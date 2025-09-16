Wie sein Vater an der WM: "Wenn ich treffe, tanz ich mit der Eckfahne"

Sein Vater Roger Milla schrieb an Weltmeisterschaften Fussballgeschichte. Nun will Albert Miller im Schweizer Cup gegen Neuchâtel Xamax selbst Historisches schaffen.
Am 23. Juni 1990 wagt Kolumbiens verrückter Torwart René Higuita in der Verlängerung des WM-Achtelfinales gegen Kamerun mit dem Ball am Fuss einen Ausflug bis zur Mittellinie. Sein riskantes Abenteuer endet fatal: Higuita verliert den Ball, Kameruns 38-jähriger Stürmer schnappt sich das Leder, läuft auf das verwaiste Tor zu und schiebt den Ball aus 16 Metern in die Maschen. Dann dreht er jubelnd ab, tanzt mit der Eckfahne und feiert sein historisches Tor. Roger Milla hat soeben ein ganzes Land ins Delirium versetzt – und zugleich einen ganzen Kontinent, der erstmals im Viertelfinale einer Weltmeisterschaft vertreten war, auf die grosse Bühne des Weltfussballs gehievt.
Dass dieses Ereignis mit der jüngeren Vereinsgeschichte des Stadtzürcher Quartiervereins FC Unterstrass verknüpft ist, wirkt auf den ersten Blick kaum vorstellbar. Doch bei genauerem Hinsehen sticht im Kader des FCU ein Mittelfeldspieler heraus: Mit Albert Miller läuft tatsächlich der Sohn der afrikanischen Fussballlegende für den regionalen Zweitligisten auf. Wie einst sein Vater steht auch er nun in aus fussballerischer Sicht hohem Alter vor einem Karrierehöhepunkt. Am 20. September trifft der 42-Jährige mit seinem FCU in der 2. Hauptrunde des Schweizer Cups auf den Traditionsverein Neuchâtel Xamax aus der Challenge League.
Albert Miller kam 1983 in Nizza zur Welt. Sein Vater spielte damals in der französischen Ligue 1 für den SC Bastia. Miller Junior wuchs in Frankreich auf, zunächst auf Korsika, später in Saint-Étienne und Montpellier. Dort, wo sein Vater Roger spielte, fand Albert jeweils sein Zuhause. Als Kind sei ihm kaum bewusst gewesen, dass sein Vater ein Star war. Erst mit der WM 1990 habe sich das geändert, erinnert sich Miller.
Die WM verfolgte er von Kameruns Hauptstadt Yaoundé aus. "Als wir das Viertelfinale erreichten, stand das ganze Land Kopf", erzählt er. Auch nach dem Turnier - die Familie lebte mittlerweile wieder in Kamerun - blieb sein Vater im Fokus. "Einige Wochen später wollte er mich mit dem Auto zur Schule fahren." Die beiden wurden von Tausenden umringt. "Alle wollten ein Autogramm oder ein Foto von meinem Vater." Da wurde Albert Miller klar, dass Roger kein gewöhnlicher Mensch war. Alltägliche Unternehmungen, etwa ein Kinobesuch, waren für Vater und Sohn gemeinsam unmöglich.
Roger Milla beendete seine Karriere vier Jahre später, nach der WM 1994, in Indonesien. "Dort war alles etwas ruhiger." Dennoch sei die Zeit in Asien sehr aufregend gewesen. Auch der junge Miller versuchte sich dort fussballerisch in verschiedenen Akademien. "Aber die Infrastruktur war kaum vorhanden", sagt er. Ende der 1990er wechselte er daher in die Nachwuchsabteilung des französischen Klubs Montpellier. Er brachte Talent mit und Montpellier war ein Klub, für den bereits Vater Roger aufgelaufen war.
Ganz an die Weltspitze schaffte es Miller jedoch nie. "Ich habe auf semiprofessioneller Stufe bei Mallorcas zweiter Mannschaft und in der zweiten belgischen Liga gespielt", erzählt er. Auf der Ferieninsel trainierte er sogar einige Male mit Samuel Eto'o, einer weiteren kamerunischen Ikone des Weltfussballs. "Es war unglaublich zu sehen, mit welcher Technik er gesegnet war", sagt Miller beeindruckt. Ihm selbst fehlte trotz Talent die mentale Stärke für das Profigeschäft. Doch einer verpassten Chance trauert er nicht nach: "Ich bereue nichts, denn ich hatte immer Freude am Kicken."
