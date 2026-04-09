 2026-04-09T03:39:01.720Z

Allgemeines

Wie steht es um die Fußballteams im Bezirk Schwarzwald?

Tabellen der jeweiligen Spielklassen sind seit Wochen der Blickfang für alle Fußballfan

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Der FC Gutmadingen und der FC Neustadt, hier mit Niklas Eckert (blaues Trikot), könnten im Sommer die Spielklasse tauschen.
Der FC Gutmadingen und der FC Neustadt, hier mit Niklas Eckert (blaues Trikot), könnten im Sommer die Spielklasse tauschen. – Foto: Scheu

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Die Fußballsaison geht nach Ostern traditionell in die heiße Phase. Wie steht es um die Teams aus dem Bezirk Schwarzwald und deren Chancen im Rennen um den Auf- und Abstieg?

Tränen der Wut und Enttäuschung und Gänsehaut-Momente voller Glücksgefühle liegen im Saisonendspurt oft eng beieinander. Die Tabellen der jeweiligen Spielklassen sind seit Wochen der Blickfang für alle Fußballfans, Spieler und Funktionäre. Wie steht es vor der heißen Phase um die Teams aus dem Fußballbezirk Schwarzwald? Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.