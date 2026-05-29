Wie sieht beim SV Wittlich künftig die Jugendarbeit aus?

Das geht aus einer knappen Antwort hervor, die der Club erst nach rund eineinhalb Wochen Wartezeit und erst auf Nachfrage des Volksfreunds per Mail geschrieben hat. Darin heißt es: „Durch die Auflösung des JFV Wittlicher Tal und die damit verbundene Neugründung des JFV Wittlich befinden wir uns in einer Neuausrichtung der Jugendarbeit. Zum aktuellen Zeitpunkt möchten wir keine Aussage zur Beendigung der Zusammenarbeit im Jugendbereich mit dem SV Lüxem und SV Rot-Weiß Wittlich tätigen.“ Zu gegebener Zeit wolle man auf den eigenen sozialen Plattformen Stellung beziehen, teilt der SV Wittlich weiter mit.
Konkreter wird Salvatore Augello, Sportlicher Leiter von Rot-Weiss und im neuen JFV-Vorstand Stellvertreter des Vorsitzenden Stefan Weinstock: „Es hat nicht mehr funktioniert mit dem SV Wittlich. Die Vereine sind sich nicht grün.“
Personell habe sich nichts groß geändert: Vorstand und Trainer bleiben an Bord – und: „Alle Spieler sind mit rübergekommen.“ Ob und mit welchen Jugendmannschaften der SV Wittlich künftig antritt, erscheint derzeit offen.
Nach Angaben von Augello werde sich der aktuell noch in Doppelfunktion tätige Frank Meeth in der kommenden Saison auf sein Traineramt bei Rot-Weiss Wittlich II konzentrieren – das Team geht dann als U23 an den Start und soll unbedingt den Aufstieg in die A-Klasse schaffen. Meeths Sohn Tilmann und Michael Ehses rücken als Trainer in die A-Jugend auf. Die B-Junioren übernimmt Tafe Berisha. Für die C-Jugend sind dann Fabio Brundu und Anton Moroz, für die D-Junioren Christopher Bibaku sowie Martin Meyer und für die E-Jugend wiederum Manuel Rütten verantwortlich.
Wie zerrüttet das Verhältnis im bisherigen JFV zuletzt war, zeigt auch ein Auszug aus der offiziellen Stellungnahme nach der Gründungsversammlung: „Rot-Weiss Wittlich und SV Lüxem freuen sich auf eine dann hoffentlich harmonischere Zusammenarbeit im Jugendfußball als in den vergangenen Jahren – im Interesse der Kinder und Jugendlichen.“