Wie Turbokapitalismus den Fußball auffrisst

Geht der Fußball am Geld zugrunde? – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Schon lange vor der Fußballweltmeisterschaft stand der Plan fest, einen Kommentar zum im Titel beschriebenen Thema auf FuPa zu veröffentlichen. Wie Zufall, Trump und Infantino es wollten, lieferten diese und damit die WM weiteren Stoff, der offenlegt, dass scheinbar das Ziel einiger Akteure nur der Erfolg um jeden Preis ist und mit jedem Mittel gerechtfertigt wird, auch wenn der Sport an sich dabei auf der Strecke bleibt.

Es war ein Schock, obschon auch Cristiano Ronaldo bereits einst von besagtem Paragraphen profitiert hatte, seine Sperre wurde aber nicht aufgehoben sondern reduziert. Alleine die Existenz einer solchen Regel muss mit Blick auf ethische Mindeststandards im Sport eigentlich die Alarmglocken schrillen lassen. Immerhin passierte dies bei der UEFA, auf deren Position auch die FLF verwies, als wir sie zum Fall Balogun befragten. Trotzdem sollte man aufpassen: die UEFA ist sicherlich kein Unschuldslamm, wenn es um die Generierung und Verteilung von Kapital geht.

Die FIFA hat tief in ihrem Regelwerk einen Paragraphen versteckt, der zulässt, dass man einem nach einer Roten Karte gesperrten Spieler im Prinzip eine Amnestie aussprechen kann, so geschehen im Fall der Einflussnahme von US-Präsident Trump beim FIFA-Vorsitzenden Infantino. Noch nie war aber eine Einflussnahme von Außen so offen kommuniziert worden, noch nie wurde eine solche so deutlich.

Ohne VAR-Check aber mit einem Mann mehr traf Georgien während jener Phase zum 1:0. Der vermeintliche Ausgleich Luxemburgs zu Beginn der 2.Halbzeit wurde zurückgenommen aufgrund eines Fehlers der beinahe eine Minute zuvor begangen worden war. Damit nicht genug, Übeltäter Chanot sah sogar rot für ein Foul als letzter Mann – der Clou: beim Schiedsrichter handelte es sich um denselben wie im Slowakei-Spiel, einen Spanier, gegen den in seinem Heimatland bereits ermittelt worden war, aber ohne Folgen.

Aus luxemburgischer Sicht kommen einem da gleich zwei Spiele in den Sinn: das Gruppenspiel in der Qualifikation für die EM 2024 zuhause gegen die Slowakei, als der Schiedsrichter einen gepfiffen Elfmeter nach VAR-Check zurücknahm, der der FLF-Auswahl im Nachhinein einen möglichen Vorsprung und eventuellen Punktgewinn und damit tatsächlich eine mögliche direkte Qualifikation für die Europameisterschaft vereitelte. Und im folgenden Play-Off-Spiel sollte es noch schlimmer für die luxemburgischen Männer kommen: unmittelbar vor dem 1:0 gegen Georgien wurde Mica Pinto mit gestrecktem Bein und offener Sohle am Knie getroffen, musste außerhalb des Spielfeldes behandelt werden.

Dies sind zwei relevante Beispiele, ebenso wie z.B. Englands Treffer zum 1:1 bei der WM gegen Norwegen, vor dem der Ball wohl ein über das Spielfeld gespannte Kabel einer Kamera berührte. Es gab auch bereits in europäischen Spitzenligen Fälle von VAR-Entscheidungen, in denen man im Nachhinein betrachtet den Eindruck nicht los wurde, dass ein bestimmtes Team unbedingt einen Vorteil ziehen sollte, als wäre es „Scripted Reality“, wie solche Fernsehformate heißen.

Was nichts anderes bedeutet, dass dieser Eindruck nicht aus dem Weg geräumt werden kann, dass gerne für die Mannschaften oder auch Spieler entschieden wird, die potentiell für mehr Umsatz sorgen, auch wenn Spezialisten angeben, dass die Fehlerquote mit VAR stark gesunken sei. Oder verstricken wir uns hier in einer Verschwörungstheorie? Und wenn schon, der Fall Balogun hat gezeigt, dass es zumindest bei solchen Einzelfällen nicht bei der Theorie alleine bleibt...

Auch in Luxemburg: ein überhitzter Transfermarkt

Fußball scheint immer mehr zu einem „Mannschaftssport für Individualisten“ zu verkommen. Das Individuum, sei es nun Lionel Messi, CR7, Jude Bellignham oder wer auch immer oder auch „nur“ ein zweitklassiger Kicker aus Luxemburg: die Partikularinteressen auf aber auch neben dem Fußballplatz rücken immer weiter in den Vordergrund. „Elf Freunde müsst ihr sein“ scheint ein Relikt aus vergangenen Tagen.

Wenn sogenannte Spielervermittler sich mehr oder weniger unbemerkt in den Amateurfußball schleichen – und wir möchten ausdrücklich betonen, dass es auch vertrauenswürdige solcher Vermittler gibt, die ihren Job ordentlich machen – nur um selber abzusahnen, dann ist dies wohl eine Ursache für überdrehte Transfermärkte, ob national oder international. Es sind diese, die sich der Unwissenheit, Naivität oder Ignoranz mancher Vereinsvorstände aber auch „ihrer eigenen“ Spieler zunutze machen, um Geld zu verdienen. Je mehr Transfers eines Akteurs, umso mehr Provisionen kassiert man.

