 2026-08-13T12:20:01.944Z

Querpass

Wie sie in Burgen mit dem Traumstart umgehen

Marschiert der Aufsteiger auch durch die Kreisliga B 14? Der neue Trainer hat dazu eine klare Meinung.

von Andreas Arens · Heute, 17:48 Uhr · 0 Leser
Lukas Braun hat bei der SG Burgen seine zweite Trainerstelle angetreten.
Lukas Braun hat bei der SG Burgen seine zweite Trainerstelle angetreten. – Foto: Annika Lorenz / Fupa

Verlinkte Inhalte

KL B St. 14 Mosel
SG Burgen/Veldenz/Wintrich
Lukas Braun
Lukas Braun

Fulminanter geht es kaum: Im ersten Punktspiel nach der Rückkehr in die B-Klasse fertigte die zur neuen Saison um den SV Wintrich erweiterte Spielgemeinschaft Burgen/Veldenz den Nachbarn SG Mittelmoseltal-Mülheim am Sonntag vor 290 Zuschauern mit 7:3 ab.