Wie sich Brachelen für den Aufstiegskampf rüstet Kreisliga A: Nach einer starken Saison mit Platz vier stellt sich der SV Brachelen neu auf. Nico Herzog und André Lehnen übernehmen das Traineramt. Mit mehreren namhaften Neuzugängen will Brachelen erneut um den Aufstieg in die Bezirksliga mitspielen. von RP / Michael Moser · Heute, 08:05 Uhr · 0 Leser

Brachelen will wieder angreifen – Foto: Andre Peters

Lange Zeit kämpfte der SV Brachelen gemeinsam mit der SG Union Würm/Lindern und dem SC Selfkant um den zweiten Platz hinter Dynamo Erkelenz, der zum Aufstieg in die Bezirksliga berechtigt hätte. Am Ende reichte es allerdings nur zu Platz vier, was den insgesamt guten Saisonverlauf nur geringfügig schmälert. Brachelen bestätigte damit seine Zugehörigkeit zur Spitzengruppe der A-Liga.

Das war gut in der Saison Ein Trumpf war die Auswärtsstärke. Von 15 Partien in der Fremde konnte der SV gleich neun gewinnen und holte zudem vier Unentschieden. Positiv war auch die Treffsicherheit gleich mehrerer Spieler. So trafen Alexander Kohlen, Justin Birkenheuer, Moritz Leuner und Marco Weingart jeweils zweistellig. Insgesamt kam Brachelen auf 95 Tore in 30 Spielen – im Schnitt also auf mehr als drei Treffer pro Begegnung. Das war nicht so gut Wenn der mögliche Aufstieg irgendwo verspielt wurde, dann zu Beginn der Rückrunde. Beim abstiegsbedrohten FSV Geilenkirchen holte Brachelen nur ein enttäuschendes 2:2, kurz darauf folgte eine 2:4-Heimpleite gegen Germania Rurich. Dass das Spiel gegen Ligaprimus Dynamo Erkelenz mit 2:3 verloren ging, musste einkalkuliert werden.

Spätere Niederlagen – jeweils mit 2:3 – gegen die beiden späteren Absteiger Grün-Weiß Karken und den SV Scherpenseel-Grotenrath kosteten weitere Punkte. Bedenkt man, dass letztlich vier Punkte auf Würm-Lindern fehlten, verspielte Brachelen den Aufstieg vor allem gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Das direkte Duell gegen Würm-Lindern verlor Brachelen vier Spieltage vor Saisonende mit 0:2. Damit war der Aufstieg endgültig vom Tisch. Mit 44 Gegentoren kassierte Brachelen zudem mehr als die Aufstiegskonkurrenz. So geht es weiter In Brachelen wird sich einiges ändern. Spielertrainer Danny Fäuster zieht es zum FC Wegberg-Beeck an die Seitenlinie, wo er künftig in der Mittelrheinliga tätig sein wird. Diesen Verlust will man in Brachelen mit einem durchaus namhaften Trainerduo auffangen: Nico Herzog und André Lehnen werden das Team übernehmen. Herzog trainierte unter anderem zwei Jahre lang Germania Teveren in der Landesliga und war zuletzt Coach des SC Selfkant. Lehnen war bereits Co-Trainer in Beeck und stand auch beim SV Helpenstein an der Seitenlinie.