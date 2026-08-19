Wie Vasileios Dedidis und Antonio Stankov beim 1. FC Viersen landeten

Vasileios Dedidis (links) und Antonio Stankov (rechts) laufen für den 1. FC Viersen auf. – Foto: intern

Der 1. FC Viersen ist einer der großen Favoriten auf den Aufstieg in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen. Das können die Verantwortlichen nicht ernsthaft leugnen - und das wollen sie auch gar nicht. Bei der Zusammenstellung des Kaders haben sich spannende Optionen aufgetan, von denen Trainer Stephan Houben sagt: "Da ist dann auch einfach ein wenig Glück dabei."

So war es als Problem der Abstiegssaison ausgemacht worden, dass dem Team vom Hohen Busch vorne echte Torgefahr fehlte. Dem wurde nicht zuletzt mit Semih Simsek und natürlich der Verpflichtung von Ex-Profi Sinan Kurt entgegengewirkt, es ergab sich auch noch eine andere spannende Option. Denn mit Vasileios Dedidis haben die Viersener einen Spieler verpflichtet, dessen Vita aufhorchen lässt. So durchlief der Deutsch-Grieche die Nachwuchsabteilung von Carl Zeiss Jena, hatte dort ein paar Einsätze in der Dritten Liga und danach ein paar gute Jahre in der Regionalliga, in der er danach auch für den Berliner FC Dynamo spielte.

Umzug spielte dem 1. FC in die Karten

Dann jedoch stockte die Laufbahn ein wenig, auch bedingt durch einen Bandscheibenvorfall. Aber das erklärt noch längst nicht, wie der Angreifer in Viersen landete. "Wegen seiner Freundin hat es ihn dann nach Kaarst verschlagen, und Kevin Weggen ist mit seinem Berater befreundet. So kam er dann mal zu uns zum Training, es hat ihm gefallen, und so ist er geblieben. Ein absoluter Glücksfall", schildert sein neuer Coach. Gleich im ersten Ligaspiel, dem 6:1 beim SC Rahser, war Dedidis doppelt erfolgreich - und das scheint nur der Anfang zu sein.

Stankov kommt mit internationaler Erfahrung

Ähnlich kurios kam die Verpflichtung von Antonio Stankov zustande. "Unser Verteidiger Shuremy Felomina, den wir im Winter verpflichtet hatten, kam zu mir und fragte, ob er seinen besten Freund mal mitbringen könne, der aktuell keinen Verein hat. Und dann schaue ich mir natürlich alles mal an", verrät Houben. Nun hat er mit dem 35-Jährigen einen überragenden Sechser. Der Nordmazedonier, der auch einen niederländischen Pass besitzt, kann auf Erstliga-Spiele in Armenien, vor allem aber auch in Dänemark für Vejle BK und Viborg FF verweisen, wo er sogar in der Qualifikation zur Europa League sechsmal auf dem Platz stand. "Er macht nicht einfach nur sehr wenige Fehler, er macht gar keine. So einen Spieler in der Kreisliga A zu haben, dürfte ein absoluter Einzelfall sein."

Dass die Viersener diese Spieler bei sich halten konnten, führt Houben darauf zurück, dass der Verein viel dafür getan hat, die Bedingungen im Verein professionell zu gestalten und atmosphärisch zu arbeiten. "Es werden jetzt wieder Leute kommen, die, sobald der 1. FC Viersen einen guten Spieler hat, über Fake-Profile im Internet Unwahrheiten verbreiten, warum die Jungs in Viersen sind. Aber mir persönlich ist völlig egal, was da irgendwer zu sagt, weil ich eben weiß, wie es gelaufen ist", kommentiert der Coach. Damit bietet der Kader der Viersener nun eine gute Mischung, denn es befinden sich auch sieben Spieler im Aufgebot des A-Ligisten, die 21 Jahre oder jünger sind - und die sicher auch ihre Einsätze bekommen werden.

Am Sonntag gegen Schelsen

Die Spieler hätten von sich aus das Ziel geäußert, jede Partie in der Saison für sich entscheiden zu wollen. Der zweite Auftritt steht am Sonntag um 15.30 Uhr an, wenn der SV Schelsen Gast im ersten Liga-Heimspiel ist.