»Wie Weihnachten!«: Sturm gerät in Geretsried gehörig unter die Räder!

Das Gesetz der Serie hat beim FC Sturm Hauzenberg gnadenlos zugeschlagen. Nachdem die Niederbayern die letzten vier Bayernliga-Begegnungen im Wechsel einmal verloren bzw. gewonnen hatten, hätten sie an diesem Samstagnachmittag wiederum den Kürzeren ziehen müssen. Und genau das ist auch eingetreten im Aufsteiger-Duell gegen den TuS Geretsried - auf tiefem Geläuf und bei Dauerregen.
Dass die Geiger/Schwarz-Elf jedoch gleich derart kalt erwischt werden würde, damit war - insbesondere nach dem überaus beeindruckenden 1:0-Erfolg vom vorvergangenen Spieltag gegen die "Kleinen Löwen" so nicht zu rechnen. Endstand aus Sicht der Staffelberger: 0:5!
"Heut' hat's uns ordentlich dabrös'lt", muss auch Coach Alex Geiger ernüchtert feststellen und spricht von einem "extrem enttäuschenden" Auftritt seiner Mannschaft. Zwar hätten Wiesmaier, Hobelsberger & Co. durchaus ihre Chancen gehabt, doch am Ende wollte der Ball nicht über die Torlinie. Ganz anders lief's bei der Dittmann-Truppe, die ihre Möglichkeiten wiederum knallhart verwandeln konnten. Schrills, Aygün und dreimal Ivkovic sorgten für die Treffer im Isaraustadtion. "Das war heute wie Weihnachten - so viele Geschenke wie wir an den Gegner verteilt haben", kommentiert Geiger mit einer gehörigen Portion Ironie.
"Mund abwischen, weitermachen" - so lautet die Devise. "Es hilft nix." Am kommenden Freitag ist in Hauzenberg der SV Heimstetten zu Gast. "Bis dahin wollen wir positiv bleiben!"
Das Spiel aus Sicht von Hauzenbergs Trainer Alex Geieger: "Für so ein wichtiges Spiel ist von der ersten Minute an in Sachen Aggressivität und Einstellung schlichtweg zu wenig gekommen von unserer Mannschaft. Unsere Jungs haben zu schläfrig gewirkt, waren immer einen Schritt zu langsam, nicht hundertprozentig in den Zweikämpfen. Trotz alledem hatten wir nach zehn Minuten durch Wiesmaier eine sehr gute Torchance, als er im Eins-gegen-Eins alleine aufs Tor zuläuft und den Ball nicht unterbringt.
Beim 0:1 meinen unsere Kicker, dass der Ball ins Aus geht, der Geretsrieder erläuft sich aber noch den Ball, flankt ins Zentrum und das Leder geht aus drei Metern Entfernung per Kopf in unser Tor. Das war Komplett-Schlaf!
Im Anschluss gab's eine Tausendprozentige von Hobelsberger für uns: Kopfball aus zwei Metern, der Keeper hält. Wir waren nicht gut, hatten aber deutliche Chancen - auch in Hälfte zwei, nach dem 0:2, sind wir noch drei, vier Mal gefährlich vors Geretsrieder Tor gekommen. Das 0:3 haben wir ihnen dann wieder geschenkt usw. - heute hat's nicht sein sollen.
Von der Einstellung her war's - wie gesagt - viel zu wenig angesichts der Bedeutung des Spiels. Wir mit vielen individuellen Fehlern, Geretsried brutal effizient - von sechs Chancen haben sie fünf genutzt! Und wir haben von vier Hundertprozentigen keine einzige über die Torlinie gebracht."