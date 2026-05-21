Wie vor zehn Jahren: Spelle unterliegt Gladbach mit 2:6 von red · Heute, 14:52 Uhr · 0 Leser

– Foto: SCSV

In einem interessanten Duell unterlag Oberligist SC Spelle-Venhaus dem Bundesligisten Borussia Mönchengladbach 2:6 (1:3). Beim Highlight zum 80-jährigen Bestehen des SCSV vor 2546 Zuschauern im Getränke Hoffmann Stadion wehrte sich der Gastgeber, der sogar in Führung ging. Vor genau zehn Jahren verloren die Emsländer gegen die Elf vom Niederrhein ebenfalls 2:6.

Als der Gladbacher Bus gegen 17.15 Uhr am Speller Stadion ankam, sammelten sich sofort die Fans in der Nähe. Autogrammwünsche lehnten zunächst alle Borussen ab. Dafür gaben sie sich später umso großzügiger. Tim Kleindienst, der beim 4:0-Heimsieg gegen Hoffenheim sein Comeback gegeben hatte, kam nicht zum Einsatz auf dem Platz. Doch er wurde schon früh in Reihen der Fans gesichtet und gab viele Unterschriften. Auch die Borussen-Führungsriege war im südlichen Emsland vertreten: Geschäftsführer Stefan Stegemann, Präsident Rainer Bonhof und Präsidiumsmitglied Uwe Kamps. Borussen-Stadionsprecher „Knippi“ (Torsten Knippertz) führte schon vor dem Anpfiff ein Interview mit Sportchef Rouven Schröder, der am Morgen noch die Verpflichtung des 23-jährigen Defensivspielers David Herold vom Karlsruher SC bekanntgegeben hatte. Sie sahen eine starke Anfangsphase der Gastgeber, die mutig mitspielten. Als Anton Popov einen Gladbacher vor dem Mittelkreis aussteigen ließ, leitete er die Führung des Oberligisten ein. Simon Walde brachte Steffen Wranik im Strafraum zu Fall. Tom Winnemöller verwandelte sicher gegen Jan Jakob Olschowsky. 1:0 in der dritten Minute. Der SCSV hätte den Vorsprung gegen die Gladbacher Stars ausbauen können. Die Schwarz-Weißen kamen noch einige Male gut nach vorn. Artem Popov, der später verletzt ausgewechselt werden musste, traf mit Weitschuss den Außenpfosten.

Doch nach zehn Minuten wurden die Borussen aktiver. Bernd Lichtenstein im SCSV-Tor konnte sich auszeichnen. Er rettete etwa gegen Fabio Cristian Chiarodia, Robin Hack und Florian Neuhaus. Lukas Ullrich setzte das Leder auf das Tornetz. Nach einer halben Stunde glich Florian Neuhaus nach Vorarbeit von Shuto Machino aus. Robin Hack sorgte mit einem Doppelpack für die 3:1-Pausenführung der Borussen. Kota Takai und Hugo Bolin sorgten in nur 60 Sekunden für das 1:4 und 1:5. Alex Moll im Speller Tor verhinderte einen höheren Rückstand. Der eingewechselte Adrian Lenz verkürzte auf 2:5. Nach einer Hereingabe von rechts nahm er den Ball an und schoss ihn rechts ins Netz. Der Jubel der Zuschauer war ihm sicher. Jip Kemna verpasste den dritten SCSV-Treffer nur knapp: Aus großer Distanz schoss er das Leder über Torwart Tiago Pereira Cardoso, verfehlte das Tor aber knapp. Hugo Bolin setzte den Schlusspunkt. Lenz verpasste fünf Minuten vor dem Abpfiff den dritten Treffer. Sein Schuss wurde geblockt. Nach dem Abpfiff gab es reichlich Applaus für beide Teams.