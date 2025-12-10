 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Andreas Oerschkes, Trainer des FC Neukirchen-Vluyn II.
Andreas Oerschkes, Trainer des FC Neukirchen-Vluyn II. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Wie reagiert Neukirchen-Vluyn II auf die erste Pleite? RTV gastiert

Kreisliga A Moers: Am Donnerstag wird der letzte Spieltag des Jahres mit Heimspielen des SV Menzelen und des FC Neukirchen-Vluyn II eröffnet.

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Kreisliga A Moers: Am Donnerstag wird der letzte Spieltag des Jahres mit Heimspielen des SV Menzelen und des FC Neukirchen-Vluyn II eröffnet. Die Bezirksliga-Reserve spielt damit erstmals nach der 2:7-Schlappe gegen den ESV Hohenbudberg. Spieltag 17 live auf FuPa:

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Morgen, 20:00 Uhr
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
20:00
Spieltext SV Menzelen - Schwafheim II

Morgen, 20:00 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
20:00live
Spieltext FC Neuk.-Vlu II - Rumelner TV

Fr., 12.12.2025, 19:30 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
19:30
Spieltext Rheurdt-Sch. - Hohenbudb.

Fr., 12.12.2025, 20:00 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
20:00live
Spieltext Schwafheim - FC Meerfeld

Fr., 12.12.2025, 20:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
20:00live
Spieltext SV Budberg II - SV Sonsbeck II

Fr., 12.12.2025, 19:30 Uhr
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
19:30live
Spieltext VfL R´hausen - SV Millingen

Fr., 12.12.2025, 19:30 Uhr
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
19:30live
Spieltext FC Alpen - BüdericherSV

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
15:00live
Spieltext Lüttingen - GSV Moers II

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
15:00
Spieltext TV Asberg - C. Rheinberg

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
Fr., 30.01.26 20:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Budberg II
So., 01.02.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Sonsbeck II
So., 01.02.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - GSV Moers II
So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - Büdericher SV
So., 01.02.26 15:00 Uhr TV Asberg - FC Moers-Meerfeld
So., 01.02.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Rumelner TV
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Millingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Schwafheim II
So., 01.02.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - Concordia Rheinberg

19. Spieltag
So., 08.02.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Millingen - SV Schwafheim
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Budberg II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SSV Lüttingen
So., 08.02.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - TV Asberg
So., 08.02.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Menzelen
So., 08.02.26 15:30 Uhr GSV Moers II - VfL Rheinhausen
So., 08.02.26 15:30 Uhr Rumelner TV - ESV Hohenbudberg

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

