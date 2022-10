„Wie verhext!“ - Dem TuS Hamburg gelingt nach 1:5 noch ein 6:6 Für den BFSV Atlantik 97 fühlte sich dieses Unentschieden „wie eine Niederlage“ an.

Zwar kam die Truppe des TuS Hamburg erstmal mit einem Donnerwetter auf den Platz, indem sie bereits in der vierten Minute durch Lukas-Tobias Jäckel mit 1:0 in Führung ging, doch dann zogen die Gäste ihr Spiel auf. Die Hausherren kamen nicht mehr zur Entfaltung und schafften es auch nicht mehr, bis zur Pause eine weitere Torchance zu kreieren. Durch das sehr hohe Anlaufen und das Pressing der Atlantik-Spieler waren die Gastgeber immer wieder gezwungen, lange, hohe sowie unkontrollierte Bälle zu schlagen. Sie wirkten etwas verunsichert. Dass Atlantik 97 in der elften Minute durch Jan Grivonev zum 1:1 traf und in der 24. und 27. Minute das Spiel mit einem Doppelschlag durch Michael Kuhn und Anton Karev auf 3:1 für die Gäste drehte, brachte das Team des TuS Hamburg dann scheinbar völlig aus dem Konzept. Man hätte meinen können, dass es zwischen den beiden Teams einen Klassenunterschied gab. Dabei kämpften sie beide um drei weitere Punkte in der Bezirksliga Ost. Nur stellten sich dafür die Gäste weitaus besser an. Dylan Volkmann schraubte den Zwischenstand mit zwei Toren in der 34. und 41. Minute auf 5:1 für die „97er“ nach oben. Ein Ergebnis, auf das sich die Truppe von Trainer Alexander Schreiber schon auch etwas ausruhen durfte. Hätte man jedenfalls meinen können. Dass sie im Laufe der ersten 45. Minuten noch weitere hochprozentige Chancen nicht verwerteten, war dann bei dem Zwischenstand auch mehr oder weniger egal.



„Es war wie verhext“

„Ich habe in der Halbzeitpause zu meiner Mannschaft gesagt, dass wir kein Stück vom Gas gehen werden und den Gegner weiter vorne zupressen“, berichtete der zu diesem Zeitpunkt noch glückliche, aber auch konzentrierte Atlantik-Coach Alexander Schreiber. Allerdings sollte es dann anders kommen. Denn die Partie war kaum angepfiffen, da fiel nach nicht mal sechzig Sekunden der zweite Treffer für die Hausherren. Zwar extrem kurios, weil Torwart Kristian Meister beim Versuch eines Befreiungsschlags Stürmer Ali Sam El-Mawla anschoss, so, dass das Leder im Giebel der Gäste einschlug, aber der Stand wurde dadurch auf 2:5 verkürzt. Trotzdem blieben die Gäste über die gesamte Spielzeit hinweg das dominantere Team. Aber: „Es war wie verhext“, beschrieb 97-Coach Alexander Schreiber den Umstand, dass seine Mannen es selbst bei den allerbesten Großchancen wie im 4-gegen-1 nicht schafften, den Deckel draufzumachen. Stattdessen zeigten sich plötzlich die Spieler des TuS Hamburg als torfreudig. Sie agierten zwar immer weiter fast nur noch mit langen Bällen, aber das war an dem Tag dann auch das Mittel zum Erfolg. Egal ob aus dem Spiel heraus oder durch Standards. Das Leder wurde meistens hoch und weit nach vorne gebracht. Und was die Standards betraf: In solchen Situationen ist der BFSV Atlantik 97 in dieser Saison sowie sehr anfällig.



