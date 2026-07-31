»Wie verflucht«: Fortunas und Neumarkts Fehlstart perfekt

Cham (rechts Simon Haimerl) und Fortuna Regensburg (Tobias Kordick) lieferten sich ein verbissen geführtes Oberpfalz-Duell. – Foto: Florian Würthele



Drilon Asani (Trainer ASV Neumarkt): „Mir fehlen gerade ein bisschen die Worte nach dem Spiel. Es ist kaum zu glauben, dass wir zum dritten Mal in Folge 0:1 verlieren. Kurz vor der Halbzeit leisteten wir uns einen kleinen Fehler, der von Kornburg sofort bestraft wurde. In der ersten Hälfte hatte Kornburg etwas mehr Ballbesitz und verzeichnete einen Pfostenschuss. Wir hatten zwei Minuten nach dem Gegentor eine Riesenchance. Die zweite Halbzeit ging ganz klar an uns. Wir trafen in der Schlussphase aus zwei Metern das leere Tor nicht. Es ist ein wenig wie verflucht. Wir haben in der zweiten Hälfte aus dem Spiel heraus eine gute Reaktion gezeigt, aber das Ding müssen wir einfach machen. Nächste Woche in Hof muss es im gegnerischen Tor dann mal richtig knallen.“



Florian Bauer (Trainer TSV Kornburg): „Wir hatten in der ersten Halbzeit sehr viele Spielanteile, eine gute Dominanz und Struktur im Spiel. Neumarkt hatte nur einen Torabschluss kurz vor der Halbzeit, ansonsten standen wir sehr stabil. Durch eine Kombination im Zentrum erzielten wir die verdiente Halbzeitführung. Aus der Pause sind wir leider schlecht rausgekommen, waren zunächst ein wenig unsauber und hatten wenige Ballbesitzphasen. Bei einer großen Chance für Neumarkt hatten wir kurz vor dem Ende Glück. Wir nehmen diesen Sieg der Kategorie Arbeitssieg mit. Gut war, dass wir das zweite Mal in Folge zu Null gespielt haben.“







Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Natürlich war unsere Marschroute vor dem Spiel ganz klar, auf Sieg zu spielen. Wenn du aber in den ersten 25 Minuten zwei nicht mehr zu verteidigende Abwehrfehler in der letzten Kette machst, so dass du auswärts mit dem Rücken zur Wand mit 0:2 hinten liegst, 90 Minuten lang aber unentwegt aufs Bamberger Tor läufst und noch den mehr als verdienten Ausgleich machst, ist das zwar nur ein Punkt, aber ein Sieg für die Moral und fürs Selbstvertrauen.“







Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter TSV Neudrossenfeld): „Wenn Gebenbach seine Chancen nutzt, geht es deutlicher aus. Doch fast wären sie bestraft worden, denn auch wir hatten gute Gelegenheiten. Letztendlich war es von uns aber nach vorne zu wenig und defensiv hat man gesehen, dass drei etatmäßige Innenverteidiger gefehlt haben. Was aber auch zur Wahrheit gehört: Einmal mehr wurde das Spiel nicht durch 22 Akteure entschieden, da das 0:1 eine klare Abseitsposition war. Solche spielentscheidenden Fehler passieren einfach zu häufig und das ist kein Bayernliga-Niveau, das muss ich leider so deutlich sagen.“













Tobias Rösl (Trainer DJK Ammerthal): „Beide Mannschaften haben ordentlich den Ball bearbeitet, waren offensiv sehr schlampig und ungenau. Wir hatten gute Aktionen zum Gegenkonter. Wenn wir diese sauber ausspielen können, geht es anders aus. Aber wenn man es nicht sauber ausspielen kann, hat man es auch nicht verdient. Unabhängig von alledem sind wir Aufsteiger und die Mannschaft hat körperlich bei dem Wetter hervorragend gefightet. Wir sind richtig gut in der Spur und die Niederlage wird uns nicht aus der Bahn werfen.“



Henrik Schödel (Trainer SpVgg Bayern Hof): „Wir haben zwei Mannschaften gesehen, die sich in Zweikämpfen aufgerieben haben und dadurch in vielen Dingen unsauber waren. Wenn Ammerthal ihre Konterchancen besser ausspielen, können sie in der ersten Halbzeit in Führung gehen. Umgekehrt hatten wir nach der Halbzeit zwei, drei Chancen, die wir sehr unsauber abgeschlossen haben. Durch eine Ecke haben wir das 2:1 erzielt. Letztendlich ein bisschen glücklich. Ich freue mich für die junge Mannschaft, die sich heute richtig reingebissen hat und schlussendlich nicht ganz unverdient gewonnen hat. Auch wenn, denke ich, ein Unentschieden für beide Mannschaften gerecht gewesen wäre.“



