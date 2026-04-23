Wie sich Eintracht Borbeck trotz 264 Gegentoren aufrappeln kann Kreisliga C Essen: 2:21, 0:17 oder 0:23 sind Ergebnisse, die so mach ein Fußballer nur in seinen Albträumen miterleben musste. Für die DJK Eintracht Borbeck setzte es in der laufenden Saison häufiger solche Pleiten. Übers Aufgeben wird vereinsintern aber gar nicht erst nachgedacht. von Markus Becker · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser

Der Aschenplatz ist die Heimat der DJK Eintracht Borbeck. – Foto: UR-Pictures

Die DJK Eintracht Borbeck ist das abgeschlagene Schlusslicht der Kreisliga C: 21 Spiele, 0 Punkte, 14:264 Tore. Eine Bilanz, die in dieser Deutlichkeit heraussticht – und Woche für Woche durch teils sehr hohe Niederlagen untermauert wird, zuletzt etwa beim 2:21 gegen die SpVg Schonnebeck III. Für die Zukunft steht der Verein besonders vor Problemen in Sachen Spielerakquise, die aktuelle Saison soll aber in jedem Fall ordnungsgemäß beendet werden.

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Diese Ausgangslage spiegelt sich im Saisonverlauf wider. Mit 264 Gegentreffern aus 21 Spielen ging das Team nicht selten auch mit zweistelligen Pleiten vom Feld. Durchziehen statt Aufgeben Trotz der sportlichen Realität bleibt die Haltung bemerkenswert. Während mit dem VfB Frohnhausen III und Preußen Eiberg IV zwei Teams bereits vorzeitig ihre Saison beendeten, geht Eintracht Borbeck konsequent den anderen Weg. "Wir werden die Mannschaft nicht zurückziehen“, stellt Füg klar.