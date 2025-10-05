Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Odenkirchen gewann hier zuletzt mit 6:1 gegen Dilkrath. – Foto: Sascha Hohnen
Wie Trainer Sommer aus Odenkirchen wieder ein Spitzenteam formte
Sieben Spiele, sechs Siege – aus dem Fast-Absteiger der Vorsaison ist in den ersten Saisonwochen ein Spitzenteam geworden. Warum das keine Überraschung ist und weshalb Trainer Simon Sommer sogar noch „Luft nach oben“ sieht. Allerdings gibt es auch einen Knackpunkt
Allzu ambitionierte Ziele formulieren Trainer heutzutage nur noch ungern öffentlich. Je mutiger die eigene Prognose ausfällt, desto höher ist anschließend die Fallhöhe. Einem Bundesligatrainer geht es da nicht anders als einem Übungsleiter im Amateurbereich. Auch Simon Sommer ist sich dessen bewusst. Meisterambitionen? Odenkirchens Trainer hütet sich vor einer Kampfansage, lieber wolle man von „Spiel zu Spiel“ schauen. Was floskelartig herüberkommt, ist aber durchaus nachvollziehbar. Der gute Lauf soll schließlich nicht gefährdet werden, nicht durch gestiegenen Ergebnisdruck oder eine neue Erwartungshaltung. Zumal bislang niemand in Odenkirchen den Aufstieg in die Landesliga ausgerufen hat.