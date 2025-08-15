Wie sich die Kreisoberligisten auf die Hitze einstellen

Dillenburg. Wie reagieren die Fußball-Kreisoberligisten auf die Hitzewoche, wenn es nachmittags 35 und abends noch immer um die 30 Grad Celsius hat? Ein Einblick in die Trainings- und Spieltagsgestaltung mit dosierter Intensität, Eistonnen, einem Gang in den Bach neben dem Trainingsgelände und fünf Einwechselmöglichkeiten, die am Sonntag nicht jeder nutzen wird.