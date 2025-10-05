 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Odenkirchen gewann hier zuletzt mit 6:1 gegen Dilkrath.
Odenkirchen gewann hier zuletzt mit 6:1 gegen Dilkrath. – Foto: Sascha Hohnen

Wie Trainer Sommer aus Odenkirchen wieder ein Spitzenteam formte

Sieben Spiele, sechs Siege – aus dem Fast-Absteiger der Vorsaison ist in den ersten Saisonwochen ein Spitzenteam geworden. Warum das keine Überraschung ist und weshalb Trainer Simon Sommer sogar noch „Luft nach oben“ sieht. Allerdings gibt es auch einen Knackpunkt

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 3
Odenkirchen
SC St. Tönis II

Allzu ambitionierte Ziele formulieren Trainer heutzutage nur noch ungern öffentlich. Je mutiger die eigene Prognose ausfällt, desto höher ist anschließend die Fallhöhe. Einem Bundesligatrainer geht es da nicht anders als einem Übungsleiter im Amateurbereich. Auch Simon Sommer ist sich dessen bewusst. Meisterambitionen? Odenkirchens Trainer hütet sich vor einer Kampfansage, lieber wolle man von „Spiel zu Spiel“ schauen. Was floskelartig herüberkommt, ist aber durchaus nachvollziehbar. Der gute Lauf soll schließlich nicht gefährdet werden, nicht durch gestiegenen Ergebnisdruck oder eine neue Erwartungshaltung. Zumal bislang niemand in Odenkirchen den Aufstieg in die Landesliga ausgerufen hat.

Heute, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:30live

Aufrufe: 05.10.2025, 08:15 Uhr
Daniel BrickweddeAutor