Wie Schweinfurt 05 zum Spitznamen Schnüdel kam

Fortunas kommender Gegner im DFB-Pokal hat einen eigenen Namen, auf den wahrscheinlich keiner auf Anhieb gekommen wäre. Denn beim 1. FC Schweinfurt 05, bei dem die Rot-Weißen am Montag (18 Uhr/Sky) in der ersten Pokalrunde gastieren, liegt der Name nicht so leicht auf der Hand, wie bei anderen Vereinen. Bezieht man sich beispielsweise auf den SV Darmstadt 98, wird von den „Lilien“ gesprochen aufgrund der Lilie im Vereinslogo.
Ähnlich ist es bei der SpVgg Greuther Fürth, der Spitzname „die Kleeblätter“ leitet sich ab vom zentralen Element des Vereinslogos. Und Schweinfurt? Der Drittligist hat den Spitznamen die „Schnüdel“, der auf frühere Tage zurückgeht. Damals – vor der Erfindung des Blitzventils im Inneren des Balles – waren die Spielgeräte in Sportarten wie Fußball oder Faustball an einer Stelle besonders hart verschnürt, damit sie die Luft in sich halten konnten. Genau diese Stelle erhielt früher die Bezeichnung „Zipfel“ – im unterfränkischen Sprachgebrauch nannte man diese Stelle „Schnüdel“.
Ein Schweinfurter machte sich in der Folge Gedanken um den Ball und eben diesen „Zipfel“, der bei Fußballern oder Faustballern häufig für lädierte Füße, Beulen am Kopf oder aufgerissene Hände sorgte, wenn man den Ball genau an dieser festgeschnürten Stelle erwischte. Fritz Stöcklein, seinerzeit Leichtathlet bei der Turngemeinde 1848 und auch beim FC 05 aktiv, spielte selbst leidenschaftlich Faust- und Fußball. Er revolutionierte das Spielgerät und erfand den schnurlosen Ball – daraus entstand für den 1. FC Schweinfurt 05 der Spitzname die „Schnüdel“, der zunächst in Vergessenheit geriet und später eine Wiedergeburt erlebte.