Allgemeines
– Foto: Jens Körner

Wie starten die beiden Absteiger in der Bezirksliga Enz/Murr?

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 1. Spieltags

Bezirksliga Enz-Murr
SV Germania
08 Bissingen II
FC Marbach
TSV Phönix

Die Bezirksliga Enz/Murr startet in die neue Saison, und der erste Spieltag verspricht Spannung von Beginn an. Einige Teams wollen nach Aufstiegen aus den Kreisligen direkt überraschen, während die Absteiger aus der Landesliga, TV Pflugfelden und NK Croatia Bietigheim, sich als Favoriten präsentieren. Zuschauer dürfen sich auf enge Duelle und die ersten Entscheidungen in der Tabelle freuen.

---

So., 17.08.2025, 14:30 Uhr
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
14:30

Zum Saisonauftakt empfängt der FC Marbach den TV Aldingen. Beide Teams starten ohne Druck in die Saison, wollen aber mit einem Auftakterfolg Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben sammeln.

---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
15:00

TSV Phönix Lomersheim trifft auf die zweite Mannschaft des FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Ein klassisches Duell zwischen etabliertem Bezirksligisten und ambitionierter Reserve, bei dem der Sieger einen guten Start erwischen kann.

---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
Abgesagt

Der TSV Merklingen empfängt den Aufsteiger TSV Münchingen. Merklingen geht als Favorit ins Spiel, während Münchingen versuchen wird, sich in der neuen Liga zu behaupten und direkt ein Ausrufezeichen zu setzen.

---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
15:00live

TSV Heimsheim, frisch aus der Kreisliga aufgestiegen, trifft auf SV Germania Bietigheim. Heimsheim will zeigen, dass der Aufstieg kein Zufall war, während Germania Bietigheim zum Auftakt auf Punktejagd geht.

---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
15:00

SV Pattonville empfängt den Aufsteiger AKV B.G. Ludwigsburg. Beide Teams starten mit dem Ziel, die ersten Punkte zu holen. Pattonville wird den Heimvorteil nutzen wollen, während Ludwigsburg beweisen will, dass man in der Bezirksliga bestehen kann.

---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
15:00

Absteiger NK Croatia Bietigheim beginnt die Saison gegen TSV Schwieberdingen. Die Bietigheimer wollen nach dem Abstieg direkt zeigen, dass sie zu den Favoriten der Liga zählen. Schwieberdingen wird versuchen, die Punkte aus Bietigheim zu entführen.

Verlegte Spiele

Do., 25.09.2025, 19:00 Uhr
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
19:00

Do., 09.10.2025, 19:30 Uhr
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
19:30

