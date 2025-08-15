Wie sich die Kreisoberligisten auf die Hitze einstellen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dillenburg. Wie reagieren die Fußball-Kreisoberligisten auf die Hitzewoche, wenn es nachmittags 35 und abends noch immer um die 30 Grad Celsius hat? Ein Einblick in die Trainings- und Spieltagsgestaltung mit dosierter Intensität, Eistonnen, einem Gang in den Bach neben dem Trainingsgelände und fünf Einwechselmöglichkeiten, die am Sonntag nicht jeder nutzen wird.