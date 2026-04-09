Wie steht es um die Fußballteams im Bezirk Schwarzwald? Tabellen der jeweiligen Spielklassen sind seit Wochen der Blickfang für alle Fußballfan von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Gutmadingen und der FC Neustadt, hier mit Niklas Eckert (blaues Trikot), könnten im Sommer die Spielklasse tauschen. – Foto: Scheu

Die Fußballsaison geht nach Ostern traditionell in die heiße Phase. Wie steht es um die Teams aus dem Bezirk Schwarzwald und deren Chancen im Rennen um den Auf- und Abstieg?