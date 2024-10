Wie reagiert Rohr im Spiel gegen den Tabellenführer auf das 0:7?

In diesem Duell trifft der TSVgg Stuttgart-Münster (9.) auf den starken Aufsteiger Croatia Stuttgart (7.). Stuttgart-Münster kam im letzten Spiel nicht über ein 1:1 gegen Bonlanden hinaus, während Croatia sich mit einem 3:1-Sieg gegen Vaihingen in den Top 7 festsetzen konnte. Croatia will weiter angreifen und den Anschluss an die oberen Ränge wahren.