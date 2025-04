Wie viele Teams steigen aus der Kreisliga A Düren ab?

In der Kreisliga A Düren steht der 23. Spieltag an, allmählich wird das Rennen um den Klassenerhalt immer spannender. Doch wie viele Teams steigen eigentlich ab? Der Auf- und Abstiegsplan des Kreises Düren (hier klicken) gibt an, dass bis zu neun Absteiger in die Kreisliga B möglich wären. Dieser Fall ist aber nicht mehr möglich und auch vollkommen unrealistisch.

Rhenania Lohn steht aktuell als einzige Mannschaft auf einem Abstiegsplatz in der Bezirksliga und wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch absteigen. Grün-Weiß Welldorf Güsten hat einen Vier-Punkte-Vorsprung in der Bezirksliga 4, in der Bezirksliga 3 besitzt Alemannia Lendersdorf eine komfortable Ausgangslage. Sollte nur Lohn absteigen und es steigt auch nur ein Team aus der Kreisliga A auf, so gäbe es vier Absteiger in die Kreisliga B.

Interessant: Sollten zwei Mannschaft der Kreisliga A in die Bezirksliga aufsteigen, würde eine Mannschaft weniger aus der Kreisliga A absteigen! Das bedeutet gleichzeitig auch, dass kein Vizemeister aus der Kreisliga B in die Kreisliga A aufsteigen kann. So gibt es der Kreis Düren in seinem offiziellen Plan an.