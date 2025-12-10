Wie reagiert Neukirchen-Vluyn II auf die erste Pleite? RTV gastiert

Kreisliga A Moers: Am Donnerstag wird der letzte Spieltag des Jahres mit Heimspielen des SV Menzelen und des FC Neukirchen-Vluyn II eröffnet. Die Bezirksliga-Reserve spielt damit erstmals nach der 2:7-Schlappe gegen den ESV Hohenbudberg. Spieltag 17 live auf FuPa:

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Morgen, 20:00 Uhr SV Menzelen SV Menzelen SV Schwafheim Schwafheim II 20:00

Fr., 12.12.2025, 20:00 Uhr SV Budberg SV Budberg II SV Sonsbeck SV Sonsbeck II 20:00

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr SSV Lüttingen Lüttingen GSV Moers GSV Moers II 15:00

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag

Fr., 30.01.26 20:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Budberg II

So., 01.02.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Sonsbeck II

So., 01.02.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - GSV Moers II

So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - Büdericher SV

So., 01.02.26 15:00 Uhr TV Asberg - FC Moers-Meerfeld

So., 01.02.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Rumelner TV

So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Millingen

So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Schwafheim II

So., 01.02.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - Concordia Rheinberg



19. Spieltag

So., 08.02.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Millingen - SV Schwafheim

So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Budberg II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SSV Lüttingen

So., 08.02.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - TV Asberg

So., 08.02.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Menzelen

So., 08.02.26 15:30 Uhr GSV Moers II - VfL Rheinhausen

So., 08.02.26 15:30 Uhr Rumelner TV - ESV Hohenbudberg

