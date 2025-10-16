Wie Trainer Miguel mit der Pleitenserie in Wickrathhahn umgeht

Sechs Niederlagen in Serie haben sich inzwischen bei Blau-Weiß Wickrathhahn angehäuft. Der Verein steckt nach sieben Spielen somit tief im Abstiegskampf. Dabei begann die Saison zunächst vielversprechend mit dem 3:2-Auftaktsieg gegen die Red Stars. Seitdem verschärft sich die Ergebniskrise jedoch von Woche zu Woche.
Am vergangenen Wochenende erlitt die Mannschaft eine weitere Niederlage, dieses Mal ein 0:1 gegen die Reserve des ASV Süchteln. Derzeit ist Wickrathhahn Vorletzter in der Tabelle, mit drei Zählern punktgleich mit dem Schlusslicht, den Red Stars.
„Es war letztlich der erwartete schwierige Start. Wir haben eine wirklich miserable Vorbereitung gehabt“, sagt Trainer Carlos Miguel rückblickend auf die ersten Saisonwochen. Er fügt an: "Dies soll jetzt aber keine Entschuldigung sein, denn die benötigen wir gar nicht.“ Positiv aus seiner Sicht: Seine Mannschaft sei bislang nur in den Spielen gegen den Rheydter SV (1:4) und Odenkirchen II (1:5) chancenlos gewesen. Andere Duelle verliefen knapper, etwa beim 2:4 gegen den SV Otzenrath.
Miguel trat das Traineramt erst im Sommer an und leitet die Mannschaft gleichberechtigt mit Mark Endemann, der bereits in der Vorsaison an der Seitenlinie stand. Erst im Saisonendspurt gelang der Mannschaft damals der Klassenverbleib, mit einem 4:3-Heimerfolg am vorletzten Spieltag gegen den Meister SV Lürrip.
Miguel brachte ein Dutzend Spieler von seiner vorherigen Station beim 1. FC Viersen II mit nach Wickrathhahn. Mit Fabio Esposito verlor Wickrathhahn allerdings auch einen Stammspieler, der offenbar schwierig zu ersetzen ist. Die sehr junge Mannschaft zeigt sich zumindest in den ersten Saisonwochen anfällig. Miguel bleibt jedoch gelassen. Denn oft wäre seiner Aussage nach in den Spielen mehr möglich gewesen. „Daher behalten wir die Ruhe. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die wir sehr früh in der Saison zu oft ins kalte Wasser werfen mussten. Dafür haben wir oft Lehrgeld gezahlt. Wir hätten nach sechs Spieltagen locker acht bis zehn Punkte mehr haben können – gar müssen.“
Ein großes Problem seines Teams ist die Defensive. Wickrathhahn hat in den sieben Duellen bereits 26 Gegentreffer kassiert und stellt damit die zweitschlechteste Abwehr der Liga. „Wir müssen den Bock einfach gemeinsam umstoßen. Dann wird auch das Vertrauen wiederkommen, das uns gerade fehlt, und die Ergebnisse werden sich einspielen. Wir haben eine gesunde Mischung aus Erfahrung, Jugend und Gier im Team, und daher mache ich mir wenig Sorgen, dass wir nicht gut aufgestellt sind", so Miguel.
Der Trainer ist überzeugt von der sportlichen Kehrtwende: „Wenn die Mannschaft ihren positiven Trend auf dem Platz wiedergefunden hat, den sie als Einheit neben dem Platz zeigt, werden wir unsere gesteckten Ziele erreichen. Das junge Team bereiten wir dann so vor, dass wir uns in der kommenden Saison neue Ziele stecken können.“ Für diese Saison kann das Ziel nach dem mäßigen Saisonstart jedoch nur Klassenverbleib lauten. Immerhin: Nach den Rückzügen der zweiten Mannschaften von Lürrip und Viersen gibt es womöglich nur einen weiteren Absteiger.
Am nächsten Spieltag steht das Duell mit Aufsteiger TuS Liedberg an.