Wie sieht beim SV Wittlich künftig die Jugendarbeit aus? Der Jugendfußball in der Säubrennerstadt stellt sich neu auf: Nachdem sich JFV Wittlich – bestehend aus den Stammvereinen SV Lüxem und Rot-Weiss Wittlich – gegründet hat, gibt es noch ein großes Fragezeichen, wie die Nachwuchsförderung künftig beim Partner des bisherigen JFV Wittlicher Tal, dem SV Wittlich, aussieht. von Andreas Arens · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Das geht aus einer knappen Antwort hervor, die der Club erst nach rund eineinhalb Wochen Wartezeit und erst auf Nachfrage des Volksfreunds per Mail geschrieben hat. Darin heißt es: „Durch die Auflösung des JFV Wittlicher Tal und die damit verbundene Neugründung des JFV Wittlich befinden wir uns in einer Neuausrichtung der Jugendarbeit. Zum aktuellen Zeitpunkt möchten wir keine Aussage zur Beendigung der Zusammenarbeit im Jugendbereich mit dem SV Lüxem und SV Rot-Weiß Wittlich tätigen.“ Zu gegebener Zeit wolle man auf den eigenen sozialen Plattformen Stellung beziehen, teilt der SV Wittlich weiter mit.

Konkreter wird Salvatore Augello, Sportlicher Leiter von Rot-Weiss und im neuen JFV-Vorstand Stellvertreter des Vorsitzenden Stefan Weinstock: „Es hat nicht mehr funktioniert mit dem SV Wittlich. Die Vereine sind sich nicht grün.“ Personell habe sich nichts groß geändert: Vorstand und Trainer bleiben an Bord – und: „Alle Spieler sind mit rübergekommen.“ Ob und mit welchen Jugendmannschaften der SV Wittlich künftig antritt, erscheint derzeit offen.