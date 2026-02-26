Wie reagiert die TSG Backnang auf das 0:5?

Ausgangslage: Backnang unter Zugzwang, Singen ohne Pflichtspielstart Die Tabelle ordnet beide Klubs klar ein – und zeigt doch, wie schnell sich das Koordinatensystem verschieben kann. Der Türkische SV Singen steht als Aufsteiger auf Rang acht, mit 26 Punkten aus 19 Spielen (8-2-9) und einer Torbilanz von 31:44. Die TSG Backnang ist Dreizehnter: 22 Punkte aus 20 Partien (6-4-10), 30:43 Tore. Das ist ein Abstand von vier Punkten, also keine Weltreise, aber eine spürbare Differenz im Selbstverständnis. Während Singen nach der Absage in Oberachern noch kein Pflichtspiel in der zweiten Saisonhälfte bestritten hat, reist Backnang mit der Last eines Ergebnisses an, das nicht erklärt werden muss, um weh zu tun.

Rückblick: Das 0:5 als lauter Auftakt

Backnangs Neustart geriet am 21. Februar zur härtesten Form von Realität: 0:5 gegen den Karlsruher SC II. Für ein Team, das ohnehin in der unteren Tabellenhälfte steht, ist eine solche Niederlage mehr als ein Ausrutscher im Kalender – sie verändert Ton und Temperatur der folgenden Woche. An der Ausgangslage in Punkten ändert sie zunächst nichts, aber sie schärft die Notwendigkeit, wieder Stabilität zu finden. In einer Liga mit vier Absteigern ist Platz 13 kein Ort, an dem man sich zurücklehnen könnte; er ist eher ein Zwischenraum, der sich je nach Ergebnis schnell verengt.

Hinspiel: Singen gewann in Backnang – nun folgt die Revanchechance

Dass diese Paarung ihre eigenen Widerhaken hat, zeigte bereits das Hinspiel. Am 23. August 2025 verlor die TSG Backnang zuhause gegen den Türkischen SV Singen mit 1:2. Es war ein knappes Ergebnis – und gerade deshalb ein Maßstab: Singen kann Backnang schlagen, auch auswärts, auch eng. Nun kehrt sich der Schauplatz um, und für die TSG liegt darin eine Chance, die sich nicht romantisieren lässt, aber nüchtern zählt. Denn wer nach einem 0:5 wieder Halt sucht, braucht kein großes Versprechen – er braucht einen Auftritt, der zeigt, dass der Weg aus dem Schatten nicht nur gedacht, sondern gegangen wird.