Addiert man dann noch die sehr hohe Fluktuation von Trainern von 1.Mannschaften zu zu vielen Spielerwechseln hinzu (s. FuPa-Statistik der Saison 25/26), dann ergibt sich fast schon von selbst der Fakt, dass man so kein Projekt mittel- bis langfristig auf- und ausbauen kann, da es höchstens ein Jahr dauert, bis ein Großteil der Basiselemente eines solchen Vorhabens – Cheftrainer, Trainerstab, Schlüsselspieler – schon wieder auf dem Karussell Platz nehmen, ob freiwillig oder nicht spielt dabei keine Rolle.

Dass eine tatsächlich reale und messbare sportliche Entwicklung da nicht oder nur bedingt stattfinden kann, ist die Konsequenz. Das bescheidene Niveau der einheimischen Ligen wird unserer Meinung nach dadurch geschwächt, Zusammenhalt ist mancherorts nur eine Utopie und manche – sicher nicht alle – gehen Fußball spielen, als würden sie ins Büro pendeln. Wo bleibt die Freude an der schönsten Nebensache der Welt?

Geld zählt mehr als Spieler

Diese Freude kann einem mit viel Pech sogar per Statuten verdorben werden. Jedem Spieler wird laut FLF-Satzung ein Preisetikett „aufgeklebt“ (der Transfer-„Barème“). Spricht noch nichts gegen eine gewisse Ausbildungsentschädigung, die aber absolut im Rahmen bleiben sollte, so kann ein Verein Spieler, die während der Transferperiode „Convention“ den Club wechseln wollen, nach Gutdünken blockieren. Dabei sprechen wir nicht von solchen, die die Karriereleiter hochklettern wollen und können um einmal in der Nationaldivision oder noch höher aufzulaufen.

Nein, es geht hier um pure Hobbykicker, die irgendwo bei den zweiten oder dritten Herren einfach ein, zweimal in der Woche gegen den Ball treten wollen, Freizeitsportler, Kinder und Jugendliche, die einfach Sport treiben wollen, ohne dabei großartige Ambitionen zu hegen. Zuletzt wurden uns wieder ein paar Beispielfälle geschildert, bei denen der abgebende Club ausufernde Summen für solche Spieler verlangte, angeblich nur um Geld zu machen.

Womit wir wieder beim Thema wären: wenn einem Hobbykicker von Verbandsseite automatisch ein Preis angeheftet wird, der sein Club u.U. dazu nutzt, um sich zu bereichern, dann sind wir auf dem Holzweg, denn dadurch werden manche Hobbyspieler ganz aus dem Fußball oder in ausländische Vereine getrieben und damit auch oft solche Personen, die später einmal im Ehrenamt helfen könnten.

Wir wollen nicht real vorhandene Ausgaben und entsprechende Entschädigungen für Ausbildungen in Frage stellen. Diese haben ihre Berechtigung, dürfen aber nicht missbraucht werden. Auch soll jeder Spieler (oder auch Trainer), der ein gewisses Niveau erreicht, Geld mit seinem Sport verdienen können. Und Vereine, die diese Gehälter zahlen, wollen im Falle von Transfers natürlich einen Teil zurückerhalten. Auf den Sport heruntergebrochen läuft auch dieses Thema auf nichts anderes heraus, als dass irgendwie, irgendwo, irgendwann die Grenze zwischen Leistungs- und Freizeitsport gezogen werden muss.

Fazit

Im Weltfußball wird alles kommerzialisiert, eigene Regeln werden politisch übergangen, Halbzeit- oder Trinkpausen einseitig verlängert, Sperren aufgehoben, schlicht um mehr Umsatz zu generieren. Man fragt sich, ob ein Messi, Ronaldo oder aber auch ein Infantino oder Trump nicht so viele Follower oder Anhänger haben, da diese sich eher mit deren Geld als mit deren sportlichen oder politischen Leistungen identifizieren.

In Luxemburg „ziehen“ ja auch plötzlich Projekte, bei denen viel Geld im Spiel ist. Da mag jeder tun, was ihm lieb ist, soll aber auch dann die richtigen Lehren ziehen, wenn solche Projekte so schnell implodieren, wie sie groß wurden. Wenn aber Politiker und Funktionäre machen, was sie wollen, wenn Minderjährige und Hobbyfußballer „vermarktet“ werden und nur als finanzielles Kapital herhalten und der Mensch dahinter vergessen oder ignoriert wird, nur um sich oder einen Verein zu bereichern, dann ist dies nur noch schwer zumutbar.

Infantino und Trump, aber auch Vermittler und Spieler selbst sind Schuld daran, dass diejenigen, die den Sport des Sports wegen mögen, anfangen sich zu ekeln. Und deshalb gilt es, umzudenken, Fairplay walten zu lassen, Menschlichkeit. Und wenn die Politik sich unbedingt in den Sport einmischen möchte, dann soll sie Regeln schaffen, die solche Machenschaften, die manchmal an eine Art Menschenhandel und an Schummeleien erinnern, wieder in vertretbare Bahnen lenkt und den Fußball auch schützt, z.B. als immaterielles Weltkulturerbe. Denn sonst dauert es vermutlich auch nicht lange, bis der geldgierige Fußball plötzlich seine eigenen „Enhanced Games“ einführt.

Anmerkung

Dieser Kommentar ist die rein persönliche Meinung des Autors und stellt nicht die die der Redaktion von FuPa Luxemburg oder FuPa im Allgemeinen sowie der luxemburgischen Betreibergesellschaft LSN dar.