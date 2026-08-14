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Wie sie in Burgen mit dem Traumstart umgehen
Marschiert der Aufsteiger auch durch die Kreisliga B 14? Der neue Trainer hat dazu eine klare Meinung.
von Andreas Arens · Heute, 17:48 Uhr · 0 Leser
Lukas Braun hat bei der SG Burgen seine zweite Trainerstelle angetreten. – Foto: Annika Lorenz / Fupa
Fulminanter geht es kaum: Im ersten Punktspiel nach der Rückkehr in die B-Klasse fertigte die zur neuen Saison um den SV Wintrich erweiterte Spielgemeinschaft Burgen/Veldenz den Nachbarn SG Mittelmoseltal-Mülheim am Sonntag vor 290 Zuschauern mit 7:3 ab.