So kamen die Hausherren dann auch tatsächlich zu drei weiteren Treffern. Den Doppelschlag durch Lukas Tobias Jäckel und Ali Sam El-Mawla setzte es in der 61. und 62. Minute und schon waren die TuS`ler wieder ran. Sie waren getrieben von einer neuen Kraft. Es stand nur noch 4:5 und es war noch eine gute halbe Stunde zu gehen. Genug Zeit, um noch mehr zu schaffen. Und dann, in der 74. Minute passierte das Unfassbare: Der TuS Hamburg glich durch Sened Nana Lee Seukwa zum 5:5 aus. Völlig egal wie diese ganzen Treffer fielen. Auch wenn sie nach langen Bällen aus dem Gewühl heraus „reingestolpert“ wurden. Aber der kaum noch einzuholende Rückstand aus der Halbzeitpause wurde egalisiert. Was für eine Aufholjagd. Und das, obwohl sich die Gäste weiterhin als das spielstärkere Team präsentierten. Doch die Atlantik-Kicker ließen, wie auch schon in der ersten Hälfte, zu viele Chancen liegen. Dennoch gelang es ihnen, in der 80. Minute doch noch mal in Führung zu gehen, als der eingewechselte Alexander Sievers auch mal einen Fernschuss auspackte und aus etwa 40 Metern zum 6:5 für die Gäste traf. Dabei erwischte er den TuS-Keeper Luis Fernando Alvarez Sanchez auf dem falschen Fuß. Zwar versuchte der Schlussmann noch, den Ball zu parieren, allerdings konnte er den Einschlag nicht mehr verhindern. Sollte sich der BFSV Atlantik am Ende also doch noch für die eigentlich durchgehend gute Leistung belohnen können?



Lobeshymne für den Schiedsrichter

Mitnichten! Denn TuS-Akteur Max Well Charbel M Kponou hatte etwas dagegen. Der Angreifer erzielte nämlich in der 88. Minute den erneuten Ausgleich mit einem Schuss durch die Beine des gegnerischen Innenverteidigers und setzte mit diesem 6:6 auch gleichzeitig den Schlusspunkt. Nach diesem wahnsinnigen Spielverlauf durften sich die Hausherren über einen Punkt freuen. Für die Gäste jedoch fühlte es sich laut Atlantik-Trainer Alexander Schreiber „wie eine Niederlage“ an. Der Coach stufte die zweite Halbzeit und den Ausgang als „sehr unglücklich“ ein. Er sagte außerdem: „Die Gegner mussten nicht viel tun, um Tore zu schießen. Jeder Treffer von ihnen war ein Billard-Tor. Aber das zieht sich bei uns schon durch die ganze Saison. Wir haben Schwierigkeiten, Standards zu verteidigen. Und der Gegner weiß, dass wir bei hohen Bällen Probleme haben. Bei uns sollte nach der Pause einfach überhaupt nichts mehr klappen. Wir konnten hinten nicht die Standards klären und vorne hat es nicht geklappt, die Angriffe zu Ende zu führen. Es war wirklich ein kurioses Spiel, in dem wir dann auch noch die große Führung abgegeben haben. Der Gegner hatte riesiges Glück und wir das Pech.“



So trennten sich die Teams mit einer Punkteteilung. Und das in einem Spiel, in dem es außerdem sehr kampfbetont und rassig zuging. Doch an dieser Stelle gehört dem Schiedsrichter René Hölker (TuRa Harksheide) und seinem Gespann ein großes Lob ausgesprochen. Der Unparteiische zog seine bereits im Vorfeld kommunizierte strenge Linie durch, traf klare Ansagen und hatte das Spiel auch fast ohne gelbe Karten vollkommen im Griff. Lediglich ein gelber Karton auf jeder Seite wurde gezückt. Ein Kompliment an das Schiedsrichtergespann. Das sah auch Atlantik-Trainer Alexander Schreiber so: „Er war mit Abstand der beste Schiedsrichter, den wir in den letzten Jahren hatten. Ich glaube, dass dieses Spiel mit einem anderen Schiedsrichter nicht ohne einen Platzverweis geendet hätte. Aber dieser Schiedsrichter hatte Erfolg mit seiner harten Linie. Und das eben auch ohne großartig die Karten zu zücken.“



Der TuS Hamburg spielt als nächstes am Freitag, den 28.10.22 um 19:30 Uhr bei der TSV Reinbek und der BFSV Atlantik 97 empfängt ebenfalls am kommenden Freitag, den 28.10.2022 um 20 Uhr den SC Schwarzenbek.