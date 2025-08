Wie verdaut Upo das 1:7? – FC Amberg erwartet Weiden-Ost

In der Bezirksliga Nord sind drei Teams noch verlustpunktfrei. Der SV Hahnbach, der 1.FC Schlicht und die SpVgg SV Weiden II teilen sich vor dem 3. Spieltag die Tabellenführung. Alle drei bekommen es als Nächstes mit Aufsteigern zu tun. Hahnbach muss bereits am Freitag gegen Furth im Wald ran, die Wasserwerkler erwarten am Samstag die SG Chambtal und Schlicht tritt am Sonntag auswärts in Schirmitz an. Wer lässt den dritten „Streich“ folgen? Eine Bewährungsprobe hat Titelfavorit FC Amberg vor der Brust. Heute Abend schlägt der FC Weiden-Ost im Stadion am Schanzl auf. Unterdessen wollen die SF Ursulapoppenricht eine Reaktion zeigen auf die 1:7-Schmach im Derby gegen Hahnbach. Der Liganeuling hat am frühen Samstagabend den FC Wernberg zu Gast.

Freitag





Heute, 18:30 Uhr SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg FC Raindorf FC Raindorf 18:30 live PUSH



Ein spätes Kontertor reichte dem SV Inter Bergsteig (10., 3) für den Auswärtsdreier bei Aufsteiger SG Chambtal. Mit Ruhm bekleckerten sich die Amberger aber nicht in diesem Spiel. Gefährlich wurde es meist nur über ruhende Bälle. Kämpferisch war es jedoch eine tadellose Vorstellung. Voller Einsatz wird von der Mannschaft auch im Heimspiel gegen den spielstarken FC Raindorf (5., 4) gefordert sein. Die Truppe von Neutrainer Karl-Heinz Pittoni konnte aus den schweren Aufgaben gegen Wernberg und den FC Amberg immerhin vier Punkte ziehen. Gegen das nächste Amberger Team steckt man nun erstmals klar in der Favoritenrolle. Freilich soll die weite Auswärtsfahrt am Ende nicht umsonst gewesen sein.







An Selbstvertrauen dürfte es dem SV Hahnbach (1., 6) dieser Tage wahrlich nicht mangeln. Der furiose 7:1-Derbysieg im Kirwa-Heimspiel gegen Upo katapultierte die Freisinger-/Geilersdörfer-Crew an die Tabellenspitze. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Saisonstart, sechs Punkte aus zwei Spielen ist top. Aber die Jungs sind hungrig genug, weiter Gas zu geben und sich mit vollem Fokus aufs Furth-Spiel vorzubereiten“, fand Spielercoach Bastian Freisinger sogleich den Brückenschlag zum nächsten Heimspiel. Mit dem FC Furth im Wald (6., 3) reist ein unbequemer Aufsteiger an, der zuletzt einen 5:0-Sieg gegen Mitaufsteiger Schirmitz feierte. Schon allein das zeigt, dass die Drachenstädter keinesfalls unterschätzt werden dürfen.





Heute, 19:00 Uhr DJK Arnschwang Arnschwang TSV Tännesberg Tännesberg 19:00 live PUSH



Den Derbysieg gegen Furth zum Saisonauftakt konnte die DJK Arnschwang (7., 3) gegen Schlicht nicht „vergolden“. Es setzte eine 1:2-Auswärtsniederlage. In der zweiten Halbzeit stemmte sich die Ranzinger-Formation vehement gegen die drohende Niederlage, doch es sollte nicht mehr reichen. Auf heimischen Geläuf will man das Spielglück wieder auf die eigene Seite ziehen. Die Gäste vom TSV Tännesberg (9., 3) starteten ebenfalls mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison. Vor Wochenfrist rang man Pfreimd trotz zweier Zeitstrafen mit 3:1 nieder. Daran gilt es anzuknüpfen.







Mehrere Kuriositäten bringt der Spielplan des FC Amberg mit sich. In der Hinrunde spielt der Absteiger lediglich fünf Mal daheim und muss zehn Mal auswärts ran. In der Rückserie ist es logischerweise andersrum. Auch die Anstoßzeit 20 Uhr ist untypisch. Das nächste Flutlichtspiel bestreiten die Vilstäler gegen den FC Weiden-Ost (11., 2). Bei den Ostlern hakt es nach Aussage von Trainer Philipp Siegert aktuell etwas in der Offensive. Dies zeigte sich bei der Nullnummer gegen Wernberg. Im Stadion am Schanzl muss mehr offensive Power entfacht werden, um dem Gegner Punkte abluchsen zu können. Derweil bangen die Gastgeber um den Einsatz ihres Spielertrainers Friedlich Lieder und ihres Rechtsverteidiger Edgard Becker. Beide mussten im letzten Spiel ausgewechselt werden.





Samstag





Morgen, 15:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden II SG Chambtal SG Chambtal 15:00 live PUSH



Der letztjährige Vizemeister ist gleich wieder voll da: Durch die Siege gegen Tännesberg und in Vohenstrauß hat sich die SpVgg SV Weiden II (3., 6) erstmal ins obere Tabellensegment gespielt. Ein Nachlassen möchte Übungsleiter Josef Rodler aber nicht sehen von seinen Schützlingen. Weiter hart arbeiten ist Rodlers Credo. Klarer Favorit sind die Wasserwerkler im kommenden Duell mit der SG Chambtal (14., 0). Diese konnte bislang noch nicht von der Aufstiegseuphorie zehren und verlor die zwei Auftaktspiele. Wobei insbesondere gegen Inter Amberg (0:1) mehr drin gewesen wäre für Tobias Bergers Truppe. Die Mannschaftsleistung passte. Diesmal gilt es noch konsequenter vor dem gegnerischen Tor zu werden. Denn allzu viele Chancen werden die Weidener ihrem Gegner wohl nicht zusprechen.





Morgen, 16:00 Uhr SpVgg Pfreimd Pfreimd SpVgg Vohenstrauß Vohenstrauß 16:00 PUSH



Eine schmerzhafte Niederlage musste die SpVgg Vohenstrauß (8., 3) vergangenen Sonntag gegen die Zweitvertretung der SpVgg SV Weiden hinnehmen. Die spielstarken Gäste setzten sich am Ende verdient mit 4:1 durch. „Die Niederlage haben wir längst abgehakt, wir blicken nach vorne auf die nächste Aufgabe“, sagt Trainer Martin Schuster. Am Samstag reist die SpVgg zu einem echten „Bezirksliga-Klassiker“ nach Pfreimd und will dort in die Erfolgsspur zurückkehren. Die Hausherren (15., 0) erleben gerade einen Umbruch, unter anderem durch den Weggang von Spielertrainer Bastian Lobinger. In den ersten beiden Saisonspielen ging der Ex-Landesligist leer aus. Schuster geht von einem engen Spiel aus und warnt vor dem Gegner: „Pfreimd verfügt weiterhin über eine gute Mannschaft. Daher ist die Aufgabe nicht leicht. Ich habe aber viel Vertrauen in meine Mannschaft, wir werden an unsere Leistungsgrenze gehen.“ (mwr)





Morgen, 17:45 Uhr SF Ursulapoppenricht Ursulapoppen FC Wernberg FC Wernberg 17:45 PUSH



Die große Frage, die über diesem Duell schwebt: Wie verdauen die Sportfreunde aus Ursulapoppenricht (13., 0) die bitterböse 1:7-Derbyklatsche in Hahnbach? Es war ein Desaster ohne Ankündigung. Am Wochenende feiert Ursulapoppenricht seine traditionelle Kirwa. Für die Fußballer gibt es also genügend Gründe, alles für ein erfolgreiches Heimspiel zu geben. Die Aufgabe könnte jedoch einfacher sein, als sie es mit dem Vorjahresdritten FC Wernberg (12., 1) ist. Beide Spielertrainer hoffen auf den ersten Saisonsieg. Wernbergs Bastian Lobinger erklärt: „Defensiv war die Leistung bei Weiden-Ost gut, da wir nur wenige gefährliche Situationen zugelassen haben. Im Spiel nach vorne konnten wir in der zweiten Halbzeit Gefahr ausstrahlen, doch leider konnten wir diese gute Phase nicht mit einem Torerfolg krönen. Wir wollen unsere Leistung bestätigen und effektiver agieren, um in Ursulapoppenricht den ersten Saisonsieg einfahren zu können.“





Sonntag







Aufsteiger SpVgg Schirmitz (16., 0) hat die raue Bezirksliga-Luft sofort heftig zu spüren bekommen. Letzten Freitag kamen die Weidener Vorstädter in Furth im Wald mit 0:5 unter die Räder. Ein Spiel ganz nach dem Motto: schnell abhaken und nach vorne blicken. Besser wollen es die Schirmitzer vor heimischem Publikum machen. Im einzigen Sonntagsspiel geht's gegen den top gestarteten 1. FC Schlicht (2., 6). Die junge und von Bastian Ellmaier trainierte Mannschaft hat die durchwachsene Frühjahresrunde hinter sich gelassen und ist gut aus den Startlöchern gekommen. Beim Sieg in Pfreimd gelangen die Tore im zweiten Durchgang, gegen Schlicht im ersten. Diesmal würde Ellmaier freilich gern in beiden Halbzeit was zum Jubeln haben.