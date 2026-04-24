Wie Vereine mit menschenverachtenden Beleidigungen umgehen können

– Foto: FC Ostereistedt/Rhade

Zuletzt sorgte ein Landesligaspiel in Bremerhaven für Aufsehen. Bei der Begegnung zwischen Surheide und dem ATS Buntentor trug der Kapitän der Gäste Lucca Heineke eine Regenbogen-Binde. Im Verlaufe dieses Spiels soll es laut Angaben des ATS wiederholt zu homophoben Äußerungen und Beleidigungen gegen den Gäste-Kapitän gekommen sein.

Ein bemerkenswerter Vorfall, der noch ein Nachspiel hatte. Der ATS legte gegen die Entscheidung des Unparteiischen einen Protest ein.

Und Heineke? Der reagierte auf seine Weise. Er brachte den Bremer Verein mit zwei Toren 2:1 in Front, küsste nach seinem zweiten Treffer demonstrativ die Regenbogen-Binde und sah dafür - trotz aller Proteste der Gäste, die auf die homophoben Beschimpfungen verwiesen - die Gelb-Rote Karte.

Eine ganz klare Haltung vertritt zum Beispiel Mats Baur, der Rotenburger NFV-Kreisvorsitzende. "Menschenfeindlichkeit hat allgemein in der Welt nichts zu suchen und erst recht nichts im Sport. Den Sport zeichnet es doch gerade aus, dass er allen Menschen unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion, Aussehen, Sexualität und vielem mehr einen Zugang ermöglicht", so Baur.

In diesem Artikel geht es um solche menschenverachtenden Äußerungen und Beleidigungen (ob nun queer-feindliche, rassistische, sexistische, antisemitische, etc.) - auf und außerhalb des Platzes - und die Frage, wie können oder sollten Vereine damit umgehen.

Nur: Wie groß ist das Problem überhaupt? Im niedersächsischen Fußballverband kennt Sebastian Ratzsch die Zahlen. Der 42-Jährige leitet die Anlaufstellen des Verbandes bei Vorfällen von Diskriminierung, Gewalt und sexuellen Übergriffen.

"In der vergangenen Saison wurden durch die Schiedsrichter über den elektronischen Spielbericht insgesamt 549 Meldungen getätigt", so Ratzsch.“ 314 Fälle von Gewalt und 235 Diskriminierungsvorfälle. Wobei sich natürlich nicht jeder gemeldete Vorfall als ein solcher entpuppt. Verglichen mit der Gesamtzahl der Spiele in einer Saison liegen wir damit weiterhin im Promille-Bereich. Wobei natürlich betont werden muss, jeder Vorfall dieser Art ist schon ein Vorfall zu viel."

Darunter sind die wenigen - in einigen Fällen sehr publik gemachten - schwerwiegenden Vorfälle, die strafrechtliche Folgen haben. "Wir geben solche Vorfälle weiter an die entsprechenden Institutionen", so Ratzsch. Viele Vorfälle werden aber auch vor Ort geklärt - gemeinsam mit den Betroffenen, den Vereinen, den Kreis- und Bezirksverbänden - und hier spielen die sogenannten Konfliktlotsen eine zentrale Rolle.

Ein erfolgreiches Konzept: "Wir haben mittlerweile in Niedersachsen 22 ausgebildete Konfliktlotsen, die vor Ort intervenieren können, versuchen mit den Beteiligten eine gemeinsame Lösung zu finden. Das läuft parallel zu den Kreis- und Bezirks-Sportgerichten mit ihren Instanzen und Entscheidungen", so Ratzsch.

Der Verband setzt den sportrechtlichen Rahmen, bietet Unterstützung an. "Letztlich entscheiden die Vereine, wie sie bei entsprechenden Vorfällen vorgehen, ob sie beispielsweise ein Vereinsmitglied ausschließen. Wir stehen in solchen Fällen beratend zur Seite. Allein bei krassem Fehlverhalten im strafrechtlichen Bereich können wir eine Person aus dem NFV ausschließen", so Ratzsch.

Die Entscheidung, wie zu verfahren ist, obliegt also in der Regel den Vereinen und die Frage ist: Wie können diese vor Ort damit umgehen?

Eine klare Haltung hilft. Ein Verein, der sich im Kreis Rotenburg klar positioniert ist der FC Ostereistedt/Rhade. Dies wird schon durch eine große Bande in den Regenbogenfahnen am Platz deutlich, auf der die Worte stehen: "Ein Team. Viele Farben. Kein Platz für Rassismus".

Es ist kein Lippenbekenntnis. "Wir wollen damit unsere Werte wie Toleranz-Respekt-Offenheit nach außen sichtbar machen", so Lukas Ringen, 2. Vorsitzender. des Vereins aus der Samtgemeinde Selsingen "Wir stehen dafür ein und das sollte selbstverständlich sein."

Dies zeigt sich vor allem auch im Umgang miteinander - im Verein und in den Mannschaften. "Wenn Probleme auftreten sollten, dann werden sie direkt angesprochen, offen damit umgegangen. Das wird auch schon in den Mannschaften entsprechend reguliert und im Keim erstickt", so Ringen, der betont: "Wir wollen dabei nicht belehrend wirken, sondern uns geht es einfach darum, uns mit unseren Werten klar und deutlich zu positionieren. Das ist uns wichtig."

