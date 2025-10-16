Wie Trainer Miguel mit der Pleitenserie in Wickrathhahn umgeht

Miguel brachte ein Dutzend Spieler von seiner vorherigen Station beim 1. FC Viersen II mit nach Wickrathhahn. Mit Fabio Esposito verlor Wickrathhahn allerdings auch einen Stammspieler, der offenbar schwierig zu ersetzen ist. Die sehr junge Mannschaft zeigt sich zumindest in den ersten Saisonwochen anfällig. Miguel bleibt jedoch gelassen. Denn oft wäre seiner Aussage nach in den Spielen mehr möglich gewesen. „Daher behalten wir die Ruhe. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die wir sehr früh in der Saison zu oft ins kalte Wasser werfen mussten. Dafür haben wir oft Lehrgeld gezahlt. Wir hätten nach sechs Spieltagen locker acht bis zehn Punkte mehr haben können – gar müssen.“