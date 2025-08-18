Schweinfurt im Pokal gegen Fortuna. – Foto: Ryan Evans

Wie Schweinfurt 05 zum Spitznamen Schnüdel kam Spitznamen für Spieler oder eine Mannschaft sind im Fußball nichts Ungewöhnliches. Bei manchen Klubs ist der Rufname eher einfach nachzuvollziehen. Beim kommenden Gegner im DFB-Pokal von Fortuna verhält es sich aber anders.

Fortunas kommender Gegner im DFB-Pokal hat einen eigenen Namen, auf den wahrscheinlich keiner auf Anhieb gekommen wäre. Denn beim 1. FC Schweinfurt 05, bei dem die Rot-Weißen am Montag (18 Uhr/Sky) in der ersten Pokalrunde gastieren, liegt der Name nicht so leicht auf der Hand, wie bei anderen Vereinen. Bezieht man sich beispielsweise auf den SV Darmstadt 98, wird von den „Lilien“ gesprochen aufgrund der Lilie im Vereinslogo.

Ähnlich ist es bei der SpVgg Greuther Fürth, der Spitzname „die Kleeblätter" leitet sich ab vom zentralen Element des Vereinslogos. Und Schweinfurt? Der Drittligist hat den Spitznamen die „Schnüdel", der auf frühere Tage zurückgeht. Damals – vor der Erfindung des Blitzventils im Inneren des Balles – waren die Spielgeräte in Sportarten wie Fußball oder Faustball an einer Stelle besonders hart verschnürt, damit sie die Luft in sich halten konnten. Genau diese Stelle erhielt früher die Bezeichnung „Zipfel" – im unterfränkischen Sprachgebrauch nannte man diese Stelle „Schnüdel".