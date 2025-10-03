Wie Selcuk Yavuz nach Herzmuskelentzündung um sein Comeback kämpft

Selcuk Yavuz kennt den schmalen Grat zwischen Ehrgeiz und Gefahr. Nach einer schweren Herzmuskelentzündung verlor der 28-Jährige fast eine komplette Saison, 15 Kilo Muskelmasse – und zeitweise das Vertrauen in den eigenen Körper. Heute kämpft er sich mit kleinen Schritten, mentaler Stärke und Extra-Trainingseinheiten zurück ins Team.
Die Nase läuft, der Hals kratzt, und dennoch geht man abends zum Training. Fast jeder Sportler kennt diese Situation. Auch Selcuk Yavuz hat das schon erlebt. Heute würde der 28-jährige aber anders reagieren. „Ich mache lieber eine Woche länger Pause, bevor mich falscher Ehrgeiz ein ganzes Jahr kostet“, sagt der Mittelfeldspieler von TuRU 80. Ein Jahr Sportverbot? Yavuz hat das in etwa erlebt.
Der Rechtsfuß verpasste aufgrund einer Herzmuskelentzündung beinahe die gesamte letzte Saison. „Ich hatte nach Spielen plötzlich auch zwei Tage später noch Kreislaufprobleme und wäre auf der Arbeit beinahe zusammengebrochen“, erinnert sich Yavuz zurück. Der Türke begab sich daraufhin sofort in ärztliche Behandlung und erhielt nach einem Bluttest und einem Herz-MRT die Schock-Diagnose: Die Myokarditis, die ihn schon als 18-jähriger heimsuchte, war zurück.
Für Yavuz begann eine lange Leidenszeit. „In den ersten drei Monaten war Bettruhe angesagt, danach folgte eine Phase von rund fünf Monaten, in denen der Puls in etwa nur 100 Mal pro Minute schlagen durfte. An Sport war da nicht zu denken“, sagt Yavuz. In dieser Spanne veränderte sich auch sein Körper. Yavuz verlor rund 15 Kilogramm an Muskelmasse, gleichzeitig sammelte sich Fett an.
Der Weg zurück zu alter Leistungsstärke ist für ihn beschwerlich. „Ich habe mir früher die Fitness über die Spiele geholt. Da es momentan aber meist nur für Teileinsätze reicht, muss ich noch etwas mehr machen“, sagt Yavuz. Nach Spielen legt der Stürmer häufig noch Extrasprints ein. Zudem arbeitet er mit dem lange Zeit verletzten Teamkollegen Gian Luca Iseni im Fitnessstudio das Kraftdefizit auf.
„Ich bin mittlerweile körperlich wieder bei etwa 50 Prozent meines Optimums“, glaubt Yavuz, der auch mental einige Hürden überwinden musste. „Die Angst, das wieder etwas passieren könnte, spielt natürlich mit. Das Vertrauen in den Körper muss ich mir Stück für Stück zurückholen“, betont der Leidgeplagte. Jede Wettkampfminute hilft ihm auf dem Weg zurück zu alter Leistungsstärke. Im Kreispokal reichte es gegen den Kreisligisten Wersten 04 erstmals wieder zu einem 90-minütigen Einsatz, den er auch gleich mit einem Treffer krönte.
In der Landesliga führt Trainer Francisco Carrasco seinen Schützling noch behutsam heran. Aktuell sind es meist rund 20 Minuten, in denen Yavuz dann seine Fähigkeiten unter Beweis stellen kann. Auch am Freitag, wenn es zu Hause gegen seinen Ex-Verein SC Kapellen um drei Punkte geht, wäre er damit schon zufrieden. Denn in Anbetracht der Leidenszeit, die hinter ihm liegt, ist er froh, überhaupt wieder auf dem Platz stehen zu dürfen.
„Ich gehe mit der ganzen Situation bewusster um, höre mehr auf meinen Körper und nehme mir die Zeit, die ich brauche“, sagt Yavuz. Sein Ziel ist es, im Dezember wieder bei 100 Prozent und damit ein vollwertiges Kadermitglied zu sein. Aber natürlich , wenn die Gesundheit mitspielt.