Wie reagiert der Türkische SV auf die erste Niederlage

Manche Teams hatten ein spielfreies Wochenende, manche eine Pokalrunde zu bewältigen, nun geht es aber mit Spieltag 13 in der Fußball-Bezirksliga 3 weiter.

Die SG Türkischer SV Düren musste im jüngsten Meisterschaftsspiel die erste Saisonniederlage einstecken. Auch im Kreispokal tat man sich beim 2:1-Erfolg über den FC Golzheim schwer. Die Frage ist, wie der Spitzenreiter sich auswärts bei Rhenania Bessenich präsentieren wird. Bessenich steht aktuell im Mittelfeld der Liga und konnte am vergangenen Wochenende ebenfalls im Kreispokal einen Sieg feiern.

Ebenfalls erfolgreich im Kreispokal war der TuS Langerwehe. Der Derbysieg bei Alemannia Lendersdorf soll auch in der Meisterschaft für Auftrieb sorgen. Der Tabellenelfte hat noch ein hartes Restprogramm bis zum Winter. Sie empfangen am Sonntag zu Hause den Vierten, SC Elsdorf. Elsdorf galt für viele vor der Saison als Topfavorit der Liga. Auswärts drückt bei ihnen etwas der Schuh. Auf fremdem Platz haben sie erst sechs Zähler geholt. Dies soll sich aus Sicht des TuS auch nicht ändern, damit Langerwehe zum Winter im sicheren Mittelfeld platziert ist. Beide Vereine pflegen eine Fanfreundschaft. Es ist eine stimmungsvolle Kulisse zu erwarten.

Viktoria muss auswärts ran

Gute Stimmung herrscht auch bei Viktoria Birkesdorf. Mit vier Siegen in Serie lebt es sich einfach entspannter. Die spielfreie Woche wurde für einen Test, Regeneration und eine Padeltenniseinheit genutzt. Mit frischem Kopf soll der nächste Sieg eingefahren werden, auswärts beim VfL Sindorf. „Wir wollen bis zum Winter alle Punkte holen“, hofft Coach Marius Schinke, mit einem Sieg beim Vorletzten noch weiter nach oben zu klettern.

„Große Kaliber“ für Kreuzau

Von „drei großen Kalibern“ spricht Kreuzaus Coach Olaf Ramm bei der Betrachtung des Restprogramms. Damit gemeint sind Horrem, Birkesdorf und der TSV Düren. Mit starken 20 Punkten auf der Habenseite könnte Ramms Team auch drei Niederlagen verkraften, und man würde trotzdem von einer starken Hinrunde sprechen. Aber Kreuzau ist es zuzutrauen, in allen drei Spielen etwas mitzunehmen, angefangen im Heimspiel gegen den Horremer SV. „Wir sind gierig und haben Lust zu gewinnen“, freut sich Ramm auf die Partie.

Lendersdorf hofft auf Dreier

Alemannia Lendersdorf hat zuletzt fünfmal nicht gewonnen, zwei Punkteteilungen, zwei Meisterschaftsniederlagen und das Pokal-Aus gegen Langerwehe stehen zu Buche. Das ist für Coach Christopher Kall aber kein Beinbruch. Die Alemannia hatte einen sensationellen Start hingelegt und ist immer noch Sechster. Sie schließen den Spieltag beim ambitionierten Aufsteiger SV Lövenich/Widdersdorf ab. Der Aufsteiger liegt direkt vor Lendersdorf auf Rang fünf. Sechs Punkte möchte Kall noch vor der Winterpause holen, gerne drei direkt am Sonntag. Sein Team muss auf Topstürmer Maurice Wieting aufpassen, der an der Abseitskante gerne lauert und schon 18 Tore erzielt hat.

Die Spiele im Überblick: Kreuzau – Horrem, Erftstadt-Lechenich - Ahrem (beide So., 14.30), Langerwehe – Elsdorf, Sindorf - Birkesdorf (beide So., 15.00), Erft – HM Bergheim (So. 15.15), Bessenich – Türk. SV Düren, Weiden – Frechen II (beide So. 15.30), Lövenich/Widdersdorf – Lendersdorf (So., 16.00)

