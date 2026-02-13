Wie präsentiert sich die TSG Balingen im letzten Test?

Im Fokus steht weniger das Ergebnis als die Frage, ob die Mannschaft die gefundenen Ansätze über 90 Minuten stabil auf den Platz bringt. Gegen einen Top-Gegner aus der Regionalliga soll sich zeigen, wie belastbar die Ordnung gegen den Ball ist und wie klar die Abläufe im eigenen Umschaltspiel funktionieren. Gerade im Abstiegskampf entscheidet oft nicht die große Idee, sondern die saubere Ausführung.

Denn eine Woche später wird es ernst: Am Samstag, 21. Februar, startet Balingen wieder in den Ligaalltag – auswärts beim FC 08 Homburg. Illertissen ist damit der letzte Testlauf, um Rhythmus, Härte und Selbstvertrauen mitzunehmen. Balingen will sich in Form bringen – und vor allem bereit sein, wenn die Punkte wieder zählen.

Am Mittwochabend lieferte die TSG Balingen beim Verbandsliga-Tabellenführer Young Boys Reutlingen einen intensiven Test, musste sich aber knapp mit 1:2 geschlagen geben. Vor 85 Zuschauern leitete Schiedsrichter Jonathan Woldai (Filderstadt) eine Partie, die trotz zweier Ligen Unterschied lange auf Augenhöhe verlief.

Reutlingen, zur Winterpause Spitzenreiter der Verbandsliga Württemberg, erwischte den besseren Moment und ging in der 22. Minute durch Kevin Haussmann in Führung. Balingen ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen, blieb in seinen Abläufen und suchte geduldig die Lücken. In der 37. Minute folgte die verdiente Antwort: Simon Klostermann traf zum 1:1 und stellte das Spiel vor der Pause wieder auf Null.

Nach dem Seitenwechsel wurde es zäher, die Zweikämpfe nahmen zu, beide Teams hielten die Intensität hoch. Balingen hatte Phasen mit mehr Ballbesitz, Reutlingen blieb über Umschaltmomente gefährlich. Die Entscheidung fiel in der 74. Minute: Batuhan Tasdögen nutzte eine Szene zum 2:1 für die Gastgeber.