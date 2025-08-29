Wie stehst du zum Thema der Nichterfüllung der Schiedsrichtersollzahl?

Die Saison 2025/2026 in den Ligen in Brandenburg ist gestartet. Ein Thema wird dabei heiß diskutiert: Die vom Fußball-Landesverband Brandenburg verhängten Strafen in Form von Punktabzügen und/oder Geldstrafen wegen Nichterfüllung der Schiedsrichtersollzahlen. Unter anderem haben der SV Blau-Weiss Markendorf und der VfL Nauen jeweils ein öffentliches und emotionales Statemant zu diesem Thema abgegeben. Was meinst du dazu? Nehme an der großen FuPa-Umfrage teil!
