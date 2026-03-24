Wie Said El Mala dem TSV Meerbusch einen Geldregen bescheren könnte

Dabei hätte El Mala nach seinem Aus bei Borussia Mönchengladbach fast mit dem Fußballspielen aufgehört. Sein Bruder überredete ihn, doch beim TSV Meerbusch wieder anzufangen. Peters erinnert sich: „Wir mussten nach einem Meldefehler eine U18 aus dem Nichts aufbauen. Am Anfang hatte ich dort fünf Spieler. Aus der U19 wollte niemand bei uns spielen.“ Auch in der U17 und U16 hatte er gefragt, die El-Mala-Brüder sagten jeweils zu und standen teilweise um 9 Uhr an einem Sonntagmorgen auf dem Platz. „Die hatten einfach Bock, Fußball zu spielen. Die Jungs sind Goldschätze. Immer höflich, super erzogen und völlig bodenständig.“ Dass vor allem Said eine solche Karriere im zweiten Anlauf nimmt, war natürlich nicht absehbar. Aber eine Sache fällt laut Peters dann doch auf: „Seine Tore, wie er sie heute erzielt, das hat er genauso schon damals bei uns gemacht. Er ist fußballerisch beseelt und wird seinen Weg gehen. Er brennt einfach für Fußball.“