Wie Trainer Sommer aus Odenkirchen wieder ein Spitzenteam formte

In der Vorsaison gelang der Klassenverbleib erst über zwei Entscheidungsspiele nach Saisonende gegen den 1. FC Mönchengladbach. Und einen Fast-Absteiger ordnet man nicht zwingend in der kommenden Saison den Topteams der Liga zu. Allerdings verfügte die Mannschaft bereits in der vergangenen Spielzeit über deutlich mehr Potenzial, als sie auf dem Platz zeigte.

Insbesondere Fitnessmängel und Einstellungsprobleme zogen sich durch die erste Saisonphase und führten dazu, dass sich Odenkirchen hoffnungslos im Tabellenkeller verirrte. Erst mit der Rückkehr des Trainerduos Simon Sommer und Wolfgang Brück kurz vor der Winterpause fand die Mannschaft allmählich die Kellertür nach oben.

„Die Fitness war ein großes Thema, als wir im Winter übernommen haben. Damals war die Mannschaft in einem katastrophalen Zustand“, sagt Sommer heute. Das Fitnessdefizit ist inzwischen behoben, das Trainerteam hat nun eine Mannschaft nach ihren Vorstellungen, das den Fußball spielen kann, den sie sehen wollen. „Meine Trainerphilosophie ist, nicht auf den Gegner zu warten, sondern selbst das Zepter zu übernehmen. Mit viel Angriffspressing. Diese Spielweise war vorher nicht möglich“, sagt der 33-Jährige.

Investitionen in die Infrastruktur des Vereins

Der Trainer, ein Ur-Odenkirchener, führte den Verein im Sommer 2024 in die Bezirksliga, ehe er für ein kompliziertes Kurz-Intermezzo zum 1. FC Viersen an die Seitenlinie wechselte. Seit seiner Rückkehr hat er langsam, aber kontinuierlich in Odenkirchen erneut ein Spitzenteam geformt.

Dabei halfen hochkarätige Neuverpflichtungen, die das ohnehin hohe Niveau im Kader weiter angehoben haben. 23 Spieler haben bereits in der Landesliga oder höher gespielt, viele davon sogar über mehrere Jahre. Mit den Brüdern Sven und Pascal Moseler, Metin Türkay, Justin Butterweck und Serkan Pacali kamen unter anderem etablierte Spieler, die zusammen laut „Fupa“-Statistik 710 Einsätze in der Ober- und Landesliga vorweisen können.