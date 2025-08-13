Wie Schaag seinen großen Tag im Niederrheinpokal erlebte

Und wenn man sich die Ergebnisse auf den anderen Plätzen mit Oberligabeteiligung anguckt, wird deutlich, wie gut das Ergebnis von Schaag zu bewerten ist. Denn auf anderen Plätzen setzen sich die Oberligisten gegen klassentiefere Gegner teilweise mit 7:0, 10:1 oder 16:0 durch.

Mit etwas mehr als 150 Zuschauern blieb Schaag jedoch deutlich unter der angestrebten Zuschauermarke. „Wir hatten uns schon so gut 300 Zuschauer erhofft. Aber auf die kommen heute leider nicht“, sagt Uwe Höfer, Jugendvorstand in Schaag, bereits zur Halbzeit. Dabei war die Eintrittskarte mit sechs Euro vergleichsweise günstig. Die Schaager hätten durchaus auch zehn bis 15 EUR verlangen können, da sich der Ticketpreis an denen des Oberligisten richtet. Doch hier fand man mit den Klevern eine faire Lösung.

Starker Kampf wird nicht belohnt

Doch auch wenn es nicht die erhofften 300 Zuschauer wurden, tat dies der Stimmung an der Kindter Straße keinen Abbruch. Die Anhängerschaft der Schaager war größtenteils mit Fanutensilien ausgestattet. So zierten zahlreiche T-Shirts mit der Aufschrift „Bröchten“ den Platz, zum Teil mit der Nummer zehn oder „Besko“ mit der Nummer 8 auf dem Rücken. Angelehnt waren die T-Shirts an die Spieler Dennis Ambaum und Yannik Beskes.

Als Diwan Duyar (11.) und Nermin Badnjevic (15.) das Ergebnis bereits frühzeitig auf 2:0 für die Gäste gestellt hatte, schien das Spiel seinen erwarteten Lauf zu nehmen. Trotz der extremen Hitze stemmte sich der ambitionierte B-Ligist mit aller Macht gegen die drohende Niederlage und bot dem haushohen Favoriten einen großen Kampf. Im Tor half Nikolai Höfer mit einer tadellosen Leistung. Ansonsten verteidigten die Hausherren mit viel Leidenschaft.

Kurz nach der Pause wurde es dann spannend. Zuerst erzielte Dmytro Dobrianskyi (50.) den Anschlusstreffer zum 1:2, ehe er sogar die Chance zum Ausgleich hatte. Doch Dobrianskyi wurde unsanft von den Beinen geholt. „Das wäre das 2:2 gewesen, weil er frei durch war“, sagt Grzesiak. Statt des zweiten Schaager Treffers gab es nur Freistoß. Im direkten Gegenzug fiel dann das 3:1 für Kleve durch Tim Haal (61.).