Wie sich 1. FC Wülfrath in Kapellen behaupten will

Während der Aufsteiger eine (vermeidbare) 0:2-Heimniederlage gegen den SC Velbert quittierte, setzte sich der SCK nach Toren von Nils Mäker (2), Justin Schiffer und Maik Ferber mit 4:1 in Bergisch Born durch. Dessen Sportlicher Leiter Jörg Ferber trat nach dem Startsieg erst mal auf die Euphoriebremse: „Das macht die Aufgabe gegen Wülfrath nicht unbedingt leichter. Wir haben gerade einmal ein Spiel gewonnen. Das heißt noch gar nichts.“ Diese „Sorgen“ hätte der FCW allzu gerne. Der bekleckerte sich gegen den SCV nun wahrlich nicht mit Ruhm. Größere Spielanteile hin oder her – Fußball ist ein Ergebnissport und da blieben im Lhoist Sportpark viele Wünsche offen – und die Fans mit langen Gesichtern zurück.

Maik Bleckmann analysierte: „Der Fehlstart ist enttäuschend, aber nicht zu ändern. Spielerisch sah das gefällig aus, aber wirklich zwingend waren wir vor dem gegnerischen Tor viel zu selten.“ Dass da mehr kommen muss, weil die Mannschaft genügend fußballerischne Qualität besitzt, weiß auch der Kapitän und Abwehrchef. „Bei uns fehlte es in Teilen an der nötigen Laufbereitschaft, um Räume und damit optimale Lösungen in der Offensive zu schaffen. Da müssen wir in Kapellen ganz anders auftreten, schon im Mittelfeld viel konsequenter gegen den Ball arbeiten. In der Schlussphase hätten wir uns cleverer anstellen, zumindest das Remis halten müssen“, so Bleckmann im Rückblick auf die späten Gegentore (79., 90.). Der erfahrene Abwehrstratege ergänzt: „Kapellen hat eine starke Offensive mit guten Individualisten. Das wird kein leichtes Spiel, aber wenn wir kämpferisch und spielerisch alles raushauen, wird es für jeden Gegner unangenehm. Wir wollen gewinnen, null Punkte nach zwei Spieltagen kann nicht unser Anspruch sein.“

"Müssen unsere Lehren ziehen"

Um sich zu rehabilitieren, kommt solch ein etablierter Landesligist wie Kapellen vielleicht gerade recht. Ein spielstarkes Team, das einem Aufsteiger sicher die Grenzen aufzeigen will. Und die Elf von Trainer Lennart Ingmann (29) zählt wohl auch in dieser Saison zu den Aufstiegskandidaten. FCW-Chefcoach Joscha Weber: „Gegen Velbert haben die Jungs in Summe eigentlich nicht so viel falsch gemacht, dennoch müssen wir aus den offenkundigen Versäumnisse unsere Lehren ziehen. Kapellen wird uns einiges mehr abverlangen. Wird sich nicht hinten reinstellen und auf Konter lauern, sondern selbst die Initiative übernehmen wollen. Das wird allein deshalb ein ganz anderes Spiel.“

In der vergangenen Woche gab es beim kickenden Personal zwei wesentliche Änderungen. Außenverteidiger Yves-David Tshala und Mittelfeldmann Maximilian Eisenbach gehören nicht mehr zum Landesligakader. „Zuletzt passte es aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr zusammen. Es gab mit beiden in der Sache gegensätzliche Meinungen. Wir haben das, auch mit dem Vorstand, besprochen und uns von den Jungs letztlich einvernehmlich getrennt“, sagte Joscha Weber in seiner Funktion als Sportlicher Leiter und ergänzte: „Wir wünschen Eisi und David für ihre sportliche Zukunft natürlich alles Gute.“

Das neue Betätigungsfeld des Duos steht bereits fest: Eisenbach wechselt zum benachbarten Bezirksligisten ASV Mettmann, Tshala zum gleichklassigen BV Gräfrath.