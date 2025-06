Wie war die Fußball-Landesliga für den Bezirk Hochrhein?

Michael Hagmann stellt der Laufenburger Saison zwei Halbjahreszeugnisse aus. Die Hinrunde erhält "eine Drei", eingedenk der "Hypothek des tragischen Endes in der Relegation", verweist der Coach auf das knappe Scheitern in der Aufstiegsrunde vor einem Jahr. Die Rückserie "ist fast eine Eins". Mit der zweitbesten Rückrundenbilanz kletterte der SV 08 vom sechsten auf den zweiten Platz. Traditionelles Prunkstück bleibt die Offensive. Zwar registrierte Hagmann im Saisonvergleich erneut Fortschritte im Defensivverhalten, aber hier "müssen wir weiter zulegen". Ob’s im Zeugnis ein Sternchen auf die Gesamtnote zwei gibt, entscheidet die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga. Zum Auftakt (Samstag, 16 Uhr) gastiert Laufenburg vor den Villinger Stadttoren beim FC Pfaffenweiler, Vizemeister der Staffel III.

Die Kaderplanung liegt interimsweise in den Händen von Hagmann und des verletzten Kapitäns Felix Zölle. "In der Quantität und Qualität sind wir gut aufgestellt für die Landesliga", lautet Zölles Analyse. Abgänge gebe es keine, eine Verpflichtung (Marc Schäuble) ist fix, mit weiteren Kandidaten "sind wir in Gesprächen", so Zölle. Sollte der Aufstieg gelingen, wären ein, zwei Zugänge optimalerweise mit Verbandsliga-Erfahrung wünschenswert, doch derlei Akteure zu finden "ist in unserer Region schwierig", weiß Zölle.

FC Tiengen

Für den FCT trägt Geschäftsführer Jasmin Rastoder eine starke Zwei ins Zeugnis. "Wir wollen jedes Jahr ein bisschen besser werden", auf Vorjahresplatz acht folgt der vierte Rang. Dies mit einer jungen Equipe, beziffert Rastoder den Altersschnitt auf 21,8 Jahre. In der Vorsaison als Aufsteiger "haben wir Spiele knapp verloren oder remis gespielt, weil die Reife für die Liga noch fehlte". Inzwischen "sind wir reifer geworden". Persönlich findet Rastoder, dass die Gier ausgeprägter sein könnte, etwa auch bei klarer Führung, weitere Tore erzielen zu wollen.

