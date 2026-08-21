Wie reagiert Nabburg aufs 0:9? – Harte Nuss für Etzenricht

Hat Spitzenreiter SV Etzenricht auch in Ursulapoppenricht Grund zu jubeln? – Foto: Josef Trummer

Es geht eng zu in der Bezirksliga Nord! Das zeigt schon allein die Tatsache, dass vor dem 7. Spieltag gleich fünf Mannschaften punktgleich bei sieben Zählern stehen. Überdies wurden zuletzt viele Spiele erst in der Nachspielzeit entschieden. „Wie man sieht, holen in der Liga alle ihre Punkte“, hat Vohenstrauß-Trainer Nico Neidhardt ausgemacht. Von ganz oben grüßt derzeit der SV Etzenricht. Das Wendl-Ensemble ist bereits am heutigen Freitagabend gefordert. Und steht auswärts beim Rangvierten SF Ursulapoppenricht vor einer echten Bewährungsprobe. Der Zweitplatzierte SV Schwarzhofen kann dagegen die Beine hochlegen. Sein Heimspiel gegen die SpVgg SV Weiden II wurde im Vorfeld auf Mitte September verlegt. Mit Spannung wird das Kräftemessen zwischen dem starken Aufsteiger SV Raigering und dem SV Hahnbach erwartet. Auf Wiedergutmachungskurs ist der TV Nabburg. Nach der deftigen 0:9-Abreibung gegen Schwarzhofen will man eine Reaktion zeigen. Am Sonntag ist Mitaufsteiger SV 08 Auerbach zu Gast.

Freitag





Heute, 18:00 Uhr SF Ursulapoppenricht Ursulapoppen SV Etzenricht Etzenricht 18:00 PUSH



Topspiel oder nicht? Zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison sollte man ja mit dieser Bezeichnung noch vorsichtig sein. Rein tabellarisch hat das Duell zwischen den SF Ursulapoppenricht (4., 11 Punkte) und dem SV Etzenricht (1., 15) aber einiges zu bieten. Es kreuzen der Vierte und der Erste die Klingen. Upo lieferte zuletzt zwei wahre Torspektakel ab, gewann dann das Derby in Hahnbach mit 2:0. Die Truppe von Trainer Andi Scheler scheint immer mehr in Fahrt zu kommen! Die Gäste aus Etzenricht waren am Doppelspieltag ebenfalls zweimal siegreich. Wer bleibt im „Flow“? „Ich denke, dass uns auch in Ursulapoppenricht wieder ein ganz schwieriges Spiel erwartet. Sie haben die letzten Spiele allesamt gewonnen und sehr erfahrene und verdiente Spieler in ihren Reihen. Wir wollen aber auch dort weiterhin versuchen, mit Überzeugung und Entschlossenheit aufzutreten und nicht mit leeren Händen wieder heim zu fahren“, so blickt Etzenrichts Spielertrainer Andreas Wendl auf diese schwierige Auswärtsaufgabe.







3:2 gegen Wernberg, 2:0 gegen Tännesberg: Der 1. FC Schwarzenfeld (7., 9) hat eine erfolgreiche Woche hinter sich. Die Schwarz-Weißen haben sich auf Platz sieben vorgeschoben und gehen selbstbewusst ins Heimspiel gegen die SpVgg Vohenstrauß (13., 7). Die Gäste bezwangen zuletzt Pfreimd mit 3:0 und konnten so eine kleine Ergebnisdelle wieder ausbügeln. Das hat gut getan! „Wie man sieht, holen in der Liga alle ihre Punkte. Von daher müssen wir weiter den Fokus hochhalten“, hat SpVgg-Coach Nico Neidhardt ausgemacht. Volle Konzentration wird auch nötig sein, um im Schwarzenfelder Sportpark etwas Zählbares einzufahren.











Samstag





Morgen, 16:00 Uhr SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg TSV Tännesberg Tännesberg 16:00 live PUSH



Vierzehnter gegen Sechzehnter: Das aktuelle Tableau weist diese Begegnung als Kellerduell aus. Der heimische SV Inter Bergsteig (16., 3) ziert aktuell das Tabellenende. Vor Wochenfrist gab es gegen die Top-Teams aus Etzenricht und Wernberg nichts zu holen. Insgesamt hagelte es zehn Gegentore. Klar also, dass man nun hinten wieder den Laden dicht bekommen möchte. Auch beim TSV Tännesberg (14., 6) ist man mit der bisherigen Punkteausbeute nicht zufrieden. Ibrahim Devrilen betont vor dieser wichtigen Partie im Onetz, dass „wir uns uns in der Chancenverwertung noch besser konzentrieren müssen“.





