 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligavorschau
Wen wird der SSC Burg II nach Beilstein mitbringen? Kapitän Jonas Hofmann (r.) gilt im Team des Aufsteigers als unverzichtbarer Dreh- und Angelpunkt, hier im Zweikampf mit Julien Nitschke vom SV Eisemroth. © Jonathan Ortmann
Wen wird der SSC Burg II nach Beilstein mitbringen? Kapitän Jonas Hofmann (r.) gilt im Team des Aufsteigers als unverzichtbarer Dreh- und Angelpunkt, hier im Zweikampf mit Julien Nitschke vom SV Eisemroth. © Jonathan Ortmann

Wie sich die Kreisoberligisten auf die Hitze einstellen

Teaser KOL WEST: +++ Vom Gang in die Eistonne bis zum Ballholen aus dem benachbarten Bach: In dieser Woche wird jede Möglichkeit zur Erfrischung genutzt. Die Vorschau auf die Wochenendspiele +++

Verlinkte Inhalte

KOL West
FSV Braunfels
Heuchelheim II
Ehringsh./Dillh.
TSV Bicken

Dillenburg. Wie reagieren die Fußball-Kreisoberligisten auf die Hitzewoche, wenn es nachmittags 35 und abends noch immer um die 30 Grad Celsius hat? Ein Einblick in die Trainings- und Spieltagsgestaltung mit dosierter Intensität, Eistonnen, einem Gang in den Bach neben dem Trainingsgelände und fünf Einwechselmöglichkeiten, die am Sonntag nicht jeder nutzen wird.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 015.8.2025, 20:50 Uhr
RedaktionAutor