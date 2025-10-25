»Wie Weihnachten!«: Sturm gerät in Geretsried gehörig unter die Räder!

Das Gesetz der Serie hat beim FC Sturm Hauzenberg gnadenlos zugeschlagen. Nachdem die Niederbayern die letzten vier Bayernliga-Begegnungen im Wechsel einmal verloren bzw. gewonnen hatten, hätten sie an diesem Samstagnachmittag wiederum den Kürzeren ziehen müssen. Und genau das ist auch eingetreten im Aufsteiger-Duell gegen den TuS Geretsried - auf tiefem Geläuf und bei Dauerregen.

Dass die Geiger/Schwarz-Elf jedoch gleich derart kalt erwischt werden würde, damit war - insbesondere nach dem überaus beeindruckenden 1:0-Erfolg vom vorvergangenen Spieltag gegen die "Kleinen Löwen" so nicht zu rechnen. Endstand aus Sicht der Staffelberger: 0:5!

"Heut' hat's uns ordentlich dabrös'lt", muss auch Coach Alex Geiger ernüchtert feststellen und spricht von einem "extrem enttäuschenden" Auftritt seiner Mannschaft. Zwar hätten Wiesmaier, Hobelsberger & Co. durchaus ihre Chancen gehabt, doch am Ende wollte der Ball nicht über die Torlinie. Ganz anders lief's bei der Dittmann-Truppe, die ihre Möglichkeiten wiederum knallhart verwandeln konnten. Schrills, Aygün und dreimal Ivkovic sorgten für die Treffer im Isaraustadtion. "Das war heute wie Weihnachten - so viele Geschenke wie wir an den Gegner verteilt haben", kommentiert Geiger mit einer gehörigen Portion Ironie.

"Mund abwischen, weitermachen" - so lautet die Devise. "Es hilft nix." Am kommenden Freitag ist in Hauzenberg der SV Heimstetten zu Gast. "Bis dahin wollen wir positiv bleiben!"