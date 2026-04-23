Wie sich Eintracht Borbeck trotz 264 Gegentoren aufrappeln kann

Die DJK Eintracht Borbeck ist das abgeschlagene Schlusslicht der Kreisliga C: 21 Spiele, 0 Punkte, 14:264 Tore. Eine Bilanz, die in dieser Deutlichkeit heraussticht – und Woche für Woche durch teils sehr hohe Niederlagen untermauert wird, zuletzt etwa beim 2:21 gegen die SpVg Schonnebeck III. Für die Zukunft steht der Verein besonders vor Problemen in Sachen Spielerakquise, die aktuelle Saison soll aber in jedem Fall ordnungsgemäß beendet werden.
Der Verein stand im Sommer vor einem kompletten Umbruch. Führungskräfte hörten auf, Spieler verließen den Klub, ein neuer Trainer musste gefunden werden und zeitweise war sogar unklar, ob überhaupt eine Mannschaft gemeldet werden kann. "Bis kurz vor Saisonbeginn wussten wir gar nicht, ob wir eine erste Mannschaft stellen“, berichtet Vorstandsmitglied Reinhold Füg.
Die Lösung: ein improvisierter Neustart mit Unterstützung aus den Alten Herren. Viele Spieler, die früher für Stabilität gesorgt hatten, waren nicht mehr dabei. Auch Füg selbst hat mit stolzen 57 Jahren schon vier Mal seine Lenzen hingehalten. Entsprechend niedrig waren die Erwartungen: "Es ging hauptsächlich darum, den Verein am Leben zu erhalten.“
Diese Ausgangslage spiegelt sich im Saisonverlauf wider. Mit 264 Gegentreffern aus 21 Spielen ging das Team nicht selten auch mit zweistelligen Pleiten vom Feld.
Trotz der sportlichen Realität bleibt die Haltung bemerkenswert. Während mit dem VfB Frohnhausen III und Preußen Eiberg IV zwei Teams bereits vorzeitig ihre Saison beendeten, geht Eintracht Borbeck konsequent den anderen Weg. "Wir werden die Mannschaft nicht zurückziehen“, stellt Füg klar.
Und genau das sorgt auch für Anerkennung bei den Gegnern: "Wir erfahren immer wieder größten Respekt davor, dass wir das Ganze so durchziehen und nicht den Kopf in den Sand stecken.“
Die Mannschaft bleibt dabei aktiv, sowohl im Spielbetrieb als auch im Training. Regelmäßig kommen zehn bis zwölf Spieler zusammen, wobei Füg im Saisonverlauf auch eine Entwicklung nach vorne sieht: "Seit der Winterpause muss man wirklich sagen, dass die Jungs sich sich stetig verbessert haben.“
Zwar blieb das Punktekonto seitdem weiter karg, doch als Mini-Erfolg konnte die Eintracht in jedem der sieben Spiele im neuen Jahr mindestens einen Treffer bejubeln. So lassen sich selbst aus seinem niederschmetternden Ergebnis wie zuletzt mit dem 2:21 gegen die SpVg Schonnebeck III noch Kleinigkeiten für die Zukunft mitnehmen.
Die echten Probleme liegen nämlich nicht nur auf dem Platz. Gerade die Rahmenbedingungen erschweren die Situation zusätzlich. Der Ascheplatz ist ein klarer Standortnachteil, insbesondere bei der Suche nach neuen Spielern: "Kaum jemand möchte noch auf Asche trainieren, geschweige denn spielen.“
So bleibt die sportliche Lage schwierig, immerhin sieht Füg die Aussichten auf den ersten Punktgewinn recht ordentlich: "Fifty-fifty.“ Entscheidend ist für die Verantwortlichen ohnehin etwas anderes: den Verein zu stabilisieren und auch in der kommenden Saison eine Mannschaft stellen zu können.
Die Statistik der DJK Eintracht Borbeck wirkt auf den ersten Blick verheerend. Doch sie steht für mehr als nur eine schwache Saison: Sie zeigt einen Verein, der unter schwierigen Umständen weitermacht, statt aufzugeben.