Wie vernagelt

– Foto: Shams Amini

Der VfL Wolfsburg ist zum Auftakt des 20. Bundesliga-Spieltags ohne Punkte geblieben. Beim 1. FC Köln verlor die Mannschaft von Daniel Bauer am Freitagabend vor 50.000 Zuschauenden im ausverkauften Rhein-Energie-Stadion mit 0:1 (0:1). Den entscheidenden Treffer erzielte Linton Maina in der 29. Minute. Während die Niedersachsen im ersten Durchgang zu passiv agierten, bestimmten sie nach der Pause über weite Strecken das Spiel, scheiterten jedoch wiederholt am Kölner Torhüter Marvin Schwäbe.

Der Rückstand zeigte Wirkung. Köln blieb bis zur Pause die aktivere Mannschaft und hätte durch Ragnar Ache beinahe erhöht. Wolfsburg fand offensiv nur selten Lösungen, die beste Gelegenheit vergab Wimmer nach Doppelpass mit Christian Eriksen.

Bauer konnte im Vergleich zum Auftritt in Mainz wieder auf Maximilian Arnold und Konstantinos Koulierakis zurückgreifen und veränderte seine Startelf auf drei Positionen. Köln begann engagiert, überließ den Gästen zunächst den Ball, setzte aber früh Akzente über die Außen. Wolfsburg kam durch Patrick Wimmer zwar zu einem ersten Abschluss, geriet jedoch zunehmend unter Druck. Nach mehreren Annäherungen belohnte sich der FC: Maina zog nach einem Einwurf von rechts nach innen und traf mit einem abgefälschten Flachschuss ins lange Eck.

Wolfsburg drängt vergeblich

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der VfL deutlich verbessert. Mit höherem Tempo und mehr Präsenz im Strafraum setzte Wolfsburg die Kölner Defensive zunehmend unter Druck. Dzenan Pejcinovic scheiterte freistehend, Adam Daghim und später auch Shiogai fanden in Schwäbe ihren Meister. Je länger die Partie dauerte, desto mehr verlagerte sich das Spiel in die Kölner Hälfte. Der FC verteidigte jedoch konsequent und lauerte auf Konter.

In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Wolfsburg erspielte sich mehrere hochkarätige Chancen, darunter zwei Abschlüsse von Pejcinovic sowie eine Großchance von Daghim in der Nachspielzeit. Schwäbe parierte jeweils entscheidend. Auf der Gegenseite verhinderte Kamil Grabara mit einer Parade in letzter Minute die Vorentscheidung.

„Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir zumindest einen Punkt verdient gehabt“, sagte Bauer. „Die Reaktion nach der Pause war sehr gut, aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt.“ Kölns Trainer Lukas Kwasniok sprach von zwei unterschiedlichen Halbzeiten und einem wichtigen Heimerfolg.

In der Tabelle blieb Wolfsburg zunächst auf Rang zwölf. Am kommenden Samstag empfängt der VfL Borussia Dortmund in der Volkswagen Arena.