Es gibt aber auch Fälle, die gehen über den Sportplatz oder die Umkleidekabine hinaus und haben doch Auswirkungen auf den Verein. Wie soll zum Beispiel ein Verein damit umgehen, wenn ein sehr engagiertes Vereinsmitglied mit einer Reihe von menschenverachtenden Posts auffällig wird? Oder ein Jugendtrainer einer rechtsextremen Gruppierung angehört? Geht das dem Verein überhaupt etwas an? Ist das nicht Privatsache? Verschiedene Fälle dieser Art zeigen, wie schwierig dies alles für einen Verein werden kann, wie schnell damit die Verantwortlichen - vor allem wenn dies publik gemacht wird - überfordert sein können.

Bekannt wurde vor allem die Debatte um Lutz Battke, der als in seiner Region bekannter NPD-Funktionär jahrelang in Sachsen-Anhalt Jugendteams beim BSC 99 Laucha trainierte. In Nordrhein-Westfalen sorgte im vergangenen Jahr das Bild eines Jugendtrainers aus Leverkusen, der sich mit einem sogenannten "Führer-Trikot" auf Mallorca ablichten ließ, für Aufsehen. Wie geht man zum Beispiel mit so einem Fall um?

Beim VfL Sittensen verweist man bei solchen Fragen ausdrücklich auf ein entspechendes Positionspapier des Landessportbundes (siehe unten) und die eigene Satzung. "Unsere Satzung verpflichtet alle Mitglieder ausdrücklich zu den freiheitlich-demokratischen Grundwerten wie Menschenwürde, Gleichberechtigung, Toleranz und Mitverantwortung, und zwar innerhalb wie außerhalb des Vereins. Vor diesem Hintergrund vertreten wir eine klare Null-Toleranz-Haltung gegenüber menschenverachtenden Äußerungen oder entsprechenden Inhalten", so Bettina Haneke, Pressewartin des VfL, die fortfährt: "Gleichzeitig ist uns bewusst, dass ein Sportverein keinen umfassenden Einfluss auf das private Verhalten seiner Mitglieder hat. Dort, wo Äußerungen oder Handlungen jedoch öffentlich erfolgen, in direktem Zusammenhang mit dem Verein stehen oder den Werten und Interessen des Vereins klar widersprechen, sehen wir uns in der Verantwortung zu handeln. Verstöße werden von uns geprüft und, je nach Schwere, konsequent geahndet. Unsere Satzung sieht hierfür Maßnahmen bis hin zum Vereinsausschluss vor. Ziel unseres Handelns ist es, klare Grenzen zu setzen und zugleich die Werte eines respektvollen und integrativen Miteinanders aktiv zu schützen."

Der Leverkusener Verein entließ den Jugendtrainer übrigens mit Verweis auf die Vereinswerte zunächst, stellte ihn aber später - nach dem sich die Spielereltern für ihn eingesetzt hatten und er sich "aufrichtig entschuldigt" hatte - wieder ein.

Es gibt aber auch Vereine oder Mannschaften, denen wird eine - um es mal so auszudrücken - Nähe zu rechtsextremen Gruppierungen vorgeworfen. Bekannt wurden vor allem die Vorfälle rund um die DSG Eintracht Gladau. Der Verein aus Sachsen-Anhalt wurde schließlich im November 2023 aufgrund verschiedener rechtsextremer Vorfälle auf dem Platz und im Umfeld des Vereins vom Spielbetrieb ausgeschlossen.

In Niedersachsen gab es einen vergleichbaren Fall bisher nicht. "Mir ist kein Fall bekannt", so Sebastian Ratzsch. "Aber es gab schon Vereine und Mannschaften, bei denen Akteure, die klar dem rechten Spektrum zu zuordnen sind, versucht haben, diese zu unterwandern", so Ratzsch. "Wenn es wirklich erwiesenermaßen rechtsextrem ist, geben wir das weiter - an Experten, die den betroffenen Vereinen zur Seite stehen, begleiten aber natürlich weiterhin den Prozess", so der NFV-Mitarbeiter.

Tipps

Landessportbund Niedersachsen

FAQ: Umgang mit extremen Rechten- Landessportbund Niedersachsen

Bundeszentrale für politische Bildung

Vereint oder vereinnahmt? | InfoPool Rechtsextremismus | bpb.de

Die Anlaufstellen des NFV

Beim niedersächsischen Fußballverband gibt es nicht nur Anlaufstellen bei Vorfällen von Diskriminierung, Gewalt und sexuellen Übergriffen, sondern auch eine Ansprechperson für Menschen in der Transitionsphase (Geschlechtsangleichung).

Wie funktioniert nun diese Arbeit der Anlaufstelle? "Verdachtsfälle können uns gemeldet werden", so Sebastian Ratzsch vom NFV. "Dann ordnen wir diese Meldungen, fordern Belege ein, überprüfen diese und geben sie - bei einer strafrechtlichen Relevanz - weiter. In den anderen Fällen steht für uns vor allem der Vermittlungsaspekt im Vordergrund und hier kommen die Konfliktlotsen ins Spiel.

Darüber hinaus sichtet die Anlaufstelle die eingehenden elektronischen Spielberichte. "Wenn wir hier auf Fälle aufmerksam werden, gehen wir proaktiv auf die betreffenden Kreise und Bezirke zu", so Ratzsch, der festhält: "Wiederholungstäter, also Fußballer, die sich als nicht lernwillig erweisen, haben in den Strukturen unserer Fußballgemeinschaft nichts verloren. Sie verlieren ihr Spielrecht."