Morgen, 16:00 Uhr SV Raigering SV Raigering SV Hahnbach SV Hahnbach 16:00 PUSH



Das hatte man sich anders vorgestellt im Lager des amtierenden Vizemeisters: Ohne Punkte ging der SV Hahnbach (8., 8) aus dem zurückliegenden Doppelspieltag. Auf eine 2:4-Auswärtsniederlage in Schlicht folgte eine 0:2-Derbyniederlage daheim gegen Upo. Dementsprechend sind Spielertrainer Freisinger und Konsorten auf Wiedergutmachungskurs. Die kommende Aufgabe ist jedoch nicht Ohne. Die junge Truppe des SV Raigering (3., 11) steht als Aufsteiger hervorragend da und hat sofort bewiesen, dass sie in der Liga mehr als nur mithalten kann. Coach Martin Kratzer wird sich auf fürs Heimspiel wieder einen guten Matchplan überlegen.







Beim 1. FC Schlicht (10., 7) jagt derzeit eine schwere Aufgabe die nächste. Nach Hahnbach (4:2) und Etzenricht (1:2) wartet nun der punktgleiche FC Wernberg (9., 7) auf die Mannen von Spielertrainer Sven Seitz. Auf beiden Seiten dürfte man mit den aktuell sieben Zählern nur bedingt zufrieden sein. Dementsprechend ist diese Partie hüben wie drüben durchaus eine richtungsweise. „Schlicht ist eine gute Mannschaft und hat einen breiten Kader. Wir wollen dort kämpferisch und läuferisch unsere Leistung bringen und müssen trotz sechs Treffern im letzten Spiel effektiver agieren. Leider fehlen uns einige Spieler, aber wir werden alles reinwerfen und wollen nicht ohne Punkte die Heimreise antreten“, erklärt Wernbergs Spielercoach Bastian Lobinger, dessen Team den Schwung aus dem 6:1-Heimerfolg gegen Inter Bergsteig Amberg mitnehmen will.





Sonntag







Mit leeren Händen ging die SpVgg Pfreimd (11., 7) aus der Vorwoche heraus. Der Derbysieg in Wernberg konnte nicht „vergoldet“ werden. Stattdessen setzte es Niederlagen gegen Tännesberg und Vohenstrauß. „Nach zwei Spielen, in denen wir nichts geholt haben, wollen wir wieder anders auftreten. Wir müssen unsere Basics wieder umsetzen und bereit sein, alles reinzuwerfen! Dann werden auch wieder positive Ergebnisse entstehen“, unterstreicht Pfreimds Übungsleiter Michael Hartlich. Am Sonntag gibt der FC Weiden-Ost (12., 7) seine Visitenkarte am Naabufer ab. Die „Ostler“ waren am Sonntag spielfrei, handelten sich zuvor eine Niederlage in Schwarzhofen ein. Der Gewinner dieses Spiels macht in der Tabelle einen größeren Satz nach vorne. Ein Vorhaben, dass natürlich beide Parteien verfolgen.





So., 23.08.2026, 15:15 Uhr TV Nabburg TV Nabburg SV 08 Auerbach SV 08 Auerbach 15:15 PUSH



Aufsteigerduell in Nabburg! Aus Sicht der Hausherren steht das Ganze unterm Stern der Wiedergutmachung. Die krachenden 0:9-Heimklatsche gegen Schwarzhofen hallt nach. Und war in der Form nicht zu erwarten, schließlich war der TVN (5., 10) richtig gut in die Saison gekommen. Gegen Mitaufsteiger SV 08 Auerbach (15., 4) soll eine entsprechende Reaktion gezeigt werden. Der Gast performte in den letzten Spielen meist ordentlich. Allerdings noch ohne sich dafür zu belohnen. Noch konnte man das nötige Spielglück nicht auf die eigene Seite ziehen. Besonders bitter lief's letzten Sonntag gegen Raigering, als zwei Freistoßtore in der Nachspielzeit dem SVA den Sieg kosteten. Daniel Maiers Schützlinge reisen also mit einer Portion Wut im Bauch nach Nabburg.





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