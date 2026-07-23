Wie Rheindahlen unter Özegen zusammenfand

Özegen wurrde vom Spieler zum Trainer. – Foto: Spielerprofil

Mesut Özegen ist gewissermaßen in den Trainerjob hineingeworfen worden. Vorerfahrungen hatte er kaum, als ihn der Vorsitzende Christoph Kampe im Winter 2025 fragte, ob er das Amt übernehmen wolle. Kurz zuvor hatte Michael von Ameln den Verein als Trainer verlassen.

Dafür ist Özegens Verbindung zum SC Rheindahlen umso enger: Seit der Saison 2015/16 spielt er für den Klub und kam auch in der abgelaufenen Spielzeit noch selbst zum Einsatz. Als die Anfrage des Vereins kam, musste er daher nicht lange überlegen.

„Mit Beginn der Vorbereitung auf die Rückrunde war ich dann auf einmal Trainer. Das war für alle überraschend, auch für mich. Die Jungs mussten sich erst einmal daran gewöhnen, dass ich nicht mehr Mitspieler, sondern Trainer bin – und andersherum genauso“, sagt Özegen.

In Rheindahlen wuchs er nach eigener Aussage jedoch schnell in die neue Aufgabe hinein. Die Ausgangslage war dabei durchaus dankbar: Die Mannschaft spielte weder um den Aufstieg noch gegen den Abstieg. Für einen Trainernovizen bot das gesicherte Mittelfeld ideale Bedingungen, um ohne großen Ergebnisdruck an grundlegenden Themen zu arbeiten.

„Für mich war es wichtig, dass die Jungs wieder Spaß am Fußball haben und der Zusammenhalt zurückkommt. Das war ein Stück weit abhandengekommen“, sagt Özegen, der zugleich die Kaderplanung vorantreiben musste. Denn schon früh stand fest, dass den Verein im Sommer einige langjährige Leistungsträger verlassen würden, darunter Danny Gosemärker, Tim Kiak, Nils Rupietta, Marius Esser, Enrico Zentsch und Hassan El Hage.

„Im Winter waren viele Spieler nicht mehr so glücklich und hatten Wechselgedanken. Deshalb lag ein Schwerpunkt für uns als Trainerteam darauf, ihr Vertrauen zurückzugewinnen, damit die Mannschaft zusammenbleibt“, so Özegen.

Laut Özegen halfen dabei vor allem drei Erlebnisse. Den Anfang machte ein Remis zum Jahresauftakt beim VfB Korschenbroich. Özegen und Co-Trainer Hasen Er hatten die Mannschaft im Vorfeld stark geredet – und Rheindahlen dominierte die Partie tatsächlich über weite Strecken, am Ende stand ein 2:2.

Nur eine Woche später folgte ein 3:2-Erfolg gegen den damaligen Tabellendritten ASV Süchteln II. Rheindahlen führte zur Pause bereits 2:0, kassierte anschließend zwei Platzverweise und erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 3:2.

Als drittes Schlüsselerlebnis nennt Özegen den 3:2-Sieg im April gegen die Sportfreunde Neersbroich, als Rheindahlen in der zweiten Halbzeit noch einen 0:2-Rückstand drehte. „Ab da habe ich gesagt: Jetzt haben wir die Jungs. Sie vertrauen uns“, sagt Özegen. „Dann sind wir in die Gespräche für die neue Saison gegangen, und jeder Einzelne hat zugesagt. Zuvor gab es durchaus die Sorge, dass alle gehen, wenn die Älteren den Verein verlassen.“

Hinter dem Trainernovizen liegt ein intensives halbes Jahr, in dem es ihm gelungen ist, die Stimmung in der Mannschaft zu verbessern und zugleich einen zukunftsfähigen Kader zusammenzustellen. „Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht“, sagt er und ergänzt: „Vor allem die Arbeit mit den jüngeren Spielern reizt mich. Ich bin ein sehr ehrlicher, kommunikativer und direkter Mensch. Das wissen die Jungs. Ich merke aber auch, dass ich von ihnen etwas zurückbekomme.“

Als künftige Achsenspieler sieht er unter anderem Torhüter Maurice Philip Debock, der aus seiner Sicht „über Jahre hinweg eine sehr gute Rolle im Kreis spielen kann“, sowie Abwehrspieler Fabian Lenz, der sich in seinem ersten Seniorenjahr für Özegen „überragend“ präsentiert hat.

Vieversprechende Zugänge

Auch vom halben Dutzend Neuzugänge hält Özegen viel. Viele von ihnen kamen vereinslos nach Rheindahlen. „Sie haben zum Teil den Spaß am Fußball verloren, bringen aber großes Potenzial mit. Wir arbeiten jetzt daran, die Jungs fit zu bekommen, damit wir zum Saisonstart ein eingespieltes Team sind“, sagt Özegen.

Neben den vielen jungen Spielern bleibt ein erfahrenes Gerüst um Manuel Gottuso, Lucas Scelza, Florian Torrens, Kay Hübner und den spielenden Co-Trainer Hasan Er, das der Mannschaft Stabilität geben soll. Für Özegen ist das eine „optimale Mischung“, nachdem er den Kader der Vorsaison rückblickend als „fast zu alt“ bewertet.

Nach der Eingewöhnungsphase soll nun die Weiterentwicklung folgen. Özegen bezeichnet die vergangene Rückrunde deshalb als „Übergangssaison“. Im Mittelpunkt steht für ihn nun eine klare Spielidee. In der Vergangenheit habe die Mannschaft aus seiner Sicht zu oft planlos auf dem Platz agiert. „Es geht um ein gemeinsames Fußballspielen – in der Verteidigung wie im Angriff –, damit die Jungs wissen, was sie zu tun haben“, sagt Özegen, der Ex-Torhüter Danny Gosemärker davon überzeugte, ebenfalls zum Trainerteam zu stoßen. „Zusammen mit Hasan Er waren wir auf dem Feld jahrelang ein eingespieltes Team. Deshalb war Danny ein fehlendes Puzzlestück“, sagt der Trainer.

Die kommende Saison ordnet Özegen weiterhin unter dem Begriff „Neuaufbau“ ein. Vor ambitionierten Zielen schreckt er dennoch nicht zurück. „Wenn alles so läuft, wie ich es mir vorstelle, sollte man schon mit uns rechnen. Das Ziel ist, im oberen Mittelfeld zu landen und im zweiten Jahr noch einen Schritt weiterzugehen“, sagt der Trainer.