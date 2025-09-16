Wie sein Vater an der WM: "Wenn ich treffe, tanz ich mit der Eckfahne"

Mitte August traf Unterstrass in der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups auf den FC Klingnau. Gegen die Aargauer aus der 2. Liga interregional erzielte Albert Miller das zwischenzeitliche 3:2. – Foto: Reto Schlatter

Sein Vater Roger Milla schrieb an Weltmeisterschaften Fussballgeschichte. Nun will Albert Miller im Schweizer Cup gegen Neuchâtel Xamax selbst Historisches schaffen.

Unterstrass empfängt Xamax auf der Steinkluppe Am 23. Juni 1990 wagt Kolumbiens verrückter Torwart René Higuita in der Verlängerung des WM-Achtelfinales gegen Kamerun mit dem Ball am Fuss einen Ausflug bis zur Mittellinie. Sein riskantes Abenteuer endet fatal: Higuita verliert den Ball, Kameruns 38-jähriger Stürmer schnappt sich das Leder, läuft auf das verwaiste Tor zu und schiebt den Ball aus 16 Metern in die Maschen. Dann dreht er jubelnd ab, tanzt mit der Eckfahne und feiert sein historisches Tor. Roger Milla hat soeben ein ganzes Land ins Delirium versetzt – und zugleich einen ganzen Kontinent, der erstmals im Viertelfinale einer Weltmeisterschaft vertreten war, auf die grosse Bühne des Weltfussballs gehievt.

Dass dieses Ereignis mit der jüngeren Vereinsgeschichte des Stadtzürcher Quartiervereins FC Unterstrass verknüpft ist, wirkt auf den ersten Blick kaum vorstellbar. Doch bei genauerem Hinsehen sticht im Kader des FCU ein Mittelfeldspieler heraus: Mit Albert Miller läuft tatsächlich der Sohn der afrikanischen Fussballlegende für den regionalen Zweitligisten auf. Wie einst sein Vater steht auch er nun in aus fussballerischer Sicht hohem Alter vor einem Karrierehöhepunkt. Am 20. September trifft der 42-Jährige mit seinem FCU in der 2. Hauptrunde des Schweizer Cups auf den Traditionsverein Neuchâtel Xamax aus der Challenge League.

"Ein Alltagsleben war kaum möglich" Albert Miller kam 1983 in Nizza zur Welt. Sein Vater spielte damals in der französischen Ligue 1 für den SC Bastia. Miller Junior wuchs in Frankreich auf, zunächst auf Korsika, später in Saint-Étienne und Montpellier. Dort, wo sein Vater Roger spielte, fand Albert jeweils sein Zuhause. Als Kind sei ihm kaum bewusst gewesen, dass sein Vater ein Star war. Erst mit der WM 1990 habe sich das geändert, erinnert sich Miller. Die WM verfolgte er von Kameruns Hauptstadt Yaoundé aus. "Als wir das Viertelfinale erreichten, stand das ganze Land Kopf", erzählt er. Auch nach dem Turnier - die Familie lebte mittlerweile wieder in Kamerun - blieb sein Vater im Fokus. "Einige Wochen später wollte er mich mit dem Auto zur Schule fahren." Die beiden wurden von Tausenden umringt. "Alle wollten ein Autogramm oder ein Foto von meinem Vater." Da wurde Albert Miller klar, dass Roger kein gewöhnlicher Mensch war. Alltägliche Unternehmungen, etwa ein Kinobesuch, waren für Vater und Sohn gemeinsam unmöglich. Roger Milla beendete seine Karriere vier Jahre später, nach der WM 1994, in Indonesien. "Dort war alles etwas ruhiger." Dennoch sei die Zeit in Asien sehr aufregend gewesen. Auch der junge Miller versuchte sich dort fussballerisch in verschiedenen Akademien. "Aber die Infrastruktur war kaum vorhanden", sagt er. Ende der 1990er wechselte er daher in die Nachwuchsabteilung des französischen Klubs Montpellier. Er brachte Talent mit und Montpellier war ein Klub, für den bereits Vater Roger aufgelaufen war. Trainings mit Eto'o Ganz an die Weltspitze schaffte es Miller jedoch nie. "Ich habe auf semiprofessioneller Stufe bei Mallorcas zweiter Mannschaft und in der zweiten belgischen Liga gespielt", erzählt er. Auf der Ferieninsel trainierte er sogar einige Male mit Samuel Eto'o, einer weiteren kamerunischen Ikone des Weltfussballs. "Es war unglaublich zu sehen, mit welcher Technik er gesegnet war", sagt Miller beeindruckt. Ihm selbst fehlte trotz Talent die mentale Stärke für das Profigeschäft. Doch einer verpassten Chance trauert er nicht nach: "Ich bereue nichts, denn ich hatte immer Freude am Kicken."

Mit 42 Jahren ist Albert Miller noch in Topform. Fussballerisch ausgebildet wurde er beim HSC Montpellier und beim RCD Mallorca. In Belgien spielte er zunächst semiprofessionell. Mittlerweile ist er seit 15 Jahren im Zürcher Amateurfussball im Einsatz. – Foto: Reto Schlatter

Auch Vater Roger ist stolz auf seinen Sohn, obwohl dessen Profikarriere ausblieb. "Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, auch wenn wir uns leider nicht so oft sehen können", sagt Miller. Sein Vater lebt in Yaoundé und ist stark eingespannt durch die Arbeit an seiner Stiftung für Waisenkinder. "Letztes Jahr haben wir ihn mit der Familie besucht, und besonders meine Kinder freuten sich sehr, ihren Grossvater zu sehen." Während seiner Zeit am Rande des Profifussballs studierte Miller Journalismus und schrieb für französische Fussballmagazine. 2009 erhielt er schliesslich ein Jobangebot von der Fifa in Zürich. "Bis 2021 konnte ich durch die Kommunikationsarbeit beim Weltverband meine Leidenschaft für den Fussball doch noch professionell ausleben." Seit einigen Jahren arbeitet Miller nun für eine NGO, wo er Projekte in Afrika und im Nahen Osten betreut. Name des Gegners ist legendär Als Miller bei der Fifa angestellt war, spielte er regelmässig mit Arbeitskollegen auf den Plätzen des Hauptsitzes. "Einmal kam ein Kollege, der beim FC Witikon aktiv war, auf mich zu und fragte, ob ich nicht bei ihnen aushelfen wolle." Da die Mannschaft knapp an Spielern war, schnürte Miller plötzlich die Schuhe in der 3. Liga. Von Witikon wechselte er später zum FC Unterstrass, wo er sportlich heimisch wurde. Abgesehen von einem kurzen Abstecher zu Oerlikon/Polizei spielt er nun bereits seine neunte Saison im Kreis 6. "Mit dem FCU konnte ich viele unvergessliche Momente erleben." Der Verein sei sehr familiär, und die Atmosphäre auf der Steinkluppe habe ihren ganz besonderen Reiz. "Mein grösstes Highlight bisher war der regionale Cupfinal 2021, als ich Sekunden vor Schluss das Siegestor erzielen konnte", erinnert sich Miller.

Auf der Steinkluppe ist Miller eine Legende. Mit seinem Last-Minute-Tor schoss er den FCU 2021 gegen den SC Veltheim zum Cupsieg. – Foto: Reto Schlatter