er ist auch spannend, weil ihre Karrieren sich dem Ende zuneigen und sie komplett dem modernen NLZ-System entstammen.

Sechs der 24 Spieler von damals sind in der Bundesliga aufgelaufen, vier davon sogar für Borussia. Neben ter Stegen handelt sich um Julian Korb, Elias Kachunga (ein Two-Hit-Wonder mit zwei Einsätzen) sowie Amin Younes, der als 1993er hinzukam und im Halbfinal-Rückspiel gegen Stuttgart mit dem Ausgleich noch mal Hoffnungen weckte. Yunus Malli, mit ter Stegen 2009 zudem U17-Europameister geworden, kehrte Borussia den Rücken, weil sie ihm keine Teilnahme am Profitraining garantieren wollte. 211-mal ist er für Mainz, den VfL Wolfsburg und Union Berlin aufgelaufen.

Dann ist da noch Christoph Zimmermann, dessen Trikot nicht in Borussias Kabinengang hängt. Der Innenverteidiger, wie Younes 1993 geboren, setzte das Häkchen hinter der Bundesliga erst auf der Zielgerade seiner Laufbahn beim SV Darmstadt. Zimmermann hat 20 Premier-League-Einsätze und 101 in der zweiten englischen Liga in der Vita stehen. Kachunga wurde in England ebenfalls glücklicher als in Deutschland, Alexander Mühling (damals noch Bieler) legte eine solide Zweitliga-Karriere unter anderem bei Holstein Kiel hin.

Nicht alle schafften es in den Profibereich

Elf der 24 Talente liefen mindestens einmal im Profifußball auf, zwölf kamen nicht über die Regionalliga hinaus, bei manchen wie Cafer Kapkara und Kai Watteler endet der Weg auf ihren Profilen bei „transfermarkt.de“ gar nach der Jugend bei Borussia. Hinzu kommen Sonderfälle wie Christopher Mandiangu, der Anwärter auf den spannendsten und ungewöhnlichsten Werdegang. „Das war für mich einer der besten Offensivspieler, die wir je hatten. Er war ein Eins-gegen-Eins-Spieler, er war blitzschnell und ein Linksfuß“, sagte Virkus mal über ihn. Rainer Bonhof, Borussias heutiger Präsident, wollte Mandiangu in seiner Funktion als Scout sogar zum FC Chelsea locken.

„Er war für mich jahrelang wie ein Vater, das war nie ein Geheimnis“, sagte Mandiangu im Interview mit unserer Redaktion über Virkus. „Ich konnte meinen Traum leben, im Borussia-Park zu wohnen. Damals war das Internat ja noch direkt im Stadion.“ Geschafft hat der Angreifer den Sprung nicht, heute gibt er sich selbstkritisch.

„Um es zu schaffen, gehört noch mehr dazu als das bloße Talent. Wille, Ehrgeiz und Glück gehören auch dazu. Vielleicht habe ich den Leuten, die es gut mit mir gemeint haben, manchmal nicht richtig zugehört. Vielleicht wurde ich zu früh auch schon gepusht oder habe zu früh zu viel Geld verdient“, sagte Mandiangu, der mittlerweile als Spielerberater arbeitet. Erstklassig spielte er nur in Armenien, Bulgarien, Slowakei oder Schottland.

Unter den U17-Meistern wird vermutlich, auch wenn es keiner darauf angelegt, ein Mandiangu sein. Ein ter Stegen? Das zu erwarten, wäre vermessen. Drei Julian Korbs wären ein echter Erfolg. 2013/14 kamen Eigengewächse auf 32 Prozent aller Spielminuten bei Borussia in der Bundesliga, das ist ebenfalls eine nützliche Benchmark, gleichermaßen ein Ansporn für alle Beteiligten. Mit einem Anteil von 29 Prozent lag Mainz in der vergangenen Saison knapp vor dem SC Freiburg mit knapp 28.

Viele Träume der 2008er werden es bleiben, aber erlaubt sind die schönsten Fantasien. Mit dem Übergang in die U19 beginnt, wie Eltern ihren Kindern in anderen Kontexten gerne mitteilen, der „Ernst des Lebens“.