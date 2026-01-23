Wie Stephan Houben mit dem 1. FC Viersen aus dem Keller kommen will

Der 1. FC Viersen hat keine leichte Phase hinter sich. Nach den glorreichen Oberligazeiten war der Verein vom Hohen Busch über viele Jahre ein etablierter Landesligist, mit einem zweijährigen Bezirksliga-Ausflug, und ist auch im vorigen Sommer wieder in dieser Spielklasse gelandet. Dort droht nun erstmals der Absturz in den Kreisligafußball - der Verein hat nun gegengesteuert.
Mit Stephan Houben wurde Mitte September ein erfahrener Trainer geholt, dem man im Fußball nichts erklären muss. Da hatten die Viersener noch keinen Punkt auf der Habenseite, nun sind es immerhin elf. "Nach einer beruflichen Veränderung wollte ich eigentlich mal wieder aufhören, aber irgendwie hat dann ja doch immer jemand meine Nummer - und ich hatte eigentlich nach dem Ende in Beeck auch bemerkt, dass ich es zeitlich doch schaffen würde, wieder eine Aufgabe zu übernehmen", schildert der 54-jährige Coach, der dann irgendwann Manuel Moreira am Telefon hatte. "Was mir mein ehemaliger Erzrivale und heutiger Freund dann sagte, war kein Angebot, sondern schon eher ein Hilferuf", schildert Houben, der auch deshalb den Job letztlich übernahm, weil ihm die Zusammensetzung der handelnden Personen am Hohen Busch zugesagt habe. "Zudem war ich immer schon ein besserer Verkäufer als Einkäufer, ich kann schlecht nein sagen. Der Verein ist strukturell sehr gut aufgestellt, ein paar Entscheidungen waren aber in der Vergangenheit einfach nicht richtig."
Nun galt es also, erst einmal eine Bestandsaufnahme zu machen. "Dann greift man auf seine alten Werkzeuge zu und nimmt ein paar neue dazu, dreht an Stellschrauben", schildert er, die ersten Punkte kamen. Aber beim 1:8 gegen den OSV Meerbusch Ende November auch eine Erkenntnis. Houben erklärte dem Verein, dass die Mannschaft in ihrer Zusammensetzung und zu diesem Zeitpunkt so nicht bezirksligatauglich sei. "Da gab es zu viele Baustellen und Nebenthemen, die man nicht haben darf, wenn man aus so einer Situation herauskommen möchte. Wir hatten da nur zehn Spieler." Um das zu ändern, so stellte er klar, brauche es zehn neue Spieler. "Der Verein steht finanziell sicher nicht schlecht da, aber auch nicht so rosig, wie jetzt viele denken. Am Ende sind es aber dann auch zwei Spieler mehr geworden, als wir eigentlich wollten."
Der Anschub für die Umstrukturierung war die Verpflichtung von Kevin Weggen, einem gestandenen Oberligaspieler mit Regionalliga-Erfahrung beim Wuppertaler SV, SV Straelen, FC Schönberg und FC Wegberg-Beeck, den die junge Fußball-Generation aus der Baller League als den "Wegginator" kennt. "Da hatte ich das Glück, dass er nun mal der Sohn meiner Cousine ist", sagt Houben. Der Transfer zog, es folgten mit Fabio Simoes-Ribeiro und Leo Lekaj weitere etablierte Kräfte, die dem Team mit Sicherheit weiterhelfen. Dazu kamen dann Spieler aus den Niederlanden, die in der Tat ohne Ablösen zu bekommen gewesen seien. Dazu gehört mit Shuremy Felomina etwa ein Innenverteidiger, der schon auf Länderspiele für Curacao zurückblicken kann - immerhin im Sommer WM-Teilnehmer und Gegner der deutschen Nationalmannschaft. "Der Junge ist sicherlich einer der besten Innenverteidiger in der Bezirksliga", stellt Houben klar.
Zudem hat der Verein mit der Aufwertung der Kabine und des Physioraums etwas dafür getan, die Bedingungen für die Mannschaft zu verbessern. "Wenn wir von einem Verletzungspech epischen Ausmaßes verschont bleiben, denke ich schon, dass wir mit dieser Mannschaft nun nicht absteigen werden", sagt Houben klipp und klar. Er wehrt sich jedoch dagegen, dass dies nun ein Selbstläufer sein könnte. "Wir waren im Test am Mittwoch gegen Union Nettetal für mich 70 Minuten lang die bessere Mannschaft, haben aber am Ende trotzdem 4:5 verloren. Ich bleibe da lieber vorsichtig."
Bevor es in der Liga am 1. Februar mit einem Derby bei Fortuna Dilkrath losgeht, wartet im letzten Test am Sonntag noch ein Vergleich mit dem Moerser A-Ligisten FC Neukirchen-Vluyn II.