Wie sich der SC Klarenthal für die A-Liga aufstellt

Wiesbaden. In der Saison 2023/24 packte Fußball-Kreisoberligist SC Klarenthal gerade noch so den Klassenerhalt. Im Oktober 2024 war es dann aber endgültig mit der Ligazugehörigkeit vorbei. Nach einem gehörigen Umbruch im Kader, elf Niederlagen in elf Spielen und einer schwachen Trainingsbeteiligung zog der Club aus dem „Zwinger“ die Reißleine und meldete seine erste Mannschaft aus dem Spielbetrieb ab. Die zweite Garnitur blieb und wird die fast beendete Runde in der Kreisliga C immerhin auf einem vorderen Tabellenplatz beenden.