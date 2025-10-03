Wie Selcuk Yavuz nach Herzmuskelentzündung um sein Comeback kämpft

„Ich bin mittlerweile körperlich wieder bei etwa 50 Prozent meines Optimums“, glaubt Yavuz, der auch mental einige Hürden überwinden musste. „Die Angst, das wieder etwas passieren könnte, spielt natürlich mit. Das Vertrauen in den Körper muss ich mir Stück für Stück zurückholen“, betont der Leidgeplagte. Jede Wettkampfminute hilft ihm auf dem Weg zurück zu alter Leistungsstärke. Im Kreispokal reichte es gegen den Kreisligisten Wersten 04 erstmals wieder zu einem 90-minütigen Einsatz, den er auch gleich mit einem Treffer krönte.

In der Landesliga führt Trainer Francisco Carrasco seinen Schützling noch behutsam heran. Aktuell sind es meist rund 20 Minuten, in denen Yavuz dann seine Fähigkeiten unter Beweis stellen kann. Auch am Freitag, wenn es zu Hause gegen seinen Ex-Verein SC Kapellen um drei Punkte geht, wäre er damit schon zufrieden. Denn in Anbetracht der Leidenszeit, die hinter ihm liegt, ist er froh, überhaupt wieder auf dem Platz stehen zu dürfen.

„Ich gehe mit der ganzen Situation bewusster um, höre mehr auf meinen Körper und nehme mir die Zeit, die ich brauche“, sagt Yavuz. Sein Ziel ist es, im Dezember wieder bei 100 Prozent und damit ein vollwertiges Kadermitglied zu sein. Aber natürlich , wenn die Gesundheit mitspielt.