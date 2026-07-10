Wie Sonny Kittel seine Rolle beim SV Bauerbach sieht

Fernwald-Steinbach . Auf dem Kunstrasenplatz im Fernwalder Ortsteil Steinbach herrscht reges Treiben. Mehr als 30 Kinder zeigen mit dem Fußball ihr Können. Dort, wo eigentlich Hessenligist FSV Fernwald zu Hause ist, sind immer wieder die gleichen Kommandos zu hören: „Gut so. Bravo.“ Oder auch: „Das hast du toll gemacht. Sehr stark.“ Es sind Worte von jemandem, der es wissen muss: Sonny Kittel. In der Bundesliga zeigte der heute 33-Jährige für Eintracht Frankfurt und den Hamburger SV seine ganze Klasse, nun gibt er seit diesem Sommer mit seiner Fußball-Schule sein Wissen an den Nachwuchs weiter.