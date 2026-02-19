Wie startet Spitzenreiter SGV Freiberg aus der Winterpause?

– Foto: Imago Images

Der SGV Freiberg startet als Tabellenführer in die Rückrunde der Regionalliga Südwest – und damit unter dem Druck, den ein Platz ganz oben automatisch erzeugt. Am Samstag (21.02.2026, 14 Uhr) kommt mit dem SV Eintracht Trier 05 ein Gegner, der im gesicherten Mittelfeld steht, aber über genug Wucht verfügt, um jeden Rhythmus zu stören. Für Freiberg ist es das erste Pflichtspiel nach der Winterpause, zugleich ein Moment der Standortbestimmung nach Wochen intensiver Arbeit. Die Vorbereitung war ergebnisreich, aber auch widersprüchlich – und genau darin liegt der Reiz dieser Rückkehr in den Ligabetrieb.

Tabellenführer mit knappem Polster

Die Ausgangslage ist so klar wie fragil: Freiberg führt die Liga mit 41 Punkten an, dicht gefolgt von der SG Sonnenhof Großaspach mit 40 Punkten. Schon dahinter klafft eine Lücke, doch das Polster nach unten ist weniger wichtig als die Konkurrenz im Nacken, weil es in dieser Liga „1 Aufsteiger“ gibt und kein Aufstiegsnetz über Relegation. Der Tabellenführer hat 43:18 Tore – ein Wert, der Stabilität in beiden Strafräumen signalisiert. Trier ist Elfter, hat 28 Punkte und eine Bilanz von 35:33 Toren, also einen Spielstil, der eher über Aktivität als über reine Absicherung kommt. Für Freiberg ergibt sich daraus eine nüchterne Pflicht: den eigenen Vorsprung verteidigen, ohne in den Modus des Verwaltens zu geraten.

Erster Pflichtspieltag nach der Pause

Das Duell ist der Rückrundenauftakt, und damit der Moment, in dem sich Trainingsinhalte erstmals unter Wettkampfdruck beweisen müssen. Die Winterpause nimmt dem Alltag die Wiederholungen, die in der Hinrunde Automatismen festigten – und ersetzt sie durch Testspiele, die nur bedingt die Wahrheit abbilden. Freiberg geht dennoch mit einem klaren Auftrag in diesen Samstag: Tempo finden, Zweikämpfe annehmen, Spielkontrolle herstellen. Dass es „das erste Spiel nach der Winterpause“ ist, erhöht vor allem die Bedeutung der ersten 20 Minuten – weil dort häufig entschieden wird, wer die Intensität diktiert. Gegen Trier, das mit ausgeglichener Bilanz in die Partie kommt, ist ein kontrollierter Auftakt für den SGV nicht Kür, sondern Bedingung. Testspielserie als Spiegel der Vorbereitung

Die Resultate der Vorbereitung zeichnen ein Bild mit deutlichen Ausschlägen. Freiberg gewann beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen 7:2 und beim VfR Aalen 3:1, spielte beim FC Bayern München II 0:0 und trennte sich von Qizilqum 1:1. Zugleich gab es auch Rückschläge: das 2:3 bei FK Decic Tuzi und das spektakuläre 4:6 bei Oberliga-Primus VfR Mannheim. Solche Ergebnisse lassen sich in der Regel doppelt lesen: als Beleg für Offensivkraft und als Warnsignal für Restverteidigung und Fehlerquote. Entscheidend ist, dass die Mannschaft aus der Mischung die richtigen Schlüsse zieht – und diese Schlüsse im ersten Pflichtspiel sichtbar macht.