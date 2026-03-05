Wie sieht Wormatias linke Seite aus?

Auch Wormatia-Spieler Nicolas Obas (rotes Trikot), hier vor dem Koblenzer Marcel Wingender am Ball, hofft auf ein Startelfmandat am Wochenende. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. An diesem Samstag beginnt für Oberligist VfR Wormatia Worms im Saarland beim FV Diefflen (15:30 Uhr) die Restrunde. Drei Fragen und drei Antworten – die sich vor dem Restart auf dem Kunstrasen in Dillingen für die Wormaten stellen.

Der Klassenunterschied beim klaren 8:1-Sieg der Wormser beim hessischen Verbandsligisten Rot-Weiß Walldorf II war zu einseitig, um große Erkenntnisse über den aktuellen Leistungsstand der Wormaten zu sammeln. Vor allem die Offensivspieler David Schehl, Niklas Meyer und Nico Jäger sammelten mit ihren Doppelpacks dabei aber reichlich Selbstvertrauen. Die Auswechslung von Felipe Ralda de Oliveira war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Mit dem Rechtsverteidiger, der wegen Oberschenkelprobleme raus musste, darf beim FVD in der Startelf gerechnet werden.

Startelfmandate

Neben Ralda de Oliveira sind weitere Startelfplätze der Wormser bereits vergeben. Wenig überraschend auch der im Tor, wo Tobias Edinger gesetzt ist. In der Innenverteidigung spielte sich zuletzt das Duo Jabez Makanda und Leo Klein fest. Keine Zweifel gibt es auch bei Neu-Kapitän Tom Fladung, bei Spielmacher Mert Özkaya sowie den Offensivspielern Nico Jäger und Niklas Meyer. Letzterer ist aus Sicht von Wormatia-Trainer Anouar Ddaou aktuell im Sturmzentrum am gefährlichsten. „Niklas bringt viel mit, von dem, was wir für unser Spiel brauchen”, sagt Ddaou. „Er läuft mit Tempo an, kann den Ball fest machen und hat einen guten Abschluss.”

Offene Positionen

Als Linksverteidiger hat Nicolas Obas gute Karten, zur VfR-Startelf zu gehören. Weitere Alternativen: Luca Baderschneider oder Vasileios Siontis, der aber auch im zentralen Mittelfeld zum Zug kommen könnte, wo sich neben Fladung und Mert Özkaya auch dessen Zwillingsbruder Kaan und Youngster Lukas Sundin (bei Generalprobe in Startelf) Hoffnungen auf einen Einsatz von Beginn an machen. Bleibt ein Fragezeichen auf Linksaußen. David Schehl, im ersten Halbjahr nur Ergänzungsspieler, nutzte die Vorbereitung zur Eigenwerbung. Ddaou lobt den Flügelstürmer: „Er ist wach und agil und in meinen Augen in seiner bislang besten Phase, seit ich hier bin.“ Für Marc Nauth (Trainingsrückstand), eigentlich gesetzt, ist wohl eher eine Jokerrolle vorgesehen.