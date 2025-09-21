Wie Rückkehrer Heinson das Team des VfB 03 Hilden stabilisieren soll

„Len ist für den Zusammenhalt in der Mannschaft wichtig, kennt jeden, kommuniziert auf dem Platz, hat taktisches Fachwissen und versteht, was der Trainer will. Er ist für uns wie ein Sechser im Lotto und soll im Spiel mit seiner Erfahrung vorangehen“, nennt Tim Schneider die Pläne der VfB 03-Verantwortlichen. Eine Maßnahme, die sich auch am Sonntag in der Partie beim Aufsteiger Jüchen-Garzweiler positiv auswirken könnte. Der Hildener Chefcoach betont: „Das ist keine normale Aufstiegstruppe, da muss man nur auf den Kader schauen. Hinten drin stehen zwei Regionalliga-erfahrene Leute. Und dann sind ganz viele Ex-Monheimer in der Mannschaft, da stimmt also auch die Team-Chemie. Überhaupt haben viele der Fußballer schon mal in der Oberliga gespielt.“

Tim Schneider zählt also einige Argumente auf, weshalb seine Mannschaft keineswegs in der Favoritenrolle ist. Gleichwohl kennt er den Weg zum Erfolg. „Das wird ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Wir müssen vorbereitet sein, dagegen halten und das Tempo hochhalten. Wenn wir die Energie aus dem Meerbusch-Spiel auf den Platz bringen, jeder für den anderen da ist und wir bis zum Schluss arbeiten, dann kann es mit einem Sieg klappen.“ Anpfiff der Begegnung ist am Sonntag um 15 Uhr auf der Bezirkssportanlage in Jüchen.