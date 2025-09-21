Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Len Heinson ist zurück in Hilden. – Foto: Spielerprofil
Wie Rückkehrer Heinson das Team des VfB 03 Hilden stabilisieren soll
Der Fußball-Oberligist hat innerhalb einer Woche die Abstiegszone verlassen und die Stimmung im Team gedreht. Mit der Energie aus den letzten Spielen soll auch in Jüchen-Garzweiler ein Erfolg gelingen.
VfL Jüchen-Garzweiler – VfB 03 Hilden. Vor kurzem noch war das Stimmungsbarometer beim VfB 03 im absoluten Tief. Nur ein Punkt nach den ersten drei Oberliga-Begegnungen – diese magere Ausbeute drückte naturgemäß aufs Gemüt. Zwei Meisterschaftsspiele und ein Pokalduell später hat sich die Tristesse innerhalb nur einer Woche plötzlich in Luft aufgelöst. Von einem Abstiegsplatz kletterten die Hildener Fußballer auf Rang acht und haben jetzt sieben Zähler auf dem Konto. Eine Steigerung, die in der Mannschaft für eine ganz neue Leichtigkeit sorgt.