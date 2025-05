Wie steht's um den Amateurfußball? Macht mit bei der aktuellen Umfrage

Mindestens genauso wichtig für unsere Gesellschaft und den Wirtschaftsstandort ist der Sport – und zwar nicht das Unterhaltungsprodukt Profisport, sondern der Breitensport. Er bringt die Menschen zusammen, macht sie gesünder, steigert ihr Wohlbefinden und gibt ihnen die Kraft, um die Herausforderungen des Alltags zu bewältigen.

Allein der Breitensport Fußball bringt Woche für Woche viele Millionen von Menschen in Bewegung und Begegnung. Er erfüllt damit eine wichtige gesellschaftliche Funktion.

Warum also nicht mehr Ressourcen in seine Erforschung stecken? Warum keine Breitensport-Lehrstühle an Hochschulen aufbauen, an denen man den Bedarf der Basis ermittelt und Unterstützungsangebote entwickelt? An diesen Lehrstühlen könnten sogenannte Sportsozialarbeiter ausgebildet werden: Menschen, die den Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern in Sportvereinen mit Rat und Tat zur Seite stehen – sei es, um Konflikte zu

lösen, Präventionsarbeit mit Jugendlichen zu leisten oder bei der Ausarbeitung einer Schul-Vereins-Kooperation zu helfen. Natürlich müssten im ganzen Land zunächst entsprechende, öffentlich finanzierte Stellen geschaffen werden, bevor man eine große Ausbildungsoffensive startet.

Mehr Ressourcen für den Breitensport, für seine Erforschung, Entwicklung und seine Unterstützung. Das würde ich mir wünschen. Vielleicht kann die neue Sportministerin Christiane Schenderlein hier etwas bewegen.

Solange es aber noch keine systematische Breitensportforschung gibt, helfen wir uns selbst: Zusammen mit Spielerplus und FanQ führen die Hartplatzhelden aktuell eine Umfrage im Amateurfußball durch. Wir wollen wissen, welchen Aspekt des Breitensports ihr am meisten schätzt, wo ihr die größten Herausforderungen für Vereine seht oder wie man mehr Menschen für das Ehrenamt begeistern kann. Die Umfrage richtet sich an alle Vereinssportler und -sportlerinnen in Deutschland.

Die Ergebnisse werden wir am 23. Mai auf unserer Konferenz vorstellen. Macht HIER mit bei unserer Studie! Dauert nur gut fünf Minuten.

🫵🏼📅 Hartplatzhelden-Konferenz im Mai: Jetzt anmelden und dabei sein!

Am 23. Mai findet in Berlin die erste unabhängige Amateurfußball-Konferenz Deutschlands statt, organisiert von den Hartplatzhelden. Eingeladen sind alle, die sich ehrenamtlich im Sportverein engagieren, oder die sich sonst für das Thema interessieren. Die Teilnahme ist kostenlos. Special Guest ist der Weltmeisterkapitän Philipp Lahm, der sich mit seiner Stiftung ebenfalls für Amateurfußball engagiert.

Mehr Infos zur Konferenz und Anmeldung gibt's hier.

Über die Hartplatzhelden-Kolumne:

In regelmäßigen Abständen lassen wir kreative und kritische Köpfe aus dem Amateurfußball zu Wort kommen, die sich mit den Sorgen und Nöten unseres geliebten Sports befassen, aber auch Ideen für die Zukunft vorstellen.