Auch Vater Roger ist stolz auf seinen Sohn, obwohl dessen Profikarriere ausblieb. "Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, auch wenn wir uns leider nicht so oft sehen können", sagt Miller. Sein Vater lebt in Yaoundé und ist stark eingespannt durch die Arbeit an seiner Stiftung für Waisenkinder. "Letztes Jahr haben wir ihn mit der Familie besucht, und besonders meine Kinder freuten sich sehr, ihren Grossvater zu sehen."
Während seiner Zeit am Rande des Profifussballs studierte Miller Journalismus und schrieb für französische Fussballmagazine. 2009 erhielt er schliesslich ein Jobangebot von der Fifa in Zürich. "Bis 2021 konnte ich durch die Kommunikationsarbeit beim Weltverband meine Leidenschaft für den Fussball doch noch professionell ausleben." Seit einigen Jahren arbeitet Miller nun für eine NGO, wo er Projekte in Afrika und im Nahen Osten betreut.
Als Miller bei der Fifa angestellt war, spielte er regelmässig mit Arbeitskollegen auf den Plätzen des Hauptsitzes. "Einmal kam ein Kollege, der beim FC Witikon aktiv war, auf mich zu und fragte, ob ich nicht bei ihnen aushelfen wolle." Da die Mannschaft knapp an Spielern war, schnürte Miller plötzlich die Schuhe in der 3. Liga. Von Witikon wechselte er später zum FC Unterstrass, wo er sportlich heimisch wurde. Abgesehen von einem kurzen Abstecher zu Oerlikon/Polizei spielt er nun bereits seine neunte Saison im Kreis 6.
"Mit dem FCU konnte ich viele unvergessliche Momente erleben." Der Verein sei sehr familiär, und die Atmosphäre auf der Steinkluppe habe ihren ganz besonderen Reiz. "Mein grösstes Highlight bisher war der regionale Cupfinal 2021, als ich Sekunden vor Schluss das Siegestor erzielen konnte", erinnert sich Miller.
Nun steht mit dem Spiel gegen Xamax das nächste grosse Highlight bevor. "Seit ich in der Schweiz bin, ist es sicherlich mein grösstes Spiel", sagt Miller. Auf der Steinkluppe werden 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. "Im Ausland habe ich zwar auf höherem Niveau gespielt, aber gerade für einen frankophonen Menschen in meinem Alter ist der Name Xamax noch immer legendär", fügt er mit einem Schmunzeln hinzu.
Für die junge Mannschaft des FC Unterstrass ist das Spiel eine Belohnung für die Leistungen der vergangenen Jahre. Besonders schön findet es Miller, dass der Challenge-League-Vertreter dank viel freiwilliger Aufbauarbeit auf der Steinkluppe mitten im Quartier gastieren kann. Auch wenn es gegen die Profis natürlich ein ungemein schwieriges Spiel werde, sieht er darin einen möglichen Vorteil für den FCU: "Wir spielen zu Hause, vor vielen Fans, und wollen natürlich versuchen, irgendwie zu gewinnen. Das ist doch klar!"
Wird Vater Roger Milla seinen Sohn Albert vor Ort unterstützen? "Das fragen mich viele, und es wäre wirklich lustig", sagt Miller lachend. Leider werde sein Vater jedoch nicht in die Schweiz fliegen können.
Dennoch will Miller Junior ein Stück WM-Magie auf die Steinkluppe bringen. "Mein Vater wurde 1994 durch sein Tor gegen Russland mit 42 Jahren zum bis heute ältesten WM-Torschützen. Jetzt möchte ich selbst in diesem Alter ein wichtiges Tor erzielen." Dass er wie sein Vater so lange fit blieb, liege wohl an guten Genen. Das Tanzbein habe er allerdings nicht geerbt. Doch er verspricht: "Wenn ich gegen Xamax ein Tor schiesse, werde ich mit der Eckfahne tanzen."
