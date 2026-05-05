Wie sich der Türkische SV für die Zukunft aufstellt

Der Türkische SV Wiesbaden kann sich auch auf viele Helfer neen dem Platz verlasen. Das wird auch nötig sein, um weiter im überregionalen Fußball bestehen zu können. – Foto: EC Fotografie (Archiv)

Wiesbaden. Bei fünf Niederlagen und einem Sieg aus den letzten sechs Spielen deutet beim Verbandsligisten Türkischer SV statt des dritten Aufstiegs in Folge einiges auf eine weitere Verbandsliga-Saison hin. Klar würden die Club-Verantwortlichen mit dem Vorsitzenden Ilkay Candogan an der Spitze nicht Nein sagen, sollte der rechnerisch noch mögliche Sprung in die Hessenliga über Platz zwei und die Aufstiegsspiele im Finish gelingen. Doch realistisch eingestuft sagt der Vereinschef auch klipp und klar: „Ich denke, wir wären in einem oder in zwei Jahren besser für die Hessenliga aufgestellt.“

Sich auf allen Ebnen für einen möglichen ersten Sprung des TSV in Hessens Beletage wappnen, den ja auch Nachbar Biebrich 02 in der Saison 2026/27 ins Auge fassen will, das ist für den Vorsitzenden der Ansatzpunkt. In der sportlichen Leitung würden sein Bruder Onur Candogan und Yalcin Atav „auf Hochtouren an der Kaderplanung für die neue Runde arbeiten“, schaut Ilkay Candogan voller Tatendrang nach vorne. Was den aktuellen Kader angeht, ist inzwischen klar, dass Mohammed Tahiri noch ein Jahr dranhängt.

Wo doch seit 2023 alles wie im Zeitraffer ablief. Zunächst 2023 mit 39 Punkten der unglückliche Abstieg aus der Gruppenliga. 2024 als Kreisoberliga-Meister die sofortige Rückkehr und 2025 nach einem atemberaubenden Saisonendspurt die direkte Weiterreise in die Verbandsliga, in der der Verein in früheren Zeiten schon einmal spielte und höhere Ziele verfolgte. Und das Verbandsliga-Comeback sollte sich glänzend anlassen: Teamwork und individuelle Klasse – Daniel Rudi stellte auch in der höheren Liga seine Torjägerqualitäten unter Beweis – schürten unter Chefcoach Gökhan Caliskan die Hoffnungen auf den Aufstiegshattrick. Durch zuletzt nur drei Punkte aus sechs Spielen sind aber die Aufstiegsaktien deutlich gesunken. Der Trend spricht nicht für den TSV.

Aber die Ambitionen des Vereins bleiben. Sie sind keineswegs nur auf die erste Mannschaft gerichtet. Ab dem Sommer, schildert Ilkay Candogan, werde man auch eine B- und C-Jugend haben, für 2027/28 peile man ein A-Juniorenteam an. Die Nachwuchsschmiede unter Jugendleiter Abdullah Octu soll dauerhaft auf stabile Beine gestellt werden – wie überhaupt der gesamte Verein, der auf seiner Heimstätte am Niederfeld mit dem Platznachbarn FC Freudenberg „gut klarkommt“, wie der TSV-Chef betont. Gemeinsam mit dem FC wolle man Verschönerungsarbeiten angehen und stehe im Austausch mit der Stadt, damit sich die Situation mit nur zwei vorhandenen Kabinen auf Sicht ändere.

"Zweite" soll in die KOL aufsteigen

Einhergehend soll im Sportlichen die A-Liga-Mannschaft, die Candogan bei Trainer Günay Bektas (bleibt 26/27) in besten Händen sieht, möglichst in der laufenden Runde ihre Aufstiegschancen zum Sprung in die Kreisoberliga nutzen. Mit zwei Schiedsrichtern, die im Sommer hinzukämen, sieht der TSV-Steuermann den Club in dieser Hinsicht so aufgestellt, dass keine Strafen in Form von Punktabzug oder Geldbußen drohen. Apropos Geld: Ohne Moos nichts los – das trifft besonders auf die höchsten Amateurklassen zu. Ilkay Candogan verweist im Sog steigender Mitgliederzahlen auch auf ein Plus an Unterstützern. Ohne nachhaltigen Sponsorenpool, so viel ist klar, sind Verbands- und erst recht Hessenliga nicht zu stemmen.

Dass sich frühere TSV-Spieler wie Yasar Akyol, Harun Erdogan, Caglar Öztürk und Tarek Sengün in einem Alt-Herren-Team zusammenfinden und darüber hinaus die eigene Erste bei den Spielen unterstützen, „fördert die Gemeinschaft“, weiß Ilkay Candogan bei allen Ambitionen um die Wichtigkeit interner Schweißnähte.