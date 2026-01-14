Wie Viktoria Birten den Klassenerhalt schaffen will

Mitte Oktober musste Steven Ladwig beim B-Ligisten Viktoria Birten den Trainerstuhl nach nicht mal vier Monaten räumen, weil der sportliche Erfolg ausblieb. Julian Schmelzer kehrte zurück und übernahm den Job mit dem Ziel, die Mannschaft zum Klassenerhalt zu führen. Seine Bilanz bis zur Winterpause mit acht Partien war allerdings mager: sieben Niederlagen, ein Remis, kein Sieg. Die Viktoria, die seit 2017 in der B-Liga aufläuft, steht auf einem Abstiegsplatz. Schmelzer ist guter Dinge, dass der Xantener Dorfklub am Ende dieser Spielzeit auf den Klassenverbleib anstoßen kann. Helfen sollen dabei auch drei Winter-Zugänge.
Interimscoach Schmelzer, der nach der Rückrunde wieder für den Bezirksligisten Borussia Veen spielen wird, hat natürlich längst ausgemacht, warum die Viktoria in der Hinserie nur zehn Punkte holte und auf dem drittletzten Rang liegt. Es sei vor allem die fehlende Fitness gewesen, „die in den entscheidenden Momenten zu Fehlern“ und in Folge dessen zu Gegentreffern geführt habe. „Die Jungs wissen, dass sie in der Vorbereitung Gas geben müssen.“ Hoffnung macht Schmelzer, dass sein Team am Ende der ersten Saisonhälfte mit Ausnahme der 1:8-Pleite beim 1. FC Lintfort II „in der Lage gewesen“ sei, mit vermeintlich „stärkeren Gegnern spielerisch mitzuhalten“.
Schmelzer rechnet damit, dass „25 bis 30 Punkte“ nötig sein werden, um in der B-Liga weiterspielen zu können. Die letzten drei Mannschaften steigen ab, der Viertletzte muss sich in einer Relegationsrunde beweisen. Der Konkurrenzkampf wird ab der Rückserie größer sein. Drei Rückkehrer sollen die Offensive beleben. Lutz Peters trug zuletzt das Trikot vom Rumelner TV, Matti Evertz vom SSV Lüttingen II, und Constantin van Elten kommt vom SV Menzelen.
Schmelzer, der im Dezember an der Schulter operiert wurde und an seinem Comeback für Sommer arbeitet, möchte sich natürlich mit dem Klassenerhalt verabschieden: „Die Qualität im Kader ist da und die Stimmung gut.“ Ein Nachfolger für ihn ist übrigens noch nicht gefunden. Die sportliche Leitung der Viktoria schaut jetzt ganz genau hin. Die Trainerposse um Christian Miller im Mai 2024 und der Kurzauftritt von Ladwig sind noch zu präsent in Birten.
Schmelzer hat für sein Team drei Testspiele vereinbart: (alle auswärts): 18. Januar bei der SpVgg Rheurdt-Schaephuysen III, 24. Januar beim SV Walbeck II und 28. Januar beim VfR Warbeyen.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: