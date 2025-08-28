Wie verdaut Gebenbach das 1:7? – Weiden und Jahn unter Zugzwang

Der ASV Cham will die bittere Last-Minute-Niederlage in Eltersdorf vergessen machen. – Foto: Wolfgang Zink

Drei Freitagabend-Auftritte plus ein Bezirksduell: Das ist der Mix, den die Oberpfälzer Fünftligisten am 8. Spieltag der Bayernliga Nord abliefern. Eine zentrale Frage ist: Welche Reaktion zeigt die DJK Gebenbach auf das 1:7-Debakel gegen Hof? Nur 48 Stunden später bestreitet die Kipry-Elf schon das nächste Heimspiel. Es geht gehen den SC Eltersdorf.



Zeitgleich will der ASV Cham gegen den TSV Kornburg auch im 23. Heimspiel in Folge unbesiegt bleiben. Der Rangzweite SV Fortuna Regensburg muss beim ATSV Erlangen Farbe bekennen – und könnte sich zumindest über Nacht die Tabellenführung zurückerobern. Am Samstag erwartet die U21 des SSV Jahn schließlich die SpVgg SV Weiden. Beide Teams stehen unter Zugzwang und benötigen dringend Punkte.

Als „wohl verdient, aber bitter“ ordnete Chams Übungsleiter Faruk Maloku die Niederlage beim SC Eltersdorf ein. Kurz vor Schluss ließ sich der ASV (7., 10) den Punkt noch entreißen. Wie schon eine Woche zuvor in Neudrossenfeld, setzte es erneut eine unglückliche 0:1-Auswärtsniederlage. Ein Glück, dass jetzt wieder ein Heimspiel ansteht! Seit 22 Partien sind die Chamer daheim unbesiegt. Diese Wahnsinns-Serie soll auch gegen den Tabellennachbarn TSV Kornburg (8., 9) weiter Bestand halten. „Kornburg ist eine sehr erfahrende Mannschaft. Mit Götz, Moos, Klaus haben sie nochmal richtig Qualität aufgesattelt. Ihre individuelle Klasse an Einzelspielern ist schon außerordentlich. Mit ihrer Erfahrung, Qualität und ihren Fähigkeiten gehören sie zu den Top-Teams der Liga“, ordnet Maloku die Aufgabe ein: „Ein großer Brocken, der da auf uns zukommt.“ Neben Jakub Hrudka steht dem ASV-Coach Mittelfeldmann Michael Lamecker wegen Krankheit nicht zur Disposition. Ob die angeschlagenen Niko Becker – Chams bester Torschütze bis jetzt – und Finn Steinhauser mitwirken können, ist noch unklar.









Eine unnötige gelbrote Karte, zwei ultraspäte Gegentore – bei Arber Morina ist der Ärger über den Punktverlust gegen Bayern Hof (2:2) noch nicht ganz verraucht: „Normalerweise hätten wir die komfortable Führung ins Ziel bringen müssen. Vor allem weil wir gute Chancen aufs 3:0 hatten. Das ärgert mich ein bisschen“, blickt der Trainer des SV Fortuna (2., 23) zurück. Nach zwei Heimauftritten müssen die Regensburger am Freitag wieder auswärts ran. Und zwar gegen eine „der Top-Mannschaften der Liga“ (Morina). Zwar konnte Fortuna die letzten drei Duelle mit dem ATSV Erlangen (6., 11) gewinnen – die letzten zwei mit je fünf Toren –, trotzdem warnt Morina vor der Qualität des Gegners: „Wir sind gut beraten, höllisch aufzupassen vor ihren individuellen Qualitäten. Sie haben einige feine Füße und gute Techniker. Wenn wir da nicht aggressiv sind und der Fokus nicht voll auf dem Spiel liegt, kann es böse enden. Es gilt, als Mannschaft geschlossen Paroli zu bieten und unsere eigenen Qualitäten im Offensivspiel, die wir ohne Zweifel haben, bestmöglich einzubringen.“ Im letzten Spiel hatte Zentrum-Stürmer Jason Sarajlic auf der Außenbahn aushelfen müssen. Das wird nicht wieder der Fall sein, weil Philip Bockes und Lindi Morina ins Aufgebot zurückkehren. „Dadurch ergeben sich viel mehr Möglichkeiten“, freut sich der Regensburger Trainer. Neben den Langzeitverletzten fallen Amir Hedider (krank) und Marcel Onwudiwe (Urlaub) aus.







Ein regelrechtes Desaster erlebte die DJK Gebenbach (15., 3) am gestrigen Mittwochabend. Die 1:7-Heimklatsche gegen Bayern Hof dürfte nachhallen. Und muss erstmal verdaut werden. Abgesehen von einem kurzen Aufbäumen nach dem Seitenwechsel war es einfach viel zu wenig, was die Mannschaft von Coach Markus Kipry ablieferte. Durch Absprache- und Abspielfehler machte man den Gegner selbst stark – wenngleich Hof auch einen guten Tag erwischte. „Wir waren in allen Belangen unterlegen. Das war seit meiner Zeit als Sportlicher Leiter die mit Abstand schlechteste Leistung“, fehlten DJK-Sportchef Erdal Izmire hinterher ein Stück weit die Worte. Bereits zum dritten Mal in dieser Saison kassierte die Gebenbacher Mannschaft fünf oder mehr Gegentore. Immerhin: Viel Zeit zum Nachgrübeln bleibt Trainer und Spielern nicht, weil schon am Freitag das nächste Heimspiel ansteht. Zu Gast ist der mäßig gestartete (3/0/3) Vorjahres-Vizemeister SC Eltersdorf (10., 9). Was außer Frage steht: Die Oberpfälzer müssen sich in allen Belangen gewaltig steigern. „Es gibt nicht viel zu sagen. Wir brauchen gegen Eltersdorf eine Reaktion nach dem letzten Spiel. Dementsprechend steht die Mannschaft in der Pflicht, diese Reaktion auch zu zeigen. Wir müssen zusehen, uns zu stabilisieren. Das ist das A und O“, betont Trainer Kipry, der die Favoritenrolle ganz klar Richtung Eltersdorf schiebt: „Sie sind nicht ganz so gut gestartet, doch wer Eltersdorf kennt weiß, dass sie am Ende doch wieder ganz oben stehen werden.“ Personell wird sich beim Gastgeber nichts Großartiges ändern im Vergleich zum Mittwoch.







Oberpfalzduell in Regensburg – mit sportlich hoher Bedeutung. Beide Mannschaften stehen unter Zugzwang. Der Verlierer beendet den Spieltag auf alle Fälle in der Relegationszone. Christoph Jank, dem Chefcoach des SSV Jahn II (14., 5), geben die bisherigen Heimauftritte Hoffnung: „Wir sind am Kaulbachweg noch ungeschlagen und haben die Heimspiele gut gespielt. Mir ist wichtig, dass wir gegen die SpVgg SV Weiden unsere Heimstärke mit viel Energie und höchster Intensität fortsetzen“, sagt er und ergänzt: „Ich bin mit unserer Heimbilanz zufrieden, wichtig ist, dass wir bei unseren Auswärtsspielen unser Defensivverhalten verbessern.“ Auf der Ausfallliste der Jahn-U21 stehen weiterhin Titus Knoche, Tormann Marvellous Ugwuanena, Noa Rettich und Volodymyr Kharabara.



Derweil ist man im Lager der SpVgg SV Weiden (13., 6) trotz der zuletzt mauen Ergebnisse weit davon entfernt, in Panik zu verfallen. „Ich denke schon, dass das Spiel einen richtungsweisenden Charakter hat. Aber egal wie das Spiel endet, ist es kein Fehlstart“, betont Chefanweiser Michael Riester vor der Partie in der Domstadt. Riester blickt dem Spiel optimistisch entgegen: „Wir gehen nach einer sicherlich richtig guten Trainingswoche und mit einem vollbesetzten Kader in dieses Spiel. Zudem haben wir gute Erinnerungen an das letzte Auswärtsspiel beim Jahn.“ Ein Doppelpack von Sibler hatte Weiden im April einen 2:1-Sieg beschert. Die zuletzt fehlenden Akteure stehen wieder zur Verfügung: Moritz Zeitler hat seine Rotsperre abgesessen, stand bereits im Bezirksliga-Team auf dem Platz. Niklas Lang ist nach einer Arbeitsreise zurück. Dazu kehrt Christoph Sibler zurück ins Geschehen. Der Abwehrmann konnte langer Verletzungspause über 90 Minuten in der U23 Spielpraxis sammeln. Riester: „Chris ist wieder schmerzfrei und konnte gegen Wernberg Spielpraxis sammeln. Er wird uns mit seiner mentalen und körperbewussten Spielweise guttun.“ Doch es gibt auch den nüchternen Blick auf die jüngsten Ergebnisse: Zuletzt musste Weiden eine 0:3-Niederlage beim FSV Stadeln hinnehmen – die erste Auswärtspleite der Saison. Zudem wartet das Team seit fünf Spielen auf einen Sieg (0/3/2). Ein Erfolgserlebnis am Samstag täte auch der Psyche gut.