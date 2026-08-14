Wie sie in Burgen mit dem Traumstart umgehen

Nach 37 Minuten führte die Mannschaft des neuen Trainers Lukas Braun durch die Treffer der höherklassig erprobten Routiniers Michael Mayer (34) und Fabian Helbig (33) mit 2:0. „Wir hatten das Spiel komplett im Griff, können sogar nachlegen“, sagt der Coach. Bis zur Pause und in den ersten zehn Minuten danach habe sein Team dann allerdings die nötige Konsequenz vermissen lassen und sei immer fahrlässiger geworden. Die in dieser Phase griffigeren Gäste hätten das „überragend ausgenutzt“ und plötzlich mit 3:2 geführt.