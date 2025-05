Wie steckt Walluf das verlorene Pokalfinale weg? - Biebrich spielfrei

Walluf/Wiesbaden. Nach dem verlorenen Kreispokalfinale gegen die SG Orlen, geht es für die SG Walluf nun am Sonntag (15:30 Uhr) zu den SF/BG Marburg. "Die 20 Prozent, die uns gefehlt haben, hat Orlen nochmal oben draufgepackt", blickt Vorstandsmitglied Sebastian Meckel auf das im Elfeterschießen verlorene Pokalfinale zurück.

Der FV Biebrich 02 hat derweil am Wochenende spielfrei, ehe es am nächsten Sonntag zum Spitzenspiel nach Hadamar geht. Neben den A-Junioren Saefudin Oukouiss, Jonas Nürnberg, Niko Puchalla und Niclas Siefert wird im Sommer nun auch Innenverteidiger Julian Klee in die "Erste" hochgezogen, bestätigt Trainer Nazir Saridogan.