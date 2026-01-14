Wie Viktoria Birten den Klassenerhalt schaffen will

Interimscoach Schmelzer, der nach der Rückrunde wieder für den Bezirksligisten Borussia Veen spielen wird, hat natürlich längst ausgemacht, warum die Viktoria in der Hinserie nur zehn Punkte holte und auf dem drittletzten Rang liegt. Es sei vor allem die fehlende Fitness gewesen, „die in den entscheidenden Momenten zu Fehlern“ und in Folge dessen zu Gegentreffern geführt habe. „Die Jungs wissen, dass sie in der Vorbereitung Gas geben müssen.“ Hoffnung macht Schmelzer, dass sein Team am Ende der ersten Saisonhälfte mit Ausnahme der 1:8-Pleite beim 1. FC Lintfort II „in der Lage gewesen“ sei, mit vermeintlich „stärkeren Gegnern spielerisch mitzuhalten“.