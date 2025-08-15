Wie starten die beiden Absteiger in der Bezirksliga Enz/Murr?

Die Bezirksliga Enz/Murr startet in die neue Saison, und der erste Spieltag verspricht Spannung von Beginn an. Einige Teams wollen nach Aufstiegen aus den Kreisligen direkt überraschen, während die Absteiger aus der Landesliga, TV Pflugfelden und NK Croatia Bietigheim, sich als Favoriten präsentieren. Zuschauer dürfen sich auf enge Duelle und die ersten Entscheidungen in der Tabelle freuen.
---
Zum Saisonauftakt empfängt der FC Marbach den TV Aldingen. Beide Teams starten ohne Druck in die Saison, wollen aber mit einem Auftakterfolg Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben sammeln.
---
TSV Phönix Lomersheim trifft auf die zweite Mannschaft des FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Ein klassisches Duell zwischen etabliertem Bezirksligisten und ambitionierter Reserve, bei dem der Sieger einen guten Start erwischen kann.
---
Der TSV Merklingen empfängt den Aufsteiger TSV Münchingen. Merklingen geht als Favorit ins Spiel, während Münchingen versuchen wird, sich in der neuen Liga zu behaupten und direkt ein Ausrufezeichen zu setzen.
---
TSV Heimsheim, frisch aus der Kreisliga aufgestiegen, trifft auf SV Germania Bietigheim. Heimsheim will zeigen, dass der Aufstieg kein Zufall war, während Germania Bietigheim zum Auftakt auf Punktejagd geht.
---
SV Pattonville empfängt den Aufsteiger AKV B.G. Ludwigsburg. Beide Teams starten mit dem Ziel, die ersten Punkte zu holen. Pattonville wird den Heimvorteil nutzen wollen, während Ludwigsburg beweisen will, dass man in der Bezirksliga bestehen kann.
---
Absteiger NK Croatia Bietigheim beginnt die Saison gegen TSV Schwieberdingen. Die Bietigheimer wollen nach dem Abstieg direkt zeigen, dass sie zu den Favoriten der Liga zählen. Schwieberdingen wird versuchen, die Punkte aus Bietigheim zu entführen.
