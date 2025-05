Wie sieht die Zukunft von Niklas Benkeser bei der TSG Backnang aus?

Langfristiges Bekenntnis zur TSG

Mit der Vertragsverlängerung von Niklas Benkeser bis 2027 setzt die TSG Backnang ein wichtiges Zeichen für Kontinuität im zentralen Mittelfeld. Der 24-jährige trägt seit drei Jahren die Rückennummer 8 im Team des Oberligisten und hat sich in dieser Zeit zu einem konstanten Organisator im Spielaufbau entwickelt. Seine Rolle als verbindendes Glied zwischen Defensive und Offensive wird in der sportlichen Ausrichtung der TSG weiterhin eine Schlüsselrolle spielen.

Stammkraft in der laufenden Saison

In der aktuellen Spielzeit 2024/25 absolvierte Benkeser bislang 25 Oberliga-Partien, in denen er zwei Tore erzielte. Seine Präsenz im Mittelfeld unübersehbar. Mit Spielintelligenz, hoher Laufbereitschaft und Übersicht gibt er dem Team Struktur und Stabilität. Trainer Mario Marinic sieht in ihm eine zentrale Figur für die zukünftige Entwicklung.

Stetige Entwicklung bei der TSG

Seit seinem Wechsel zur TSG Backnang zur Saison 2022/23 hat sich Benkeser weiterentwickelt. In seiner Premierensaison stand er in 24 Spielen auf dem Platz, erzielte drei Tore und steuerte einen Assist bei. 2023/24 war er 18-mal im Einsatz, diesmal mit einem Treffer und zwei Vorlagen.

Ausbildung bei den Stuttgarter Kickers

Seine fußballerische Ausbildung absolvierte Niklas Benkeser bei den Stuttgarter Kickers. Dort durchlief er Jugendmannschaften bis hin zur U19-Bundesliga. In der Saison 2018/19 absolvierte er 24 Spiele in der höchsten deutschen A-Junioren-Spielklasse und erzielte ein Tor. Bereits ein Jahr zuvor war er in der U17-Bundesliga aktiv, auch dort mit einem Treffer in 21 Einsätzen. In der Oberliga-Mannschaft der Kickers sammelte er erste Erfahrungen im Herrenbereich, kam in der Saison 2020/21 auf sieben Einsätze.

Ein Spieler mit Identifikation und Perspektive

Niklas Benkeser bringt nicht nur sportliche Qualitäten mit, sondern steht auch für Identifikation mit dem Verein. Seit drei Jahren gehört er zur festen Struktur der TSG Backnang, hat sich sportlich wie persönlich weiterentwickelt und steht nun vor den nächsten Jahren in einer tragenden Rolle. Die Vertragsverlängerung ist Ausdruck des gegenseitigen Vertrauens zwischen Spieler und Verein.