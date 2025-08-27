Wie schnell man ein 5:0 in ein 0:3 drehen kann

Nur wenige Tage nach unserem 5:3-Heimsieg gegen TUS Lingen IV stand am 26.08.2025 das erneute Aufeinandertreffen im Pokalwettbewerb an. Die Ausgangslage war klar: Der Wettbewerb war bereits so gut wie entschieden, sodass wir die Gelegenheit nutzten, um einigen Spielern, die andernfalls vielleicht nicht so oft zum Zug kommen würden, wertvolle Spielpraxis zu geben.

Das Ergebnis? Ein 5:0, das auf den ersten Blick deutlich wirkt – aber eben nur auf den ersten Blick. Wer das Spiel gesehen hat, wusste schnell: Das war nicht die gleiche Paarung wie noch am Wochenende. Während wir auf frische Kräfte setzten, entschied sich TUS Lingen IV offenbar, das Wort „IV“ neu zu definieren. Mit tatkräftiger Unterstützung aus den oberen Mannschaften wurde versucht, die Scharte vom Wochenende auszuwetzen. Aber nun gut, wenn’s für das Selbstbewusstsein wichtig ist…

Trotz des klaren Ergebnisses ziehen wir den Hut vor unserer Mannschaft, die unter schwierigen Bedingungen 90 Minuten lang gekämpft hat. Wir haben gezeigt, dass wir nicht nur mit der ersten Elf zusammenstehen sondern mit allen Jungs den Fokus auf das legen, was wirklich zählt: Teamgeist, Fairness und Spaß am Fußball.

Doch die Geschichte hat noch eine Pointe: Regeln gelten für alle. Offenbar wurde bei der kreativen Kaderplanung übersehen, dass einige Akteure aus den höheren Mannschaften längst festgespielt waren. Der Lohn dieser cleveren Taktik? Am Ende gibt’s ein offizielles 0:3 für den ASV Altenlingen IV – am Grünen Tisch.

Unterm Strich heißt das: Wer den Sieg so dringend braucht, darf ihn gerne auf dem Rasen feiern. Auf dem Punktekonto feiern wir ihn. Wir bedanken uns für die Spielpraxis und Extra-Motivation und freuen uns schon auf die nächste Begegnung – dann vielleicht ja auch wieder mit einer regulären Kaderstärke.