Wie sieht die Regionalliga Südwest 2026/2027 aus?

In der Regionalliga Südwest ist die Saison 2025/2026 noch nicht beendet, aber alle Entscheidungen in Sachen Aufstieg und Abstieg sind bereits gefallen. Wie sieht die Zusammensetzung der Liga zur Saison 2026/2027 aus?
Die SG Sonnenhof Großaspach steht bereits als Meister und somit als Aufsteiger in die 3. Liga fest. Eine Aufstiegsrelegation für den Tabellenzweiten gibt es nicht.
In Sachen Abstieg hat sich auch schon alles geklärt. Es gibt vier Absteiger aus der Regionalliga Südwest, da der SSV Ulm von der 3. Liga herunterkommt. Der FC Bayern Alzenau, der TSV Schott Mainz, die TSG Balingen und der Bahlinger SC müssen den Gang in die jeweilige Oberliga antreten.
Da sich der SV Wehen Wiesbaden, der SV Waldhof Mannheim, der VfB Stuttgart II, der 1. FC Saarbrücken und die TSG Hoffenheim II den Verbleib in der 3. Liga gesichert haben, gibt es keinen 5. Absteiger aus der Regionalliga Südwest.
Einer der drei direkten Aufsteiger aus den Oberligen steht bereits fest. Dies ist die U21 von Eintracht Frankfurt in der Hessenliga. In der Oberliga Baden-Württemberg steht der VfR Aalen mit einem Vorsprung von 12 Punkten und der um 11 Tore besseren Tordifferenz vor dem VfR Mannheim vor den letzten vier Spielen dicht vor dem Titelgewinn. In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar hat die U21 des 1. FC Kaiserslautern als Tabellenführer die besten Karten.
Neben den drei Meistern der Oberligen Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz/Saar und Hessen, ermitteln die Vizemeister der drei Staffeln einen vierten Aufsteiger. Gespielt wird in einer einfachen Punkterunde „Jeder gegen Jeden“, bei der jeder Teilnehmer jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel absolviert. Der Erstplatzierte der Punktrunde steigt auf.
Die Regionalliga Südwest könnte wie folgt aussehen: