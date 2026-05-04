Wie sieht die Regionalliga Südwest 2026/2027 aus? FuPa gibt einen Überblick, wie sich die Regionalliga Südwest in der Saison 2026/2027 zusammensetzt. von red · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Carsten Trebuth

In der Regionalliga Südwest ist die Saison 2025/2026 noch nicht beendet, aber alle Entscheidungen in Sachen Aufstieg und Abstieg sind bereits gefallen. Wie sieht die Zusammensetzung der Liga zur Saison 2026/2027 aus?

Aufsteiger und Absteiger in der Regionalliga Südwest Die SG Sonnenhof Großaspach steht bereits als Meister und somit als Aufsteiger in die 3. Liga fest. Eine Aufstiegsrelegation für den Tabellenzweiten gibt es nicht. In Sachen Abstieg hat sich auch schon alles geklärt. Es gibt vier Absteiger aus der Regionalliga Südwest, da der SSV Ulm von der 3. Liga herunterkommt. Der FC Bayern Alzenau, der TSV Schott Mainz, die TSG Balingen und der Bahlinger SC müssen den Gang in die jeweilige Oberliga antreten.

Da sich der SV Wehen Wiesbaden, der SV Waldhof Mannheim, der VfB Stuttgart II, der 1. FC Saarbrücken und die TSG Hoffenheim II den Verbleib in der 3. Liga gesichert haben, gibt es keinen 5. Absteiger aus der Regionalliga Südwest. Drei Oberliga-Klubs steigen direkt auf Einer der drei direkten Aufsteiger aus den Oberligen steht bereits fest. Dies ist die U21 von Eintracht Frankfurt in der Hessenliga. In der Oberliga Baden-Württemberg steht der VfR Aalen mit einem Vorsprung von 12 Punkten und der um 11 Tore besseren Tordifferenz vor dem VfR Mannheim vor den letzten vier Spielen dicht vor dem Titelgewinn. In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar hat die U21 des 1. FC Kaiserslautern als Tabellenführer die besten Karten.